Григорий Д. – Гид из Еревана

Обзорная экскурсия ⛳ по ключевым достопримечательностям Армении на новом комфортном Мерседесе.



Мы заедем в языческий храм Гарни, посетим скальный монастырь Гегард, заглянем на горнолыжный курорт Цахкадзор и полюбуемся озером Севан.