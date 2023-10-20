Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу 2 страны
Разнообразие и яркость вкусов дополнят колоритные достопримечательности от Еревана до Тбилиси: озеро Севан, курорт Дилижан, древние монастыри, языческий храм, высеченная в скале церковь и уютные улочки столиц.
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Организационные детали
Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Программа тура по дням
Ереван
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Гарни, Гегард, выпечка лаваша и Ереван
После завтрака отправимся погружаться в языческие времена к храму Гарни. Рассмотрим римскую баню с мозаикой, полюбуемся видом на ущелье реки Азат и увидим один из лучших образцов армянской архитектуры «золотого века» — высеченную в скале церковь в монастырском комплексе Гегард. Затем отправимся на кулинарный мастер-класс по выпечке лаваша, который обязательно продегустируем. Вечером вернёмся в Ереван и прогуляемся по городу.
Продолжительность экскурсии — 4-5 часов.
«Розовый город» и коньячный завод
Продолжим знакомиться с достопримечательностями Еревана и погружаться в местный колорит. Вы узнаете о тысячелетней истории столицы и почему её называют «розовым городом», и прогуляетесь по площади Республики, где с мая по середину осени проводится шоу поющих и танцующих фонтанов. Посетим коньячный завод «Арарат»: увидим процесс изготовления, попробуем разные сорта и зайдём в музей. Желающие смогут приобрести настоящий армянский коньяк.
Продолжительность экскурсии — 4-5 часов.
Переезд в Грузию и достопримечательности Армении по пути
После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Грузию (в дороге около 8 часов). Будем останавливаться на смотровых площадках у главных армянских достопримечательностей по пути до границы: монастырь Севанаванк, озеро Севан, курорт Дилижан, монастырский комплекс Агарцин.
На границе нас встретит принимающая сторона и отвезёт в отель в Тбилиси.
Тбилиси
Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. С крепостной стены полюбуемся красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади. Пообедаем в грузинском ресторане.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 6 часов.
Кахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и Сигнахи
Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.
Далее направимся в Сигнахи, остановимся на винном заводе и попробуем местные блюда и напитки на кахетинском обеде (оплата на месте). Прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам города. Затем вернёмся в Тбилиси и сделаем остановку по дороге на ещё одном заводе, где вновь продегустируем вина.
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки на каньон, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси, винный тур с дегустациями, фотопрогулку с профессиональным фотографом по инста-локациям города.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, в течение дняЗавершение: Тбилиси, в течение дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.