Из Еревана - по местам, где живут традиции, простота и душевное тепло
Это не просто экскурсия, а встреча с людьми, для которых простота и душевность важнее всего.
В селе Фиолетово вы познакомитесь с молоканами, которые чтут традиции, хранят древнюю веру и радуют гостей домашней выпечкой и ароматным чаем.
В Дилижане поговорим о ремёслах и вдохновении, а у озера Севан — о внутреннем равновесии, созвучном молоканскому мировоззрению.
Описание экскурсии
Село Фиолетово — сердце молоканской культуры
Главная часть путешествия проходит в селе Фиолетово, где уже более века живёт община молокан — староверов, сохранивших веру, традиции и быт 19 века. Здесь вы увидите деревянные дома, услышите истории о переселении в Армению и станете гостем настоящего чаепития у самовара — с домашними угощениями, разговорами и атмосферой доверия.
Дилижан — город вдохновения
Далее маршрут ведёт в Дилижан — город мастеров и ремесленников. В старом квартале Шаранвеян вы пройдётесь по улочкам, где время будто замедляется, а воздух наполнен запахом дерева и пряного дыма из мастерских. Здесь живёт творческая энергия и гармония с природой.
Севан — покой и свобода
Завершим путешествие у главного озера Армении. Вы подниметесь к монастырю Севанаванк, вдохнёте свежий горный воздух и почувствуете ту самую внутреннюю тишину, которая так созвучна миру молокан.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортных седанах или минивэнах (в зависимости от размера группы). Все автомобили оснащены кондиционером
В стоимость входит: транспорт по всему маршруту, чаепитие у молокан с домашними угощениями, вода в машине
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
