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Путешествие в пещерный город и монастырь Татев

5
11 отзывов
Лада Б.
Лада Б. – Гид из Еревана
На экскурсии 🧭 мы погрузимся в прошлое Армении: «полетаем» над ущельем реки Воротан на самой длинной в мире (5752 метра) канатной дороге на высоте 320 метров, чтобы полюбоваться живописным монастырем Татев, а также разгадаем древние тайны пещерного города Хндзореск, пройдя по длинному подвесному мосту.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $180 за экскурсию

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Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев

Что вы увидите

  • Канатная дорога «Крылья Татева»
  • Монастырь Татев
  • Пещерный город Хндзореск
Самая длинная в мире канатная дорога — «Крылья Татева»
Дорога проходит над ущельем реки Воротан и соединяет две деревни — Галидзор и Татев. Чтобы преодолеть путь между населенными пунктами по земле на машине, потребуется около 40 минут, на канатке это можно сделать всего за 11 минут. Самая высокая точка подъема канатки — 320 метров рекой Воротан.
Татевский монастырь
Татевский монастырь был основан еще в IX веке, а в XIV–XVI веках стал важнейшим центром науки и просвещения в Армении. В конце XIV века на территории монастыря был основан крупный университет. Помимо 500 монахов, в Татевском монастыре обитали философы, музыканты, художники, переписчики манускриптов. Место силы и изумительной красоты просто хочется молча смотреть на это чудо архитектуры и природы.
Татевский монастырь известен не только неприступностью и уникальным природным расположением, но и своей культурно-просветительской деятельностью. Ощущение спокойствия древнего монастыря сопровождается роскошными видами.
Пещерный «небоскреб» Хндзореск
А дальше — эмоции, адреналин и эстетические чувства Вы испытаете в пещерном городе Хндзореск. Подвесной мост через ущелье — очень волнующее впечатление. Пройдя по нему через глубокое ущелье, вы ещё раз оцените великолепную природу Армении и увидите пещеры, где ещё в 50-60 годах прошлого века жили люди. Армения богата достопримечательностями 🏛️, но Хндзореск имеет особое место благодаря своей уникальности и красоте.
Что входит
  • Транспорт (Toyota Alfard)
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет на канатную дорогу — 5000 драм (600 руб. )
  • Продукты для пикника-обеда — около 1000 руб/чел (по желанию)
  • Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности (Ереван)
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лада Б.
Лада Б.
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11 отзывов оставили туристы

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