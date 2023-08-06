Озеро Рица: путешествие по национальному парку

Групповая экскурсия из Сухума: Познавательное путешествие по национальному парку

5
2 отзыва
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Вас ждет однодневное приключение по стране контрастов — самобытной и гостеприимной Апсны. На комфортабельном микроавтобусе вы отправитесь по самым красивым местам Страны души.
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Юпшарский каньон
  • Каменный мешок
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина»
  • Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

В компании топовых гидов увидите величественный Юпшарский каньон, восхититесь красотой Рицы, зарядитесь спокойствием Голубого озера и полюбуетесь водопадами Девичьи и Мужские слезы. А еще у вас будет возможность созерцать невероятные панорамные виды со смотровой площадки, пройтись по подвесному мосту через реку Бзыбь и продегустировать местное вино и мед.

Ежедневно в 9:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Завтрак
  • Страховка
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Экологический сбор на озере Рица (взрослый (12+)/ 700 рублей детский (от 8 до 12 лет)/ 200 рублей)
  • Тарзанка, по желанию
  • Обед
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6 авг 2023

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