Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье. Групповая экскурсия

Вы увидите самое крупное озеро страны и древние монастыри, прокатитесь на подъёмнике по живописным склонам курорта.
И узнаете, как один человек, прорывший под собственным домом подземелье, превратил это место в святилище-музей.
Описание экскурсии
Волшебное подземелье Левона — музей с неописуемой энергетикой и сильным магнитным полем. Однажды к простому мужчине Левону подошла жена и попросила вырыть погреб. Но, взявшись за дело, он увидел ангела, который сказал ему рыть святилище. Так и появился музей в селе Ариндж, рукотворное чудо 20-го века. Мы расскажем вам, почему для нашей команды это семейная история. Вы побродите по подземелью и услышите о чудесной жизни и загадочной смерти мастера.
Горнолыжный курорт Цахкадзор и монастырь Кечарис. Здесь, среди потрясающей природы, вас ждёт жемчужина средневековой армянской архитектуры — Кечарис. Вы узнаете, откуда у монастыря такое название, и подниметесь на подъёмнике, чтобы увидеть всю красоту этого места.
Озеро Севан и монастырь Севанаванк, крепостные стены которого стали свидетелями армяно-арабской битвы в 10 веке. Поговорим о том, почему озеро выглядит именно так, какое будущее его ждёт и что оно значит для Армении. На берегу зайдём в один из рыбных ресторанов — ведь побывать на Севане и не попробовать рыбу, это как поехать в Москву и не увидеть Красную площадь.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Altima или Honda Odyssey, есть детское кресло
- Дорога до каждой локации занимает примерно 40 минут
- Дополнительные расходы: подъёмник — 3000 драмов, обед — по желанию
- В подземелье Левона может быть некомфортно людям с клаустрофобий
- Захватите с собой верхнюю одежду — она может понадобиться в горах и подземелье
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 09:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€80
|Дети до 18 лет
|€65
|Пенсионеры
|€65
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Делали много остановок, чтобы пофотогоафироваться и посмотреть прекрасную природу Армении
Спасибо большое нашему гиду Генри и водителю