Монастырь Хор Вирап

Выезжаем из Еревана и, пересекая Араратскую долину, проедем по отрезку шелкового пути, который приведет к подножью горы ⛰️ Арарат. Вы увидите руины города Арташат — столицы ⭐️ Армении, построенной во 2 тысячелетии до нашей эры. В его строительстве принял участие сам Ганнибал. Здесь же мы посетим монастырь Хор Вирап и храм, имеющий отношение к зарождению христианства в Армении.

По красному каньону к монастырю Нораванк

Затем мы проследуем по одной из красивейших дорог каньона к средневековому монастырю Нораванк, расцвет которого пришелся на годы правления представителей рода Орбелянов. Здесь вы сможете увидеть единственное в мире изображение Бога Отца на христианском храме.

Древняя винодельческая пещера

Мы посетим древнюю пещеру, где 5, 5 тыс. лет назад получали и хранили вино 🍷 и где была найдена самая древняя в мире обувь. Мы можем заехать в Арени на дегустацию вина, получаемого современными виноделами из того же сорта винограда, из которого делали вино наши предки. В конце путешествия мы заедем в усадьбу местных жителей и вы сможете погулять по цветущему или плодоносящему саду.

Организационные детали: