Из Гагры, Пицунды и окрестностей — вы совершите приятную поездку на комфортном микроавтобусе к главной достопримечательности региона: чарующей Рице. В группе до 20 человек побываете у водопадов и Голубого озера, впечатлитесь красотой ущелий, угоститесь местным медом и винами. А еще услышите местные легенды и выучите пару фраз на абхазском!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

После сбора путешественников мы направимся к Рицинскому заповеднику. Для вас в программе маршрута:

Водопады Девичьи Слёзы и Мужские слёзы — здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения

Девичьи Слёзы и Мужские слёзы — здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения Развалины Бзыпской крепости — останки стен, величественные даже в своей заброшенности

— останки стен, величественные даже в своей заброшенности Юпшарский каньон , или «Каменный мешок» — стоя под отвесными скалами, вы поймете, за что он получил второе название

, или «Каменный мешок» — стоя под отвесными скалами, вы поймете, за что он получил второе название Голубое озеро — здесь сделаете фотографии на фоне удивительно яркой воды, встретите павлинов, а желающие смогут рядом прокатиться на тарзанке вдоль реки Бзыбь

— здесь сделаете фотографии на фоне удивительно яркой воды, встретите павлинов, а желающие смогут рядом прокатиться на тарзанке вдоль реки Бзыбь Пасека и винодельня — угостимся душистым медом и продегустируем сорта абхазских вин; если захотите, вы сможете приобрести понравившиеся специалитеты

— угостимся душистым медом и продегустируем сорта абхазских вин; если захотите, вы сможете приобрести понравившиеся специалитеты Ущелье «Прощай Родина!» — еще одна видовая локация с видом на зеленые горы Абхазии

— еще одна видовая локация с видом на зеленые горы Абхазии Озеро Рица — наша абхазская красавица; у вас будет час-полтора, чтобы насладиться ее пейзажами, пообедать и совершить короткую прогулку на катере. Мы также можем проехать выше и увидеть живописные водопады Молочный и Птичий клюв, а со смотровой площадки на высоте 1250 метров впечатлиться другим ракурсом озера

По пути вы услышите о том, как зарождалось Абхазское царство, о периоде Грузинской войны. Узнаете о праздниках и обычаях, о семейных отношениях. Будет краткий урок абхазского языка и знакомство с топонимикой. И конечно, мы поделимся многочисленными легендами о локациях и стране!

Организационные детали

Дегустация занимает не более 30 минут

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Мы заберем вас от границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского и Пицундского районов, Алахадзы, Лидзава.

До границы РФ с Абхазией вы можете добраться самостоятельно на автобусе или электричке, затем перейти границу; автобус будет ждать вас на стоянке

Дополнительные расходы

— экологический сбор — 1000 ₽ за взрослого, 500 ₽ за ребёнка

— заезд на смотровую площадку 1250 м и к водопадам Молочный и Птичий Клюв (500 ₽ за чел.), тарзанка (1000 ₽), прогулка на катамаранах по озеру, обед с видом на озеро — по желанию