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Шелковый путь, пещера Арени, монастыри Хор Вирап и Нораванк

Валентина К.
Валентина К. – Гид из Еревана
Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по одному из красивых 🤩 маршрутов Армении.

Мы проедем по отрезку знаменитого шелкового пути.

Остановимся у монастыря Хор Вирап, откуда при удачной погоде открывается отличный вид на легендарный Арарат.

Проедем по уникальному красному каньону, в скалах которого прячется монастырь Нораванк.

Посетим древнюю пещеру, где издревле получали и хранили вино 🍷.

Кстати о вине, его мы тоже попробуем.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • $165 за экскурсию

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Шелковый путь, пещера Арени, монастыри Хор Вирап и Нораванк
Шелковый путь, пещера Арени, монастыри Хор Вирап и Нораванк

Что вы увидите

  • Вид на Араратскую долину и гору Арарат
  • Монастырь Хор Вирап
  • Пещера Арени
  • Винный завод Арени
  • Красный каньон реки Гнишик
  • Монастырь Нораванк
Монастырь Хор Вирап
Выезжаем из Еревана и, пересекая Араратскую долину, проедем по отрезку шелкового пути, который приведет к подножью горы ⛰️ Арарат. Вы увидите руины города Арташат — столицы ⭐️ Армении, построенной во 2 тысячелетии до нашей эры. В его строительстве принял участие сам Ганнибал. Здесь же мы посетим монастырь Хор Вирап и храм, имеющий отношение к зарождению христианства в Армении.
По красному каньону к монастырю Нораванк
Затем мы проследуем по одной из красивейших дорог каньона к средневековому монастырю Нораванк, расцвет которого пришелся на годы правления представителей рода Орбелянов. Здесь вы сможете увидеть единственное в мире изображение Бога Отца на христианском храме.
Древняя винодельческая пещера
Мы посетим древнюю пещеру, где 5, 5 тыс. лет назад получали и хранили вино 🍷 и где была найдена самая древняя в мире обувь. Мы можем заехать в Арени на дегустацию вина, получаемого современными виноделами из того же сорта винограда, из которого делали вино наши предки. В конце путешествия мы заедем в усадьбу местных жителей и вы сможете погулять по цветущему или плодоносящему саду.

Организационные детали:

  • Оплата наличными на месте в долларах;
  • Надевайте удобную одежду и обувь для прогулок.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Минеральная вода, кофе или чай (на выбор)
Что не входит
  • Питание в ресторане (обед без алкоголя $10-15 на 1 чел)
  • Дегустация вина на заводе Арени ($3-8)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель (Ереван)
Шелковый путь, пещера Арени, монастыри Хор Вирап и Нораванк
Шелковый путь, пещера Арени, монастыри Хор Вирап и Нораванк
Шелковый путь, пещера Арени, монастыри Хор Вирап и Нораванк
Шелковый путь, пещера Арени, монастыри Хор Вирап и Нораванк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валентина К.
Валентина К.
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