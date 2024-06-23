Возьмите с собой купальник и полотенце — на источниках есть раздевалка.

Оплата за тур принимается в армянских драмах наличными.

В армянском селе Ариндж, недалеко от центра Еревана, есть пещера. Точнее, семиуровневый подземный лабиринт глубиной 21 метр — это как с седьмого этажа спуститься на первый. Площадь сооружения 280 квадратных метров — как хорошая квартира в центре мегаполиса. Ровные ступени от уровня к уровню, аккуратные своды, ниши, колонны и резные изображения на каменных стенах. Выглядит так, будто тут работала бригада архитекторов и строителей, но нет. Пещеру в одиночку построил местный житель Левон Аракелян. Для этого ему понадобились молоток, долото и… 23 года жизни. Монастырь Севанаванк расположен в 6 километрах восточнее города Севан, на полуострове Севан. До обмельчания озера полуостров был небольшим островом, отделенным от материка трехкилометровым проливом. В конце VIII века на острове обосновались несколько монахов. Они построили часовню и кельи. Выгодное положение острова способствовало увеличению монашеской братии, началось активное строительство монастыря. Первым делом стали возводить стены, для чего в скале вокруг острова вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. Стена опоясала остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими воротами. После этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки. Озеро Севан — чудо природы, соседствующее с небом, самое красивое из высокогорных озер. Оно расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 метров над уровнем моря. Его вода прозрачна и чиста. По преданию, из него пили только звезды и боги. Бальнеологические источники поселка Анкаван имеют самую из наиболее ценных в лечебном и профилактическом отношениях воду среди аналогичных бальнеологических источников Армении. На данный момент функционируют 3 источника, объем воды которых способен обеспечить санаторий и бутылочный разлив воды. Сейчас на территории Анкавана находится 3 купальни-бассейна. Важная информация: