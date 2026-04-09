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Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - к Рице
Через Бзыбское ущелье, водопады, Юпшарский каньон и Голубое озеро
Начало: По адресу проживания в Сухуме
«Он не замерзает даже зимой благодаря природным источникам»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
9 июл в 09:00
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-приключение выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
«Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Абхазии Бабушара в Сухум
Добраться в свой отель с комфортом
«Зимой и весной полюбуетесь цветением мимозы, а летом насладитесь морскими пейзажами и настроитесь на отдых»
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
от 4050 ₽
4500 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Спасибо большое Раулю за незабываемое путешествие! Highly recommended! Небанальная поездка в горы, по бездорожью, выше облаков, по дороге открываются шикарные виды на побережье.
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А
Благодарим Рауля за отличную поездку в горы. Замечательный гид с искренней любовью к своей стране и бесконечным чувством юмора. Маршрут продуманный, природа потрясающая.
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Т
Путешествие огонь!!! 🔥 Очень экстремально, для любителей пощекотать нервы, посмотреть красоты лесов, гор и альпийских лугов наши самые лучшие рекомендации👍👍👍 Рауль замечательный собеседник, профессиональный мастер-водитель.
Будем рады увидеться вновь!!!
Будем рады увидеться вновь!!!
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Т
Нам очень понравилась эта экскурсия! Было настолько увлекательно! Эта поездка останется в памяти навсегда. Очень благодарны Раулю, чувствуется его профессионализм
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Были приятно впечатлены, когда поехали с Раулем на гору Мамзышха!!!! Прекрасный организатор, уверенный водитель и яркий представитель своего народа!!!! Очень рада, что выбор среди организаторов индивидуальных экскурсий остановила именно на нём!!!! Ярко, классно, экстремально!!!!
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И
Здравствуйте. Наше путешествие на вершину горы удалось на 100%. Гид-водитель Рамин - настоящий профессионал своего дела. Весело, непринуждённо, без спешки. Вдоволь насладились прекрасными видами и чистейшим горным воздухом. Брали с собой перекус и устроили пикник. Однозначно рекомендуем!
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Большое спасибо Раулю за эмоции! На этой экскурсии есть все - экстрим, незабываемые виды и прекрасный рассказ о стране! Однозначно рекомендую!
+2
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Фейерверк эмоций,масса впечатлений,потрясающие виды,экстремальная дорога и всё это за одну поездку 😃 я плакала от того,насколько великолепна красота гор 🥹 Рауль отличный гид и лучший водитель,то,насколько он ловко управляет машиной по бездорожью,произвело неизгладимое впечатление! Спасибо 🫶🏻
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Всего 14 отзывов в Сухуме в категории "Зимние"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Зимние»
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