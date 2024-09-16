Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии

Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Многим Блэкторн знаком по роману «Сёгун» и его экранизациям, но не все знают о реальном прототипе героя. Мы погрузимся в жизнь мореплавателя: посетим памятные места в городе, где он жил. Поднимемся на вершину вулкана и представим, о чём он думал. Попробуем традиционные блюда той эпохи. И поймём, как выжить в чужой стране — и даже стать самураем.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорогами мореплавателя

Мы прогуляемся по улочкам Ито, бывшей рыбацкой деревушки, ставшей домом для моряка. Рассмотрим памятные знаки в мемориальном парке «Анджин». Заглянем в старинный рёкан с экспозицией, посвящённой Блэкторну. Я расскажу, как трудно и страшно было человеку с другого конца земли жить в Японии, преодолевая опасности и непонимание.

Вы узнаете:

  • Кто такой Уильям Адамс и как он очутился на берегах Японии
  • Как мореплаватель не просто сумел выжить в чужой стране, где не любили иностранцев, но и стал очень уважаемым человеком
  • За что Блэкторн получил почётное звание самурая, будучи чужеземцем, и как смог стать советником правителя Японии
  • Почему японцы так полюбили моряка, что даже спустя четыре сотни лет устраивают ежегодный фестиваль в его честь

А ещё я поделюсь историей о том, как Блэкторн научил японцев строить корабли и почему так и не смог вернуться на родину.

Подъём на вершину вулкана

На фуникулёре мы поднимемся на вершину небольшого вулкана, откуда можно увидеть Тихий океан, а в хорошую погоду и Фудзияму. Здесь мы полюбуемся видом и поразмышляем, что ощущал Блэкторн, глядя на те же места: тоску или надежду, смирение с участью или гордость. По желанию заглянем в кафе с открытой верандой, выпьем чай или кофе и сделаем замечательные снимки.

Вниз вернёмся по лесной дорожке: вы насладитесь открывающимися видами, целительным свежим воздухом и увидите огромные скульптуры динозавров.

Гастрономическое путешествие

Совместим историю и гастрономию. После прогулки мы посетим японский ресторан и попробуем традиционные блюда эпохи Эдо, чтобы понять, есть ли жизнь без мяса. И на своём опыте почувствовать, как приспосабливался к необычной еде средневековый европеец.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Проезд из Токио — 5000 йен/чел.
  • Подъём на фуникулёре — 800 йен/чел.
  • Вход в краеведческий музей — 200 йен/чел.
  • Обед в Ито (по желанию) — 500-800 йен
  • Кофе/чай в кафе на вершине вулкана (по желанию) — 500-600 йен
  • Ужин в ресторане японской кухни оплачивается по меню (~2000 йен за блюдо)
  • Проезд, фуникулёр и билет в музей оплачиваются также для гида

По соображениям безопасности фуникулёр может быть закрыт в ветреную погоду.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Токио, в лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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