Самая длинная в мире канатная дорога — «Крылья Татева»

Дорога проходит над ущельем реки Воротан и соединяет две деревни — Галидзор и Татев. Чтобы преодолеть путь между населенными пунктами по земле на машине, потребуется около 40 минут, на канатке это можно сделать всего за 11 минут. Самая высокая точка подъема канатки — 320 метров рекой Воротан.

Татевский монастырь

Татевский монастырь был основан еще в IX веке, а в XIV–XVI веках стал важнейшим центром науки и просвещения в Армении. В конце XIV века на территории монастыря был основан крупный университет. Помимо 500 монахов, в Татевском монастыре обитали философы, музыканты, художники, переписчики манускриптов. Место силы и изумительной красоты просто хочется молча смотреть на это чудо архитектуры и природы.

Татевский монастырь известен не только неприступностью и уникальным природным расположением, но и своей культурно-просветительской деятельностью. Ощущение спокойствия древнего монастыря сопровождается роскошными видами.

Пещерный «небоскреб» Хндзореск

А дальше — эмоции, адреналин и эстетические чувства Вы испытаете в пещерном городе Хндзореск. Подвесной мост через ущелье — очень волнующее впечатление. Пройдя по нему через глубокое ущелье, вы ещё раз оцените великолепную природу Армении и увидите пещеры, где ещё в 50-60 годах прошлого века жили люди. Армения богата достопримечательностями 🏛️, но Хндзореск имеет особое место благодаря своей уникальности и красоте.