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Покоряя Армению

5
12 отзывов
Григорий Д.
Григорий Д. – Гид из Еревана
Обзорная экскурсия ⛳ по ключевым достопримечательностям Армении на новом комфортном Мерседесе.

Мы заедем в языческий храм Гарни, посетим скальный монастырь Гегард, заглянем на горнолыжный курорт Цахкадзор и полюбуемся озером Севан.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $165 за экскурсию

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Покоряя Армению
Покоряя Армению

Что вы увидите

  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Город Цахкадзор
  • Озеро Севан

Экскурсионный маршрут:

  • Языческий храм Гарни — построен в I веке до нашей эры. Был разрушен землетрясением и с трудом восстановлен в советское время. Вокруг храма есть сад, древние бани, развалины одноименного замка и массивные хребты.
  • Монастырь Гегард — один из древнейших монастырей в мире, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь было найдено Копье Судьбы (или Копье Лонгина), которое по утверждению многих ведущих учёных, является одним из подлинников. Монастырь построен в скале, имеет много интересных залов и окружен удивительной природой.
  • Курорт Цахкадзор — центр зимнего туризма в Армении, где проходят различные мероприятия и чемпионаты. На склоне горы ⛰️ расположена канатная дорога и много других развлечений.
  • Озеро Севан — самое большое озеро на Кавказе. На полуострове находится древний монастырь Севанаванк с удивительным видом на озеро, а на берегу рестораны, где можно вкусить знаменитую севанскую форель.

Важная информация:

  • Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
  • Экскурсия проводится не только на русском, но и английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
  • Услуга гида
  • Фото услуга
  • Угощение в машине
  • Один Сигвэй
  • Бесплатный WiFi
  • Транспортные расходы и время ожидания
  • Для гостей в машине всегда есть: термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки и одноразовые приборы
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Покоряя Армению
Покоряя Армению
Покоряя Армению
Покоряя Армению

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Д.
Григорий Д.
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12 отзывов оставили туристы

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