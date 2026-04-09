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и любовь к природе и к своему делу. Показал и рассказал невероятную красоту Абхазии, гор и природу. Настолько всё спокойно и комфортно и интересно. Достаточно времени и насладиться и пофоткаться. Приятно было в общении. Мы очень довольны! И рекомендую! Не сомневайтесь, вы получите массу эмоции и увидите красоту! 😍