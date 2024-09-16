Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Многим Блэкторн знаком по роману «Сёгун» и его экранизациям, но не все знают о реальном прототипе героя. Мы погрузимся в жизнь мореплавателя: посетим памятные места в городе, где он жил. Поднимемся на вершину вулкана и представим, о чём он думал. Попробуем традиционные блюда той эпохи. И поймём, как выжить в чужой стране — и даже стать самураем.
Мы прогуляемся по улочкам Ито, бывшей рыбацкой деревушки, ставшей домом для моряка. Рассмотрим памятные знаки в мемориальном парке «Анджин». Заглянем в старинный рёкан с экспозицией, посвящённой Блэкторну. Я расскажу, как трудно и страшно было человеку с другого конца земли жить в Японии, преодолевая опасности и непонимание.
Вы узнаете:
Кто такой Уильям Адамс и как он очутился на берегах Японии
Как мореплаватель не просто сумел выжить в чужой стране, где не любили иностранцев, но и стал очень уважаемым человеком
За что Блэкторн получил почётное звание самурая, будучи чужеземцем, и как смог стать советником правителя Японии
Почему японцы так полюбили моряка, что даже спустя четыре сотни лет устраивают ежегодный фестиваль в его честь
А ещё я поделюсь историей о том, как Блэкторн научил японцев строить корабли и почему так и не смог вернуться на родину.
Подъём на вершину вулкана
На фуникулёре мы поднимемся на вершину небольшого вулкана, откуда можно увидеть Тихий океан, а в хорошую погоду и Фудзияму. Здесь мы полюбуемся видом и поразмышляем, что ощущал Блэкторн, глядя на те же места: тоску или надежду, смирение с участью или гордость. По желанию заглянем в кафе с открытой верандой, выпьем чай или кофе и сделаем замечательные снимки.
Вниз вернёмся по лесной дорожке: вы насладитесь открывающимися видами, целительным свежим воздухом и увидите огромные скульптуры динозавров.
Гастрономическое путешествие
Совместим историю и гастрономию. После прогулки мы посетим японский ресторан и попробуем традиционные блюда эпохи Эдо, чтобы понять, есть ли жизнь без мяса. И на своём опыте почувствовать, как приспосабливался к необычной еде средневековый европеец.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
Проезд из Токио — 5000 йен/чел.
Подъём на фуникулёре — 800 йен/чел.
Вход в краеведческий музей — 200 йен/чел.
Обед в Ито (по желанию) — 500-800 йен
Кофе/чай в кафе на вершине вулкана (по желанию) — 500-600 йен
Ужин в ресторане японской кухни оплачивается по меню (~2000 йен за блюдо)
Проезд, фуникулёр и билет в музей оплачиваются также для гида
По соображениям безопасности фуникулёр может быть закрыт в ветреную погоду.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Токио
Добрый день! Я живу в Японии более 20 лет, 12 из которых проживала на территории Западного Токио. Знаю в этом районе много необычных и загадочных мест, которые будут интересны путешественникам.