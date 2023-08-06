Групповая экскурсия из Сухума: Познавательное путешествие по национальному парку
Вас ждет однодневное приключение по стране контрастов — самобытной и гостеприимной Апсны. На комфортабельном микроавтобусе вы отправитесь по самым красивым местам Страны души.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Водопад «Мужские слёзы»
- Юпшарский каньон
- Каменный мешок
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
ПодробнееВ компании топовых гидов увидите величественный Юпшарский каньон, восхититесь красотой Рицы, зарядитесь спокойствием Голубого озера и полюбуетесь водопадами Девичьи и Мужские слезы. А еще у вас будет возможность созерцать невероятные панорамные виды со смотровой площадки, пройтись по подвесному мосту через реку Бзыбь и продегустировать местное вино и мед.
Ежедневно в 9:00
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Завтрак
- Страховка
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Экологический сбор на озере Рица (взрослый (12+)/ 700 рублей детский (от 8 до 12 лет)/ 200 рублей)
- Тарзанка, по желанию
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
6 авг 2023
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