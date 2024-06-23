Во время тура вы посетите уникальную пещеру-музей.
Особенность ее состоит в том, что все помещения, высеченные в камне, созданы исключительно руками человека — Левона Аракеляна.
Также посетим жемчужину Армении — озеро Севан, а с монастыря Севанаванк вам откроется прекрасный вид на само озеро. Вы побываете в поселке-санатории Анкаван, где можно принять термальную лечебную ванну.
Особенность ее состоит в том, что все помещения, высеченные в камне, созданы исключительно руками человека — Левона Аракеляна.
Также посетим жемчужину Армении — озеро Севан, а с монастыря Севанаванк вам откроется прекрасный вид на само озеро. Вы побываете в поселке-санатории Анкаван, где можно принять термальную лечебную ванну.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
В армянском селе Ариндж, недалеко от центра Еревана, есть пещера. Точнее, семиуровневый подземный лабиринт глубиной 21 метр — это как с седьмого этажа спуститься на первый. Площадь сооружения 280 квадратных метров — как хорошая квартира в центре мегаполиса. Ровные ступени от уровня к уровню, аккуратные своды, ниши, колонны и резные изображения на каменных стенах. Выглядит так, будто тут работала бригада архитекторов и строителей, но нет. Пещеру в одиночку построил местный житель Левон Аракелян. Для этого ему понадобились молоток, долото и… 23 года жизни. Монастырь Севанаванк расположен в 6 километрах восточнее города Севан, на полуострове Севан. До обмельчания озера полуостров был небольшим островом, отделенным от материка трехкилометровым проливом. В конце VIII века на острове обосновались несколько монахов. Они построили часовню и кельи. Выгодное положение острова способствовало увеличению монашеской братии, началось активное строительство монастыря. Первым делом стали возводить стены, для чего в скале вокруг острова вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. Стена опоясала остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими воротами. После этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки. Озеро Севан — чудо природы, соседствующее с небом, самое красивое из высокогорных озер. Оно расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 метров над уровнем моря. Его вода прозрачна и чиста. По преданию, из него пили только звезды и боги. Бальнеологические источники поселка Анкаван имеют самую из наиболее ценных в лечебном и профилактическом отношениях воду среди аналогичных бальнеологических источников Армении. На данный момент функционируют 3 источника, объем воды которых способен обеспечить санаторий и бутылочный разлив воды. Сейчас на территории Анкавана находится 3 купальни-бассейна. Важная информация:
- Возьмите с собой купальник и полотенце — на источниках есть раздевалка.
- Оплата за тур принимается в армянских драмах наличными.
каждый день
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (без гида)
|от $116
|Стандартный билет (с гидом)
|от $159
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера дедушки Левона
- Бальнеологические источники поселка Анкаван
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- 1-чаосовое купание в термальной ванне. Если захотите купаться больше, можно на месте оплатить 5000 драм (13$) за час.
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билет в пещеру (можно оплатить на месте) - 1500 драм за человека
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой купальник и полотенце - на источниках есть раздевалка
- Оплата за тур принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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