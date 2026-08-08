Из Гагры, Пицунды и окрестностей — вы совершите приятную поездку на комфортном микроавтобусе к главной достопримечательности региона: чарующей Рице.
В группе до 20 человек побываете у водопадов и Голубого озера, впечатлитесь красотой ущелий, угоститесь местным медом и винами. А еще услышите местные легенды и выучите пару фраз на абхазском!
В группе до 20 человек побываете у водопадов и Голубого озера, впечатлитесь красотой ущелий, угоститесь местным медом и винами. А еще услышите местные легенды и выучите пару фраз на абхазском!
Описание экскурсии
После сбора путешественников мы направимся к Рицинскому заповеднику. Для вас в программе маршрута:
- Водопады Девичьи Слёзы и Мужские слёзы — здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения
- Развалины Бзыпской крепости — останки стен, величественные даже в своей заброшенности
- Юпшарский каньон, или «Каменный мешок» — стоя под отвесными скалами, вы поймете, за что он получил второе название
- Голубое озеро — здесь сделаете фотографии на фоне удивительно яркой воды, встретите павлинов, а желающие смогут рядом прокатиться на тарзанке вдоль реки Бзыбь
- Пасека и винодельня — угостимся душистым медом и продегустируем сорта абхазских вин; если захотите, вы сможете приобрести понравившиеся специалитеты
- Ущелье «Прощай Родина!» — еще одна видовая локация с видом на зеленые горы Абхазии
- Озеро Рица — наша абхазская красавица; у вас будет час-полтора, чтобы насладиться ее пейзажами, пообедать и совершить короткую прогулку на катере. Мы также можем проехать выше и увидеть живописные водопады Молочный и Птичий клюв, а со смотровой площадки на высоте 1250 метров впечатлиться другим ракурсом озера
По пути вы услышите о том, как зарождалось Абхазское царство, о периоде Грузинской войны. Узнаете о праздниках и обычаях, о семейных отношениях. Будет краткий урок абхазского языка и знакомство с топонимикой. И конечно, мы поделимся многочисленными легендами о локациях и стране!
Организационные детали
- Дегустация занимает не более 30 минут
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Мы заберем вас от границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского и Пицундского районов, Алахадзы, Лидзава.
- До границы РФ с Абхазией вы можете добраться самостоятельно на автобусе или электричке, затем перейти границу; автобус будет ждать вас на стоянке
Дополнительные расходы
— экологический сбор — 1000 ₽ за взрослого, 500 ₽ за ребёнка
— заезд на смотровую площадку 1250 м и к водопадам Молочный и Птичий Клюв (500 ₽ за чел.), тарзанка (1000 ₽), прогулка на катамаранах по озеру, обед с видом на озеро — по желанию
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
|Дети до 11 лет
|900 ₽
|Дети до 7 лет на коленях у сопровождающего
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 8303 туристов
Наша компания влюбляет своих туристов в Абхазию уже более 14 лет. Все наши гиды имеют аккредитацию в Союзе экскурсоводов Абхазии, обладают многолетним стажем и морем харизмы! В нашем автопарке безопасные
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 420 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё было очень интересно и красиво, экскурсовод Аслан очень интересно преподносил всю информацию, постоянно спрашивал
+5
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А
Во-первых, бронируйте экскурсию у Аслана прямо сейчас! 💯 Во-вторых, хочется стереть себе память и еще раз побывать во всех этих прекрасных местах! 🫠 Самое главное из + это:
1. Вас забирают
1. Вас забирают
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С
Впечатления об экскурсии положительные, красивые пейзажи, красивые фотографии получились. Озера, водопады, горы, все это замечательно. Лично для меня только не особо нужны были дегустации, но это чисто индивидуально, кому то они будут интересны, я ехал за красавой природой. Гид преподносит информацию интересно и познавательно, сочетая все это с шутками, в общем понравилось.
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Е
Отлично организованная экскурсия. Выделено достаточно свободного времени для прогулок, не было ощущения гонки, посетили все красивые места и сделали кучу фотографий, насладились видами и напились воды из водопадов. На озере
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Ездили семьёй. Комфортабельный микроавтобус забрал прямо от отеля в назначенное время. Весь маршрут нас сопровождал супер-организатор Аслан)
С его шутками и юмором время в дороге пролетело незаметно! В то же время очень увлекательно и доступно, даже детям, рассказал много интересного и познавательного. Рекомендую знакомиться с Абхазией под руководством Аслана! Не пожалеете)
С его шутками и юмором время в дороге пролетело незаметно! В то же время очень увлекательно и доступно, даже детям, рассказал много интересного и познавательного. Рекомендую знакомиться с Абхазией под руководством Аслана! Не пожалеете)
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А
Потрясающая поездка, от души советую и рекомендую осуществить данную экскурсию. Все на лучшем уровне. В этом месте обязательно нужно побывать. Гид Аслан, очень приятный мужчина, тактичный, потрясающе рассказывает как историческое
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