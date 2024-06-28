Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом

Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Проведите отпуск в двух гостеприимных странах Закавказья с богатой историей, живописными пейзажами и обилием многовековых храмов и крепостей. Наше путешествие начнётся в Армении.

Вы посетите Ереван и места съёмок «Мимино», исследуете
читать дальше

древнюю архитектуру, увидите знаменитые природные жемчужины — Арарат и Севан.

А также продегустируете напитки на коньячном заводе и винодельне и пройдёте мастер-класс по выпечке лаваша. Продолжится тур в Грузии.

Вы познакомитесь с нынешней и бывшей столицами, изучите главные религиозные шедевры по пути в Гудаури, побываете на родине Иосифа Сталина и попробуете вина Кахетии.

Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. Двухместное размещение в отелях 3*. Варианты гостиниц: Ереван — Median Hotel, Ani Central Inn или 14th floor; Тбилиси — Rustaveli Hotel или Hotel Konka; Гудаури — New Gudauri Twins или Atrium New Gudauri. Одноместное размещение или повышение уровня отеля — за доплату. *Фото гостиниц взяты с сайта Booking.com.

Питание. В стоимость тура входят завтраки, дегустации коньяков и вин, 1 обед с кулинарным мастер-классом, 1 бутылка воды ежедневно. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ереваном: площадь Республики, «Каскад», картинная галерея, исторический музей, дегустация на коньячном заводе

Встретим вас у аэропорта Еревана и доставим в отель. После размещения отправимся гулять по столице Армении.

Рассмотрим архитектурный ансамбль площади Республики и лестницу-амфитеатр «Каскад» с фонтанами и скульптурами. Посетим мемориал Цицернакаберд, посвящённый жертвам геноцида 1915 года.

Любуясь уникальными коллекциями искусства и артефактов в картинной галерее и национальном музее, погрузимся в историю и культуру страны. Заглянем на знаменитый завод «Арарат», где познакомимся с процессом производства коньяка и продегустируем несколько сортов этого напитка.

Знакомство с Ереваном: площадь Республики, «Каскад», картинная галерея, исторический музей, дегустация на коньячном заводеЗнакомство с Ереваном: площадь Республики, «Каскад», картинная галерея, исторический музей, дегустация на коньячном заводеЗнакомство с Ереваном: площадь Республики, «Каскад», картинная галерея, исторический музей, дегустация на коньячном заводеЗнакомство с Ереваном: площадь Республики, «Каскад», картинная галерея, исторический музей, дегустация на коньячном заводеЗнакомство с Ереваном: площадь Республики, «Каскад», картинная галерея, исторический музей, дегустация на коньячном заводеЗнакомство с Ереваном: площадь Республики, «Каскад», картинная галерея, исторический музей, дегустация на коньячном заводеЗнакомство с Ереваном: площадь Республики, «Каскад», картинная галерея, исторический музей, дегустация на коньячном заводеЗнакомство с Ереваном: площадь Республики, «Каскад», картинная галерея, исторический музей, дегустация на коньячном заводе
2 день

Гора Арарат, монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винодельне

После завтрака поедем в долину, откуда во всей красе виден величественный Арарат. Узнаем историю древнего монастыря Хор Вирап и посетим церковь при нём.

Через каньон доберёмся к скалистому ущелью, где раскинулся монастырь Нораванк — шедевр армянской религиозной архитектуры. Осмотрим пещеру, в которой нашли древнейшую в мире кожаную обувь.

Далее познакомимся с винодельческими традициями в окрестностях села Арени. Посетим хозяйство, производящее красные, розовые и белые вина, и продегустируем местные напитки. В Ереван вернёмся к вечеру.

Гора Арарат, монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винодельнеГора Арарат, монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винодельнеГора Арарат, монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винодельнеГора Арарат, монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винодельнеГора Арарат, монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винодельне
3 день

Арка Чаренца, храм Гарни, «Симфония камней», кулинарный мастер-класс, монастырь Гегард

Позавтракаем и поедем навстречу новым открытиям. Увидим колоритную арку Чаренца, у которой получаются яркие фотографии.

