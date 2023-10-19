Отдохнуть в окрестностях Кейптауна - среди дзен-садов, фермерских хозяйств и долин с видом на озеро
Вы сможете уделить время дегустациям или выбрать «безалкогольную» опцию и заняться медитацией под моим руководством. Посетим производство аромамасел, отведаем фрукты с куста и свежее мороженое.
А в центре дикой природы и на фермах понаблюдаем за животными, что является отдельной гармонизирующей практикой.
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Описание
Что вас ожидает
Поездка в гости к диким животным
Из вашего отеля мы отправимся в центр дикой природы «Дом Жирафа» с его самыми высокими в мире обитателями, а также лемурами, рысями, зебрами, буйволами, страусами, черепахами. Прекрасное место, где и взрослые, и дети могут познакомиться с представителями южноафриканской фауны и ощутить связь с природой.
Город Стеленбош (проездом)
После Кейптауна это второй старейший город в западной провинции. Его называют бело-зелёным из-за своеобразной архитектуры и множества дубов. Стеленбош — центр крупнейшего в ЮАР винодельческого региона с университетом, кампусом, парками, музеями и аутентичными улочками с ресторанами, галереями и сувенирными лавками. Мы будем здесь проездом, ведь наша главная цель — добраться до винной фермы в горной долине с видом на озеро.
Маленькая южноафриканская Швейцария
Винная ферма Stark-Conde Oude Nektar славится вином каберне-совиньон премиум-класса, произведённым вручную. А на самой территории всегда приятно погулять, подышать чистым воздухом и сделать атмосферные фото. Вы сможете поучаствовать в винной дегустации с местным сомелье (я буду выступать переводчиком) или помедитировать 20 минут на берегу озера под моим руководством. А после пообедаем в местном уютном кафе с видом на дзен-сад, горы и озеро.
Франшхук
Затем мы проедем через ещё одну менее крупную, но роскошную столицу виноделия, основанную французами. Увидим символичный монумент свободы гугенотам и проедем по центральной улице «элегантной долины». По дороге вы понаблюдаете за местным укладом жизни.
Винное поместье Бабилонсторен
Это одна из старейших ферм Капской колонии. Расположена она у подножия горы Симонсберг в долине Франшхук. Здесь мы разгуляемся на 2,5 тысячах квадратных метров по виноградникам, фруктовым и овощным садам, цветочным теплицам, стильным органическим инсталляциям, пальмовому саду с водопадом, маленькими кофейнями, уютными магазинами и рестораном. Также на территории фермы есть роскошный отель и SPA-комплекс.
- На территории комплекса вы сможете устроить семейную фотосессию с фермерскими животными и сделать романтические снимки на фоне гор и полями цветов (по сезону).
- По желанию прогуляетесь по погребам хозяйства с дегустацией вина.
- Посетите сад, пользующийся особой популярностью у посетителей. Плодами можно полакомиться прямо с куста, а то, что понравится, докупить в местной лавке фермерских продуктов.
- Здесь также можно отведать молочные продукты, включая вкуснейшее мороженое. Есть лакомства и для веганов.
- Кроме того, вы посетите производство натуральных аромамасел и текстиля.
Вечером вы почувствуете себя наполненными жизнью, благоухающими, вдохновлёнными и благодарными матушке Южной Африке за её щедрые, исцеляющие душу и тело дары.
Маленьким бонусом тем, кто в путешествии сделает выбор в пользу медитаций, будет состояние соединения с душой, заземление, расслабление, и, возможно, ответы на внутренние вопросы.
Кому подойдёт поездка
И семьям, и парам, и компаниям друзей. Ведь в каждом взрослом живёт маленький ребёнок, жаждущий новизны, впечатлений, внимания к себе и любви.
Организационные детали
- Транспортные услуги входят в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы
- Вход в центр «Дом жирафа» — 85 рандов за взрослого, 55 рандов за ребёнка
- Винная дегустация в Stark Conde — от 110 до 195 рандов
- Посещение сада в поместье Babilonstoren — 100 рандов с человека
- Тур по винным погребам с дегустацией вина в Babilonstoren — 325 рандов за группу по предварительному бронированию
- Вода, еда, напитки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля в пределах города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.