Индивидуальная экскурсия по Еревану: история, культура и монастырь Хор Вирап
Вы побываете в одной из значимых святынь Армении — монастыре Хор Вирап, знаменитом своей архитектурой и захватывающей историей. Также мы посетим Ереван — столицу Армении, один из древнейших городов мира.
Город является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.
Город является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.
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Что вас ожидает:
- Памятник «Мать Армения»
- Комплекс Каскад
- Здание Оперы
- Северный Проспект
- Площадь Республики
- Монастырь Хор Вирап
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Монастырь Хор Вирап
Монастырь построен в месте, имеющем важное историческое и религиозное значение для Армении. История монастыря неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии. Тысячи верующих ежегодно приезжают на паломничество в это святое место.
Монастырь Хор Вирап знаменит не только своей архитектурой, но и глубокой ямой, которая имеет захватывающую историю. Название «Хор Вирап» означает «глубокая темница». На территории монастыря и сейчас можно увидеть старую яму-темницу. Именно здесь 14 лет в заключении провел основоположник христианства в Армении Святой Григорий Просветитель.
Обзорная экскурсия
Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом».
Вы увидите чудо армянской архитектуры — здание Оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплексом Большой Каскад — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город.
Мы полюбуемся на здание Национального Собрания — оно вошло в рейтинг десяти красивейших зданий парламентов в мире. Прогуляемся по Площади Республики — это главная площадь Еревана и всей Армении.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн)
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Бутилированная вода
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По адресу вашего проживанияЗавершение: По месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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