Это не просто экскурсия, а встреча с людьми, для которых простота и душевность важнее всего. В селе Фиолетово вы познакомитесь с молоканами, которые чтут традиции, хранят древнюю веру и радуют гостей домашней выпечкой и ароматным чаем. В Дилижане поговорим о ремёслах и вдохновении, а у озера Севан — о внутреннем равновесии, созвучном молоканскому мировоззрению.

Описание экскурсии

Село Фиолетово — сердце молоканской культуры

Главная часть путешествия проходит в селе Фиолетово, где уже более века живёт община молокан — староверов, сохранивших веру, традиции и быт 19 века. Здесь вы увидите деревянные дома, услышите истории о переселении в Армению и станете гостем настоящего чаепития у самовара — с домашними угощениями, разговорами и атмосферой доверия.

Дилижан — город вдохновения

Далее маршрут ведёт в Дилижан — город мастеров и ремесленников. В старом квартале Шаранвеян вы пройдётесь по улочкам, где время будто замедляется, а воздух наполнен запахом дерева и пряного дыма из мастерских. Здесь живёт творческая энергия и гармония с природой.

Севан — покой и свобода

Завершим путешествие у главного озера Армении. Вы подниметесь к монастырю Севанаванк, вдохнёте свежий горный воздух и почувствуете ту самую внутреннюю тишину, которая так созвучна миру молокан.

Организационные детали