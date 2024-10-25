читать дальше сохраняется умеренное течение, чтобы её воды покорились не только опытным участникам, но и новичкам.



Яркие рафты, брызги, смех, купание и прекрасные виды — мы сделаем всё, чтобы это приключение запомнилось вам надолго.

Готовы открыть солнечную Армению с новой стороны и активно провести день? Наши гиды с удовольствием помогут вам в этом! Мы отправимся к реке Дебед — на участок, где круглый год