Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану

Индивидуальная экскурсия по Еревану: история, культура и монастырь Хор Вирап

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Вы побываете в одной из значимых святынь Армении — монастыре Хор Вирап, знаменитом своей архитектурой и захватывающей историей. Также мы посетим Ереван — столицу Армении, один из древнейших городов мира.

Город является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Ближайшие даты:
14
окт
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окт
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окт
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Что вас ожидает:

  • Памятник «Мать Армения»
  • Комплекс Каскад
  • Здание Оперы
  • Северный Проспект
  • Площадь Республики
  • Монастырь Хор Вирап
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Монастырь Хор Вирап

Монастырь построен в месте, имеющем важное историческое и религиозное значение для Армении. История монастыря неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии. Тысячи верующих ежегодно приезжают на паломничество в это святое место.
Монастырь Хор Вирап знаменит не только своей архитектурой, но и глубокой ямой, которая имеет захватывающую историю. Название «Хор Вирап» означает «глубокая темница». На территории монастыря и сейчас можно увидеть старую яму-темницу. Именно здесь 14 лет в заключении провел основоположник христианства в Армении Святой Григорий Просветитель.

Обзорная экскурсия

Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом».
Вы увидите чудо армянской архитектуры — здание Оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплексом Большой Каскад — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город.
Мы полюбуемся на здание Национального Собрания — оно вошло в рейтинг десяти красивейших зданий парламентов в мире. Прогуляемся по Площади Республики — это главная площадь Еревана и всей Армении.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн)
  • Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
  • Бутилированная вода
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу вашего проживания
Завершение: По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Театр оперы и балета
Популярные места
Площадь Республики
Монастырь Хор Вирап
Святые места
Большой Каскад
Монастыри, церкви, храмы
На микроавтобусе

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