Монастырь Хор Вирап

Монастырь построен в месте, имеющем важное историческое и религиозное значение для Армении. История монастыря неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии. Тысячи верующих ежегодно приезжают на паломничество в это святое место.

Монастырь Хор Вирап знаменит не только своей архитектурой, но и глубокой ямой, которая имеет захватывающую историю. Название «Хор Вирап» означает «глубокая темница». На территории монастыря и сейчас можно увидеть старую яму-темницу. Именно здесь 14 лет в заключении провел основоположник христианства в Армении Святой Григорий Просветитель.

Обзорная экскурсия

Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом».

Вы увидите чудо армянской архитектуры — здание Оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплексом Большой Каскад — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город.

Мы полюбуемся на здание Национального Собрания — оно вошло в рейтинг десяти красивейших зданий парламентов в мире. Прогуляемся по Площади Республики — это главная площадь Еревана и всей Армении.