Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор

Обзорная экскурсия в Анкаван и Цахкадзор: индивидуальное путешествие в Ереване

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Анкаван — посёлок-санаторий в 85 километрах от Еревана, в области Котайк, в живописной долине реки Мармарик.

Термальная вода источника очень полезна: она содержит большое количество йода, брома, бора и прочих элементов. Вода здесь очень теплая и достигает 42 градусов. В этой воде полезно не только плавать, но и применять ее внутрь в качестве лекарства.
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Термальные ванны Анкавана и курортный город Цахкадзор
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Бальнеологические источники поселка Анкаван
  • Курорт Цахкадзор
  • Монастырский комплекс Кечарис
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Бальнеологические источники поселка Анкаван имеют самую из наиболее ценных в лечебном и профилактическом отношениях воду среди аналогичных бальнеологических источников Армении. На данный момент функционируют 3 источника, объем воды которых способен обеспечить санаторий и бутылочный разлив воды.
  • Сейчас на территории Анкавана находится 3 купальни-бассейна, каждый из которых готов поместить не более 5 человек. После купания в этих термальных источниках не следует принимать душ 12 часов, чтобы усилить воздействия полезных элементов на ваш организм.
  • Цахкадзор — курорт, хорошо известный всем, кто предпочитает активный отдых в Армении. Это очень живописное место, популярное у туристов из всех уголков мира. В летний сезон вы сможете насладиться здесь всем богатством армянской природы.
  • Цахкадзор не зря называют «ущельем цветов» — это край удивительной красоты с упоительным целебным воздухом. Курорт расположен в живописном каньоне в окружении альпийских лугов и густых лесов. Одна из главных его достопримечательностей — канатная дорога, которая может поднять вас на высоту около трех тысяч метров. Оттуда перед вами откроется захватывающий вид на гору Арарат и прекрасное озеро Севан.
  • Историческая достопримечательность — монастырский комплекс Кечарис, основанный еще в 11 веке. Если вы ценитель поэзии, то вам наверняка захочется побывать в деревянном доме, в котором жил известный поэт Осип Мандельштам в 1930 году.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн).
  • Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом).
  • Стоимость купания в термальной ванне за час. Если захотите купаться больше часа, можно на месте оплатить 5000 драм (13$) — за час.
  • Вода
Что не входит
  • Обед.
  • Билеты на канатную дорогу. На месте можно оплатить 3000 драм (8 $) за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальник и полотенце — на источниках есть раздевалка.
  • Оплата за тур принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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