Посетим цитадель и античный храм Гарни. Благодаря неприступности и комфортному климату армянские цари выбирали эти места в качестве летней резиденции. Затем спустимся в ущелье реки Азат, в котором базальтовые колонны создают причудливый узор, который напоминает орган и называется «Симфонией камней».

Пообедаем в частном доме, где нам дадут мастер-класс по выпечке лаваша. Позже побываем у уникального архитектурного объекта — частично вырубленного в скалах монастыря Гегард.

Арка Чаренца, храм Гарни, «Симфония камней», кулинарный мастер-класс, монастырь ГегардАрка Чаренца, храм Гарни, «Симфония камней», кулинарный мастер-класс, монастырь ГегардАрка Чаренца, храм Гарни, «Симфония камней», кулинарный мастер-класс, монастырь ГегардАрка Чаренца, храм Гарни, «Симфония камней», кулинарный мастер-класс, монастырь ГегардАрка Чаренца, храм Гарни, «Симфония камней», кулинарный мастер-класс, монастырь Гегард
4 день

Озеро Севан, монастыри Севанаванк и Ахпат, Дилижан

После завтрака направимся к знаменитому озеру Севан, которое местные жители называют армянским морем и голубой жемчужиной. Погуляем по полуострову, где возвышается монастырь Севанаванк.

Продолжится наше приключение в городе-курорте Дилижан. Пройдёмся по извилистым улочкам, осмотрим достопримечательности, среди которых есть памятник героям фильма «Мимино». По сюжету советской комедии, именно здесь родился водитель Рубик Хачикян, образ которого на экране воплотил Фрунзик Мкртчян. Тут же частично проходили съёмки.

Посетим уникальное место с богатой историей — многовековой монастырь Ахпат. Вечером вернёмся в столицу.

Озеро Севан, монастыри Севанаванк и Ахпат, ДилижанОзеро Севан, монастыри Севанаванк и Ахпат, ДилижанОзеро Севан, монастыри Севанаванк и Ахпат, ДилижанОзеро Севан, монастыри Севанаванк и Ахпат, ДилижанОзеро Севан, монастыри Севанаванк и Ахпат, ДилижанОзеро Севан, монастыри Севанаванк и Ахпат, Дилижан
5 день

Переезд в Грузию

До полудня освободим номера. После обеда поедем в сторону грузинской границы, пройдя все формальности, сменим автобус и доберёмся до Тбилиси. При группе менее 6 участников — переезд ночным поездом, прибытие утром следующего дня.

Переезд в ГрузиюПереезд в ГрузиюПереезд в ГрузиюПереезд в Грузию
6 день

Знакомство с Тбилиси: плато Метехи, крепость Нарикала, церковь Анчисхати

По прибытии позавтракаем в кафе и начнём знакомство с сердцем Грузии. Поднимемся на плато Метехи, откуда открывается панорама реки Куры и Старого города.

Исследуем крепостной комплекс Нарикала, заставший несколько эпох. Посетим самую старую церковь Тбилиси — Анчисхати, построенную в 6 веке и посвящённую празднику Рождества Богородицы. Вечером — размещение в отеле, отдых.

Знакомство с Тбилиси: плато Метехи, крепость Нарикала, церковь АнчисхатиЗнакомство с Тбилиси: плато Метехи, крепость Нарикала, церковь АнчисхатиЗнакомство с Тбилиси: плато Метехи, крепость Нарикала, церковь АнчисхатиЗнакомство с Тбилиси: плато Метехи, крепость Нарикала, церковь Анчисхати
7 день

Кахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи, Цинандали, музей, парк, дегустация вин

Сегодняшний день посвятим богатству культур и традиций великолепной Кахетии. Заглянем в Бодбийский монастырь, в котором хранятся мощи Нино, христианской просветительницы Грузии, причисленной к лику святых.

