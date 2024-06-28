Вы посетите Ереван и места съёмок «Мимино», исследуете
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. Двухместное размещение в отелях 3*. Варианты гостиниц: Ереван — Median Hotel, Ani Central Inn или 14th floor; Тбилиси — Rustaveli Hotel или Hotel Konka; Гудаури — New Gudauri Twins или Atrium New Gudauri. Одноместное размещение или повышение уровня отеля — за доплату. *Фото гостиниц взяты с сайта Booking.com.
Питание. В стоимость тура входят завтраки, дегустации коньяков и вин, 1 обед с кулинарным мастер-классом, 1 бутылка воды ежедневно. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с Ереваном: площадь Республики, «Каскад», картинная галерея, исторический музей, дегустация на коньячном заводе
Встретим вас у аэропорта Еревана и доставим в отель. После размещения отправимся гулять по столице Армении.
Рассмотрим архитектурный ансамбль площади Республики и лестницу-амфитеатр «Каскад» с фонтанами и скульптурами. Посетим мемориал Цицернакаберд, посвящённый жертвам геноцида 1915 года.
Любуясь уникальными коллекциями искусства и артефактов в картинной галерее и национальном музее, погрузимся в историю и культуру страны. Заглянем на знаменитый завод «Арарат», где познакомимся с процессом производства коньяка и продегустируем несколько сортов этого напитка.
Гора Арарат, монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винодельне
После завтрака поедем в долину, откуда во всей красе виден величественный Арарат. Узнаем историю древнего монастыря Хор Вирап и посетим церковь при нём.
Через каньон доберёмся к скалистому ущелью, где раскинулся монастырь Нораванк — шедевр армянской религиозной архитектуры. Осмотрим пещеру, в которой нашли древнейшую в мире кожаную обувь.
Далее познакомимся с винодельческими традициями в окрестностях села Арени. Посетим хозяйство, производящее красные, розовые и белые вина, и продегустируем местные напитки. В Ереван вернёмся к вечеру.
Арка Чаренца, храм Гарни, «Симфония камней», кулинарный мастер-класс, монастырь Гегард
Позавтракаем и поедем навстречу новым открытиям. Увидим колоритную арку Чаренца, у которой получаются яркие фотографии.
Посетим цитадель и античный храм Гарни. Благодаря неприступности и комфортному климату армянские цари выбирали эти места в качестве летней резиденции. Затем спустимся в ущелье реки Азат, в котором базальтовые колонны создают причудливый узор, который напоминает орган и называется «Симфонией камней».
Пообедаем в частном доме, где нам дадут мастер-класс по выпечке лаваша. Позже побываем у уникального архитектурного объекта — частично вырубленного в скалах монастыря Гегард.
Озеро Севан, монастыри Севанаванк и Ахпат, Дилижан
После завтрака направимся к знаменитому озеру Севан, которое местные жители называют армянским морем и голубой жемчужиной. Погуляем по полуострову, где возвышается монастырь Севанаванк.
Продолжится наше приключение в городе-курорте Дилижан. Пройдёмся по извилистым улочкам, осмотрим достопримечательности, среди которых есть памятник героям фильма «Мимино». По сюжету советской комедии, именно здесь родился водитель Рубик Хачикян, образ которого на экране воплотил Фрунзик Мкртчян. Тут же частично проходили съёмки.
Посетим уникальное место с богатой историей — многовековой монастырь Ахпат. Вечером вернёмся в столицу.
Переезд в Грузию
До полудня освободим номера. После обеда поедем в сторону грузинской границы, пройдя все формальности, сменим автобус и доберёмся до Тбилиси. При группе менее 6 участников — переезд ночным поездом, прибытие утром следующего дня.
Знакомство с Тбилиси: плато Метехи, крепость Нарикала, церковь Анчисхати
По прибытии позавтракаем в кафе и начнём знакомство с сердцем Грузии. Поднимемся на плато Метехи, откуда открывается панорама реки Куры и Старого города.
Исследуем крепостной комплекс Нарикала, заставший несколько эпох. Посетим самую старую церковь Тбилиси — Анчисхати, построенную в 6 веке и посвящённую празднику Рождества Богородицы. Вечером — размещение в отеле, отдых.
Кахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи, Цинандали, музей, парк, дегустация вин
Сегодняшний день посвятим богатству культур и традиций великолепной Кахетии. Заглянем в Бодбийский монастырь, в котором хранятся мощи Нино, христианской просветительницы Грузии, причисленной к лику святых.
Затем прогуляемся по улочкам уютного города Сигнахи колоритной деревни Цинандали. Посетим семейный музей и пройдёмся по парку в английском стиле, а затем отправимся на винную дегустацию.
Мцхета: монастырь Джвари, храм Светицховели. Военно-Грузинская дорога, церковь в Гергети, прибытие в Гудаури
Позавтракав, поедем в бывшую столицу страны — Мцхету. Осмотрим важнейшие религиозные жемчужины — монастырь Джвари, расположенный на вершине горы у слияния рек Куры и Арагви, и главный кафедральный патриарший храм Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати апостолов.
Далее по Военно-Грузинской дороге отправимся в сторону Кавказского хребта. Сделаем остановку, чтобы полюбоваться церковью Святой Троицы в Гергети. Вечером прибудем в Гудаури, разместимся в отеле и отдохнём.
Крепость Ананури, Гори, пещерный город Уплисцихе
Утром посетим архитектурный комплекс Ананури — крепость 16 века, служившую главным опорным пунктом правителей этого края. После поедем в Гори — на малую родину Иосифа Сталина. Тут можно заглянуть в дом-музей вождя (за доплату).
Затем отправимся в Уплисцихе — высеченный в скале древний пещерный город, один из первых на территории Грузии. Осмотрим руины архитектурных и культовых сооружений, создававшихся на протяжении нескольких тысячелетий, а потом поедем обратно в Тбилиси.
Возвращение домой
Освобождение номеров — до 12:00. Будет время позавтракать, собрать чемоданы и приобрести сувениры. Затем доставим вас к аэропорту Тбилиси и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|97 000 ₽
|Детский (до 12 лет)
|45 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Еревана
- Трансфер к аэропорту Тбилиси
- Трансферы по маршруту на минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Завтраки
- Дегустации коньяков и вин
- Обед с кулинарным мастер-классом
- 1 бутылка воды ежедневно
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Ереван и из Тбилиси
- Билет на поезд Ереван - Тбилиси (при группе менее 6 участников) - 9000-11000 ₽
- Обеды (около 1300 ₽), ужины (около 1700 ₽), питание вне программы
- Медицинская страховка
- Доплата за одноместное размещение - 29 000 ₽
- Обратите внимание: стоимость тура с проживанием в 4-звёздочных отелях составляет 105 000 ₽ за одного взрослого при двухместном размещении, 65 000 ₽ за ребёнка младше 12 лет при трёхместном размещении (2 взрослых с ребёнком). Доплата за одноместное размещение - 35 000 ₽. Варианты гостиниц: Ереван - Metropol Hotel Yerevan или Ani Central Inn Тбилиси - Tbilisi Residence Plaza Hotel или Dolabauri Hotel Гудаури - Gudauri Inn или Best Western Gudauri