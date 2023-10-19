Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей

Отдохнуть в окрестностях Кейптауна - среди дзен-садов, фермерских хозяйств и долин с видом на озеро

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Ответы на вопросы
Стелленбош и Франшхук — одни из главных винодельческих регионов ЮАР. Но кроме изумительных вин местные поместья прекрасны для отдыха всей семьёй.

Вы сможете уделить время дегустациям или выбрать «безалкогольную» опцию и заняться медитацией под моим руководством. Посетим производство аромамасел, отведаем фрукты с куста и свежее мороженое.

А в центре дикой природы и на фермах понаблюдаем за животными, что является отдельной гармонизирующей практикой.
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
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Описание

Что вас ожидает

Поездка в гости к диким животным

Из вашего отеля мы отправимся в центр дикой природы «Дом Жирафа» с его самыми высокими в мире обитателями, а также лемурами, рысями, зебрами, буйволами, страусами, черепахами. Прекрасное место, где и взрослые, и дети могут познакомиться с представителями южноафриканской фауны и ощутить связь с природой.

Город Стеленбош (проездом)

После Кейптауна это второй старейший город в западной провинции. Его называют бело-зелёным из-за своеобразной архитектуры и множества дубов. Стеленбош — центр крупнейшего в ЮАР винодельческого региона с университетом, кампусом, парками, музеями и аутентичными улочками с ресторанами, галереями и сувенирными лавками. Мы будем здесь проездом, ведь наша главная цель — добраться до винной фермы в горной долине с видом на озеро.

Маленькая южноафриканская Швейцария

Винная ферма Stark-Conde Oude Nektar славится вином каберне-совиньон премиум-класса, произведённым вручную. А на самой территории всегда приятно погулять, подышать чистым воздухом и сделать атмосферные фото. Вы сможете поучаствовать в винной дегустации с местным сомелье (я буду выступать переводчиком) или помедитировать 20 минут на берегу озера под моим руководством. А после пообедаем в местном уютном кафе с видом на дзен-сад, горы и озеро.

Франшхук

Затем мы проедем через ещё одну менее крупную, но роскошную столицу виноделия, основанную французами. Увидим символичный монумент свободы гугенотам и проедем по центральной улице «элегантной долины». По дороге вы понаблюдаете за местным укладом жизни.

Винное поместье Бабилонсторен

Это одна из старейших ферм Капской колонии. Расположена она у подножия горы Симонсберг в долине Франшхук. Здесь мы разгуляемся на 2,5 тысячах квадратных метров по виноградникам, фруктовым и овощным садам, цветочным теплицам, стильным органическим инсталляциям, пальмовому саду с водопадом, маленькими кофейнями, уютными магазинами и рестораном. Также на территории фермы есть роскошный отель и SPA-комплекс.

  • На территории комплекса вы сможете устроить семейную фотосессию с фермерскими животными и сделать романтические снимки на фоне гор и полями цветов (по сезону).
  • По желанию прогуляетесь по погребам хозяйства с дегустацией вина.
  • Посетите сад, пользующийся особой популярностью у посетителей. Плодами можно полакомиться прямо с куста, а то, что понравится, докупить в местной лавке фермерских продуктов.
  • Здесь также можно отведать молочные продукты, включая вкуснейшее мороженое. Есть лакомства и для веганов.
  • Кроме того, вы посетите производство натуральных аромамасел и текстиля.

Вечером вы почувствуете себя наполненными жизнью, благоухающими, вдохновлёнными и благодарными матушке Южной Африке за её щедрые, исцеляющие душу и тело дары.

Маленьким бонусом тем, кто в путешествии сделает выбор в пользу медитаций, будет состояние соединения с душой, заземление, расслабление, и, возможно, ответы на внутренние вопросы.

Кому подойдёт поездка

И семьям, и парам, и компаниям друзей. Ведь в каждом взрослом живёт маленький ребёнок, жаждущий новизны, впечатлений, внимания к себе и любви.

Организационные детали

  • Транспортные услуги входят в стоимость экскурсии

Дополнительные расходы

  • Вход в центр «Дом жирафа» — 85 рандов за взрослого, 55 рандов за ребёнка
  • Винная дегустация в Stark Conde — от 110 до 195 рандов
  • Посещение сада в поместье Babilonstoren — 100 рандов с человека
  • Тур по винным погребам с дегустацией вина в Babilonstoren — 325 рандов за группу по предварительному бронированию
  • Вода, еда, напитки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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