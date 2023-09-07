Обзорная экскурсия в Анкаван и Цахкадзор: индивидуальное путешествие в Ереване
Анкаван — посёлок-санаторий в 85 километрах от Еревана, в области Котайк, в живописной долине реки Мармарик.
Термальная вода источника очень полезна: она содержит большое количество йода, брома, бора и прочих элементов. Вода здесь очень теплая и достигает 42 градусов. В этой воде полезно не только плавать, но и применять ее внутрь в качестве лекарства.
Термальная вода источника очень полезна: она содержит большое количество йода, брома, бора и прочих элементов. Вода здесь очень теплая и достигает 42 градусов. В этой воде полезно не только плавать, но и применять ее внутрь в качестве лекарства.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бальнеологические источники поселка Анкаван
- Курорт Цахкадзор
- Монастырский комплекс Кечарис
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Бальнеологические источники поселка Анкаван имеют самую из наиболее ценных в лечебном и профилактическом отношениях воду среди аналогичных бальнеологических источников Армении. На данный момент функционируют 3 источника, объем воды которых способен обеспечить санаторий и бутылочный разлив воды.
- Сейчас на территории Анкавана находится 3 купальни-бассейна, каждый из которых готов поместить не более 5 человек. После купания в этих термальных источниках не следует принимать душ 12 часов, чтобы усилить воздействия полезных элементов на ваш организм.
- Цахкадзор — курорт, хорошо известный всем, кто предпочитает активный отдых в Армении. Это очень живописное место, популярное у туристов из всех уголков мира. В летний сезон вы сможете насладиться здесь всем богатством армянской природы.
- Цахкадзор не зря называют «ущельем цветов» — это край удивительной красоты с упоительным целебным воздухом. Курорт расположен в живописном каньоне в окружении альпийских лугов и густых лесов. Одна из главных его достопримечательностей — канатная дорога, которая может поднять вас на высоту около трех тысяч метров. Оттуда перед вами откроется захватывающий вид на гору Арарат и прекрасное озеро Севан.
- Историческая достопримечательность — монастырский комплекс Кечарис, основанный еще в 11 веке. Если вы ценитель поэзии, то вам наверняка захочется побывать в деревянном доме, в котором жил известный поэт Осип Мандельштам в 1930 году.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн).
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом).
- Стоимость купания в термальной ванне за час. Если захотите купаться больше часа, можно на месте оплатить 5000 драм (13$) — за час.
- Вода
- Что не входит
- Обед.
- Билеты на канатную дорогу. На месте можно оплатить 3000 драм (8 $) за человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой купальник и полотенце — на источниках есть раздевалка.
- Оплата за тур принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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