Обычаи молокан и красота Дилижана и Севана

Из Еревана - по местам, где живут традиции, простота и душевное тепло
Это не просто экскурсия, а встреча с людьми, для которых простота и душевность важнее всего.

В селе Фиолетово вы познакомитесь с молоканами, которые чтут традиции, хранят древнюю веру и радуют гостей домашней выпечкой и ароматным чаем.

В Дилижане поговорим о ремёслах и вдохновении, а у озера Севан — о внутреннем равновесии, созвучном молоканскому мировоззрению.
Описание экскурсии

Село Фиолетово — сердце молоканской культуры

Главная часть путешествия проходит в селе Фиолетово, где уже более века живёт община молокан — староверов, сохранивших веру, традиции и быт 19 века. Здесь вы увидите деревянные дома, услышите истории о переселении в Армению и станете гостем настоящего чаепития у самовара — с домашними угощениями, разговорами и атмосферой доверия.

Дилижан — город вдохновения

Далее маршрут ведёт в Дилижан — город мастеров и ремесленников. В старом квартале Шаранвеян вы пройдётесь по улочкам, где время будто замедляется, а воздух наполнен запахом дерева и пряного дыма из мастерских. Здесь живёт творческая энергия и гармония с природой.

Севан — покой и свобода

Завершим путешествие у главного озера Армении. Вы подниметесь к монастырю Севанаванк, вдохнёте свежий горный воздух и почувствуете ту самую внутреннюю тишину, которая так созвучна миру молокан.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортных седанах или минивэнах (в зависимости от размера группы). Все автомобили оснащены кондиционером
  • В стоимость входит: транспорт по всему маршруту, чаепитие у молокан с домашними угощениями, вода в машине
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вардан
Вардан — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 466 туристов
Я — коренной ереванец и профессиональный сертифицированный гид, влюблённый в свою страну. Мы с командой таких же увлечённых друзей уже много лет открываем самые красивые и скрытые уголки Армении. Приглашаю вас
читать дальше

отправиться в путешествие, где вы увидите её настоящей — тёплой, гостеприимной, с богатой историей и душой, которую чувствуют только местные. Пусть ваше армянское приключение начнётся с радости и оставит самые яркие воспоминания. До встречи на древних улицах прекрасного Еревана!

