Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье. Групповая экскурсия

Эта экскурсия за короткое время подарит вам богатые краски Армении — красоту природы и архитектуры. Вы увидите самое крупное озеро страны и древние монастыри, прокатитесь на подъёмнике по живописным склонам курорта. И узнаете, как один человек, прорывший под собственным домом подземелье, превратил это место в святилище-музей.

Описание экскурсии

Волшебное подземелье Левона — музей с неописуемой энергетикой и сильным магнитным полем. Однажды к простому мужчине Левону подошла жена и попросила вырыть погреб. Но, взявшись за дело, он увидел ангела, который сказал ему рыть святилище. Так и появился музей в селе Ариндж, рукотворное чудо 20-го века. Мы расскажем вам, почему для нашей команды это семейная история. Вы побродите по подземелью и услышите о чудесной жизни и загадочной смерти мастера.

Горнолыжный курорт Цахкадзор и монастырь Кечарис. Здесь, среди потрясающей природы, вас ждёт жемчужина средневековой армянской архитектуры — Кечарис. Вы узнаете, откуда у монастыря такое название, и подниметесь на подъёмнике, чтобы увидеть всю красоту этого места.

Озеро Севан и монастырь Севанаванк, крепостные стены которого стали свидетелями армяно-арабской битвы в 10 веке. Поговорим о том, почему озеро выглядит именно так, какое будущее его ждёт и что оно значит для Армении. На берегу зайдём в один из рыбных ресторанов — ведь побывать на Севане и не попробовать рыбу, это как поехать в Москву и не увидеть Красную площадь.

Организационные детали