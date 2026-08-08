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Групповая экскурсия на встречу с Рицей

Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Из Гагры, Пицунды и окрестностей — вы совершите приятную поездку на комфортном микроавтобусе к главной достопримечательности региона: чарующей Рице.

В группе до 20 человек побываете у водопадов и Голубого озера, впечатлитесь красотой ущелий, угоститесь местным медом и винами. А еще услышите местные легенды и выучите пару фраз на абхазском!
4.9
420 отзывов
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Групповая экскурсия на встречу с Рицей

Описание экскурсии

После сбора путешественников мы направимся к Рицинскому заповеднику. Для вас в программе маршрута:

  • Водопады Девичьи Слёзы и Мужские слёзы — здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения
  • Развалины Бзыпской крепости — останки стен, величественные даже в своей заброшенности
  • Юпшарский каньон, или «Каменный мешок» — стоя под отвесными скалами, вы поймете, за что он получил второе название
  • Голубое озеро — здесь сделаете фотографии на фоне удивительно яркой воды, встретите павлинов, а желающие смогут рядом прокатиться на тарзанке вдоль реки Бзыбь
  • Пасека и винодельня — угостимся душистым медом и продегустируем сорта абхазских вин; если захотите, вы сможете приобрести понравившиеся специалитеты
  • Ущелье «Прощай Родина!» — еще одна видовая локация с видом на зеленые горы Абхазии
  • Озеро Рица — наша абхазская красавица; у вас будет час-полтора, чтобы насладиться ее пейзажами, пообедать и совершить короткую прогулку на катере. Мы также можем проехать выше и увидеть живописные водопады Молочный и Птичий клюв, а со смотровой площадки на высоте 1250 метров впечатлиться другим ракурсом озера

По пути вы услышите о том, как зарождалось Абхазское царство, о периоде Грузинской войны. Узнаете о праздниках и обычаях, о семейных отношениях. Будет краткий урок абхазского языка и знакомство с топонимикой. И конечно, мы поделимся многочисленными легендами о локациях и стране!

Организационные детали

  • Дегустация занимает не более 30 минут
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы заберем вас от границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского и Пицундского районов, Алахадзы, Лидзава.
  • До границы РФ с Абхазией вы можете добраться самостоятельно на автобусе или электричке, затем перейти границу; автобус будет ждать вас на стоянке

Дополнительные расходы

— экологический сбор — 1000 ₽ за взрослого, 500 ₽ за ребёнка
— заезд на смотровую площадку 1250 м и к водопадам Молочный и Птичий Клюв (500 ₽ за чел.), тарзанка (1000 ₽), прогулка на катамаранах по озеру, обед с видом на озеро — по желанию

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 29 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Дети до 11 лет900 ₽
Дети до 7 лет на коленях у сопровождающегоБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 8303 туристов
Наша компания влюбляет своих туристов в Абхазию уже более 14 лет. Все наши гиды имеют аккредитацию в Союзе экскурсоводов Абхазии, обладают многолетним стажем и морем харизмы! В нашем автопарке безопасные
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комфортабельные микроавтобусы Mercedes (до 20 человек) с кондиционером и Wi-Fi. Трансфер от/до вашего отеля или от/до границы с РФ. И главное: мы особенные! У нас нет «сухих» заученных текстов: наши экскурсии наполнены не только историей, но еще юмором, легкостью, красотой и легендами! Вы ведь любите легенды?:)

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 420 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
373
4
37
3
7
2
1
3
Дарья
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё было очень интересно и красиво, экскурсовод Аслан очень интересно преподносил всю информацию, постоянно спрашивал
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есть ли вопросы и пояснял все детали поездки. Также хочу отдельно выделить водителя Рафаэля - мастер своего дела, очень аккуратное и комфортное вождение. Подводя итог, могу сказать, что максимально рекомендую эту экскурсию к Рице, время пролетело очень быстро, мы в восторге, большое спасибо!

Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё+5
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё
Мы ездили на эту экскурсию 31 июля и это было супер! Маршрут полностью соответствует описанию, всё
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А
Во-первых, бронируйте экскурсию у Аслана прямо сейчас! 💯 Во-вторых, хочется стереть себе память и еще раз побывать во всех этих прекрасных местах! 🫠 Самое главное из + это:
1. Вас забирают
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прямо от гостиницы! И возвращают туда же, что немаловажно!
2. Читала в отзывах, что на дегустациях навязывают свою продукцию- это неправда! Все дегустации сопровождаются интересной информацией о каждом продукте, а в конце кто хочет, тот и покупает. Если нет, то просто идем дальше, никто ни на кого не смотрит осуждающе. Но вкусно все настолько, что вы не сможете не купить)
3. Аслан-лучший гид! С самого начала и до окончания экскурсии взаимодействовал со всей группой, очень круто шутил, давал очень важные и дельные советы относительно развлечений, еды и прочего!
Вся информация по делу, были затронуты очень многие темы, в конце вас ждет экзамен с вопросами по этой «лекции» 🙈 4. Не оставлю без внимания водителя Дмитрия, он вообще крутыш! Очень приятно было находиться в авто, есть кондиционер и музыка, салон очень чистый. Ехали быстро, но аккуратно!
5. Обязательно возьмите доп. экскурсию для панорамного вида на озеро Рица, оно того стоит!
Есть и -: красиво настолько, что хочется покупать экскурсии каждый день 😁💸 И обязательно купите белое вино, которое вам дадут попробовать на дегустации! Мы не купили и теперь в расстроенных чувствах 😫 Вообщем, мы ни разу не пожалели, что выбрали именно Аслана, было очень круто и интересно, спасибо большое 🌴🙏🏻 Всем знакомым и незнакомым советую!!
В следующий отпуск снова придем именно к вам!

Во-первых, бронируйте экскурсию у Аслана прямо сейчас! 💯 Во-вторых, хочется стереть себе память и еще раз
Во-первых, бронируйте экскурсию у Аслана прямо сейчас! 💯 Во-вторых, хочется стереть себе память и еще раз
Во-первых, бронируйте экскурсию у Аслана прямо сейчас! 💯 Во-вторых, хочется стереть себе память и еще раз
Во-первых, бронируйте экскурсию у Аслана прямо сейчас! 💯 Во-вторых, хочется стереть себе память и еще раз
Во-первых, бронируйте экскурсию у Аслана прямо сейчас! 💯 Во-вторых, хочется стереть себе память и еще раз
Во-первых, бронируйте экскурсию у Аслана прямо сейчас! 💯 Во-вторых, хочется стереть себе память и еще раз
Во-первых, бронируйте экскурсию у Аслана прямо сейчас! 💯 Во-вторых, хочется стереть себе память и еще раз
Во-первых, бронируйте экскурсию у Аслана прямо сейчас! 💯 Во-вторых, хочется стереть себе память и еще раз
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С
Впечатления об экскурсии положительные, красивые пейзажи, красивые фотографии получились. Озера, водопады, горы, все это замечательно. Лично для меня только не особо нужны были дегустации, но это чисто индивидуально, кому то они будут интересны, я ехал за красавой природой. Гид преподносит информацию интересно и познавательно, сочетая все это с шутками, в общем понравилось.
Впечатления об экскурсии положительные, красивые пейзажи, красивые фотографии получились. Озера, водопады, горы, все это замечательно. Лично
Впечатления об экскурсии положительные, красивые пейзажи, красивые фотографии получились. Озера, водопады, горы, все это замечательно. Лично
Впечатления об экскурсии положительные, красивые пейзажи, красивые фотографии получились. Озера, водопады, горы, все это замечательно. Лично
Впечатления об экскурсии положительные, красивые пейзажи, красивые фотографии получились. Озера, водопады, горы, все это замечательно. Лично
Впечатления об экскурсии положительные, красивые пейзажи, красивые фотографии получились. Озера, водопады, горы, все это замечательно. Лично
Впечатления об экскурсии положительные, красивые пейзажи, красивые фотографии получились. Озера, водопады, горы, все это замечательно. Лично
Впечатления об экскурсии положительные, красивые пейзажи, красивые фотографии получились. Озера, водопады, горы, все это замечательно. Лично
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Е
Отлично организованная экскурсия. Выделено достаточно свободного времени для прогулок, не было ощущения гонки, посетили все красивые места и сделали кучу фотографий, насладились видами и напились воды из водопадов. На озере
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Рица вкусно поели национальную кухню в кафе без очереди, куда порекомендовал сходить гид. Особенно отмечу гида Аслана с его чувством юмора за интересный рассказ не только про места по маршруту следования, но и про традиции, народ и историю Абхазии. 🫶

