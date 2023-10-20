Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями

Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу 2 страны

Описание
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Где, как не в Грузии и Армении, нужно учиться разбираться в винах, дегустировать коньяк и узнавать секреты производства? Мы посетим 2 завода, попробуем домашнюю кахетинскую кухню и научимся готовить армянский лаваш.

Разнообразие и яркость вкусов дополнят колоритные достопримечательности от Еревана до Тбилиси: озеро Севан, курорт Дилижан, древние монастыри, языческий храм, высеченная в скале церковь и уютные улочки столиц.
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Ближайшие даты:
20
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Ереван

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ЕреванЕреван
2 день

Гарни, Гегард, выпечка лаваша и Ереван

После завтрака отправимся погружаться в языческие времена к храму Гарни. Рассмотрим римскую баню с мозаикой, полюбуемся видом на ущелье реки Азат и увидим один из лучших образцов армянской архитектуры «золотого века» — высеченную в скале церковь в монастырском комплексе Гегард. Затем отправимся на кулинарный мастер-класс по выпечке лаваша, который обязательно продегустируем. Вечером вернёмся в Ереван и прогуляемся по городу.

Продолжительность экскурсии — 4-5 часов.

Гарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и Ереван
3 день

«Розовый город» и коньячный завод

Продолжим знакомиться с достопримечательностями Еревана и погружаться в местный колорит. Вы узнаете о тысячелетней истории столицы и почему её называют «розовым городом», и прогуляетесь по площади Республики, где с мая по середину осени проводится шоу поющих и танцующих фонтанов. Посетим коньячный завод «Арарат»: увидим процесс изготовления, попробуем разные сорта и зайдём в музей. Желающие смогут приобрести настоящий армянский коньяк.

Продолжительность экскурсии — 4-5 часов.

«Розовый город» и коньячный завод«Розовый город» и коньячный завод«Розовый город» и коньячный завод«Розовый город» и коньячный завод
4 день

Переезд в Грузию и достопримечательности Армении по пути

После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Грузию (в дороге около 8 часов). Будем останавливаться на смотровых площадках у главных армянских достопримечательностей по пути до границы: монастырь Севанаванк, озеро Севан, курорт Дилижан, монастырский комплекс Агарцин.

На границе нас встретит принимающая сторона и отвезёт в отель в Тбилиси.

Переезд в Грузию и достопримечательности Армении по путиПереезд в Грузию и достопримечательности Армении по путиПереезд в Грузию и достопримечательности Армении по путиПереезд в Грузию и достопримечательности Армении по пути
5 день

Тбилиси

Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. С крепостной стены полюбуемся красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади. Пообедаем в грузинском ресторане.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 6 часов.

ТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилиси
6 день

Кахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и Сигнахи

Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Далее направимся в Сигнахи, остановимся на винном заводе и попробуем местные блюда и напитки на кахетинском обеде (оплата на месте). Прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам города. Затем вернёмся в Тбилиси и сделаем остановку по дороге на ещё одном заводе, где вновь продегустируем вина.

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и СигнахиКахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и СигнахиКахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и СигнахиКахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и СигнахиКахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и Сигнахи
7 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки на каньон, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси, винный тур с дегустациями, фотопрогулку с профессиональным фотографом по инста-локациям города.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, в течение дня
Завершение: Тбилиси, в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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