За один день вы увидите три лика Армении: горный курорт Цахкадзор с его канатной дорогой и древним монастырём Кечарис, легендарное озеро Севан и зелёный Дилижан — заповедный край, скрывающий в лесах средневековые обители.
Путешествие из Еревана пройдёт без суеты, но насыщенно: в программе — рассказы о прошлом и настоящем Армении.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Еревана
Гид расскажет о том, как устроена жизнь за пределами столицы.
9:30–11:30 — Цахкадзор и канатная дорога
- Прибытие в горный городок среди густых лесов
- Короткая прогулка к монастырю Кечарис
- Подъём по канатке на склоны горы Тегенис
- Спуск и свободное время на кофе или фото
11:30–12:30 — дорога к Севану
Переезд с живописными видами на горы и ущелья.
12:30–14:00 — озеро Севан и монастырь Севанаванк
- «Жемчужина Армении» — одно из крупнейших высокогорных озёр в мире
- Подъём на полуостров к монастырю Севанаванк
- Обед по желанию (не входит в стоимость) в местной закусочной — советуем попробовать сига из севанской форели
14:00–15:30 — Дилижан и лесные монастыри
- Монастырь Агарцин: будто вырастает из леса и скал
- Монастырь Гошаванк: природа и каменная кладка создают почти сказочную атмосферу
15:30–18:30 — возвращение в Ереван
Дорога назад с остановками по желанию (смотровые точки, родники).
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером и бесплатным Wi-Fi
- Каждому участнику — бутилированная вода
- Оплата остатка только в армянских драмах или банковской картой
- Билеты на канатную дорогу и питание не входят в стоимость тура
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 9969 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