Отлично организованная экскурсия. Выделено достаточно свободного времени для прогулок, не было ощущения гонки, посетили все красивые
Отлично организованная экскурсия. Выделено достаточно свободного времени для прогулок, не было ощущения гонки, посетили все красивые
Отлично организованная экскурсия. Выделено достаточно свободного времени для прогулок, не было ощущения гонки, посетили все красивые
Отлично организованная экскурсия. Выделено достаточно свободного времени для прогулок, не было ощущения гонки, посетили все красивые
Отлично организованная экскурсия. Выделено достаточно свободного времени для прогулок, не было ощущения гонки, посетили все красивые
Отлично организованная экскурсия. Выделено достаточно свободного времени для прогулок, не было ощущения гонки, посетили все красивые
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Наталья
Ездили семьёй. Комфортабельный микроавтобус забрал прямо от отеля в назначенное время. Весь маршрут нас сопровождал супер-организатор Аслан)
С его шутками и юмором время в дороге пролетело незаметно! В то же время очень увлекательно и доступно, даже детям, рассказал много интересного и познавательного. Рекомендую знакомиться с Абхазией под руководством Аслана! Не пожалеете)
Ездили семьёй. Комфортабельный микроавтобус забрал прямо от отеля в назначенное время. Весь маршрут нас сопровождал супер-организатор Аслан)
Ездили семьёй. Комфортабельный микроавтобус забрал прямо от отеля в назначенное время. Весь маршрут нас сопровождал супер-организатор Аслан)
Ездили семьёй. Комфортабельный микроавтобус забрал прямо от отеля в назначенное время. Весь маршрут нас сопровождал супер-организатор Аслан)
Ездили семьёй. Комфортабельный микроавтобус забрал прямо от отеля в назначенное время. Весь маршрут нас сопровождал супер-организатор Аслан)
Ездили семьёй. Комфортабельный микроавтобус забрал прямо от отеля в назначенное время. Весь маршрут нас сопровождал супер-организатор Аслан)
Ездили семьёй. Комфортабельный микроавтобус забрал прямо от отеля в назначенное время. Весь маршрут нас сопровождал супер-организатор Аслан)
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А
Потрясающая поездка, от души советую и рекомендую осуществить данную экскурсию. Все на лучшем уровне. В этом месте обязательно нужно побывать. Гид Аслан, очень приятный мужчина, тактичный, потрясающе рассказывает как историческое
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создание этого места, так и с гордостью поясняет вклад народов Абхазии и России в сохранение этой реликвии. Это место силы. Вы вернетесь оттуда уже однозначно другим человеком. Очень комфортно добрались. Автомобиль с кондиционером. Водитель Рафаэль, отлично управляет машиной. В дороге насмеялись от души, послушали великолепные легенды этих мест. Отдельной оценки заслуживает обед в кафе на берегу озера. Вкусно и достаточно бюджетно. Сердечно благодарю за проведенное время организатора тура, близким и родным Аслана и Рафаэля желаю крепкого здоровья и благополучия. И всем нам, мирного неба над головой!!! 🫶🫶🫶

Потрясающая поездка, от души советую и рекомендую осуществить данную экскурсию. Все на лучшем уровне. В этом
Потрясающая поездка, от души советую и рекомендую осуществить данную экскурсию. Все на лучшем уровне. В этом
Потрясающая поездка, от души советую и рекомендую осуществить данную экскурсию. Все на лучшем уровне. В этом
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