Языческий храм Гарни — построен в I веке до нашей эры. Был разрушен землетрясением и с трудом восстановлен в советское время. Вокруг храма есть сад, древние бани, развалины одноименного замка и массивные хребты.
Монастырь Гегард — один из древнейших монастырей в мире, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь было найдено Копье Судьбы (или Копье Лонгина), которое по утверждению многих ведущих учёных, является одним из подлинников. Монастырь построен в скале, имеет много интересных залов и окружен удивительной природой.
Курорт Цахкадзор — центр зимнего туризма в Армении, где проходят различные мероприятия и чемпионаты. На склоне горы ⛰️ расположена канатная дорога и много других развлечений.
Озеро Севан — самое большое озеро на Кавказе. На полуострове находится древний монастырь Севанаванк с удивительным видом на озеро, а на берегу рестораны, где можно вкусить знаменитую севанскую форель.
Важная информация:
Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
Экскурсия проводится не только на русском, но и английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
Услуга гида
Фото услуга
Угощение в машине
Один Сигвэй
Бесплатный WiFi
Транспортные расходы и время ожидания
Для гостей в машине всегда есть: термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки и одноразовые приборы
Что не входит
Входные билеты на достопримечательности
Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.