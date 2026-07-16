Вас ждёт не экскурсия, а путешествие во времени. Перед вами предстанут средневековые монастыри Хор Вирап и Нораванк, будто выросшие прямо из скал.
Вы исследуете пещеру Арени, где была найдена древнейшая кожаная обувь и самая старая в мире винодельня. Насладитесь главным напитком Армении на винзаводе «Ин Арени». А ещё полюбуетесь величественным Араратом!
Вы исследуете пещеру Арени, где была найдена древнейшая кожаная обувь и самая старая в мире винодельня. Насладитесь главным напитком Армении на винзаводе «Ин Арени». А ещё полюбуетесь величественным Араратом!
Описание экскурсии
- Монастырь Хор Вирап — святыню построили на месте темницы, где держали Григория Просветителя, первого католикоса всех армян. А ещё отсюда открывается удивительный вид на величественный Арарат.
- Монастырь Нораванк — расположен среди красных скал в каньоне Гнишик. Вы увидите уникальный барельеф Бога Отца — единственный в Армении.
- Пещера Арени — в ней археологи обнаружили древнейшие в мире кожаный башмак и винодельню, находки относятся к раннему бронзовому веку.
- Винный завод «Ин Арени» — попробуете вино «Арени» из старинных сортов винограда.
Организационные детали
- Включено в стоимость: трансфер из отеля и обратно, входные билеты, Wi-Fi и бутилированная вода в автобусе, дегустация (18+).
- Можем провести экскурсию для большего числа участников за доплату.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 10102 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
Входит в следующие категории Еревана
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