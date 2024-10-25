Готовы открыть солнечную Армению с новой стороны и активно провести день? Наши гиды с удовольствием помогут вам в этом! Мы отправимся к реке Дебед — на участок, где круглый год
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание водной прогулки
- Стартуем из Еревана и через 45 мин делаем приятную остановку на берегу озера Севан. Независимо от погоды жемчужина Армении удивит вас величием и природной красотой.
- Далее нас ждёт таинственный тоннель через горы. Здесь всегда волшебным образом меняется погода.
- На живописном Дилижанском перевале остановимся полюбоваться видами и по желанию попробовать вкусную молочную кукурузу.
- Буквально через час окажемся в густых лесах, где нас встретит река Дебед — бурная, гордая и в то же время добрая и готовая прокатить вас на своих волнах.
- Профессиональные инструктора расскажут о правилах безопасности и выдадут необходимую экипировку.
- Впереди — море ярких эмоций и адреналина! Вместе с инструктором вам предстоит преодолеть 12 км. по горной реке в окружении скал и прекрасных пейзажей. Маршрут несложный и подойдёт как профессионалам, так и новичкам.
- Далее возвращаемся обратно в Ереван. По дороге по желанию заедем в рыбный ресторан на Севане.
Организационные детали
- Поедем на Toyota Corolla, BMW X5, Mercedes Viano, Nissan Quest или Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников.
- Обратите внимание: сопровождение гида не предусмотрено. С вами поедет русскоговорящий водитель из нашей команды.
- Услуги гида (по желанию) оплачиваются отдельно — 25000 драмов. Также в стоимость не входит обед/ужин.
- Программа подойдёт участникам с 14 лет.
- За день до поездки необходимо предоставить первые страницы паспорта для оформления страховки.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 1920 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.Задать вопрос
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