Затем прогуляемся по улочкам уютного города Сигнахи колоритной деревни Цинандали. Посетим семейный музей и пройдёмся по парку в английском стиле, а затем отправимся на винную дегустацию.

Кахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи, Цинандали, музей, парк, дегустация винКахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи, Цинандали, музей, парк, дегустация винКахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи, Цинандали, музей, парк, дегустация винКахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи, Цинандали, музей, парк, дегустация вин
8 день

Мцхета: монастырь Джвари, храм Светицховели. Военно-Грузинская дорога, церковь в Гергети, прибытие в Гудаури

Позавтракав, поедем в бывшую столицу страны — Мцхету. Осмотрим важнейшие религиозные жемчужины — монастырь Джвари, расположенный на вершине горы у слияния рек Куры и Арагви, и главный кафедральный патриарший храм Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати апостолов.

Далее по Военно-Грузинской дороге отправимся в сторону Кавказского хребта. Сделаем остановку, чтобы полюбоваться церковью Святой Троицы в Гергети. Вечером прибудем в Гудаури, разместимся в отеле и отдохнём.

Мцхета: монастырь Джвари, храм Светицховели. Военно-Грузинская дорога, церковь в Гергети, прибытие в ГудауриМцхета: монастырь Джвари, храм Светицховели. Военно-Грузинская дорога, церковь в Гергети, прибытие в ГудауриМцхета: монастырь Джвари, храм Светицховели. Военно-Грузинская дорога, церковь в Гергети, прибытие в ГудауриМцхета: монастырь Джвари, храм Светицховели. Военно-Грузинская дорога, церковь в Гергети, прибытие в Гудаури
9 день

Крепость Ананури, Гори, пещерный город Уплисцихе

Утром посетим архитектурный комплекс Ананури — крепость 16 века, служившую главным опорным пунктом правителей этого края. После поедем в Гори — на малую родину Иосифа Сталина. Тут можно заглянуть в дом-музей вождя (за доплату).

Затем отправимся в Уплисцихе — высеченный в скале древний пещерный город, один из первых на территории Грузии. Осмотрим руины архитектурных и культовых сооружений, создававшихся на протяжении нескольких тысячелетий, а потом поедем обратно в Тбилиси.

Крепость Ананури, Гори, пещерный город УплисцихеКрепость Ананури, Гори, пещерный город УплисцихеКрепость Ананури, Гори, пещерный город УплисцихеКрепость Ананури, Гори, пещерный город Уплисцихе
10 день

Возвращение домой

Освобождение номеров — до 12:00. Будет время позавтракать, собрать чемоданы и приобрести сувениры. Затем доставим вас к аэропорту Тбилиси и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет97 000 ₽
Детский (до 12 лет)45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта Еревана
  • Трансфер к аэропорту Тбилиси
  • Трансферы по маршруту на минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Завтраки
  • Дегустации коньяков и вин
  • Обед с кулинарным мастер-классом
  • 1 бутылка воды ежедневно
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ереван и из Тбилиси
  • Билет на поезд Ереван - Тбилиси (при группе менее 6 участников) - 9000-11000 ₽
  • Обеды (около 1300 ₽), ужины (около 1700 ₽), питание вне программы
  • Медицинская страховка
  • Доплата за одноместное размещение - 29 000 ₽
  • Обратите внимание: стоимость тура с проживанием в 4-звёздочных отелях составляет 105 000 ₽ за одного взрослого при двухместном размещении, 65 000 ₽ за ребёнка младше 12 лет при трёхместном размещении (2 взрослых с ребёнком). Доплата за одноместное размещение - 35 000 ₽. Варианты гостиниц: Ереван - Metropol Hotel Yerevan или Ani Central Inn Тбилиси - Tbilisi Residence Plaza Hotel или Dolabauri Hotel Гудаури - Gudauri Inn или Best Western Gudauri
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеГарниПопулярные местаГегардЗавод АраратОзеро СеванПрирода и пейзажиДилижанАрениХор ВирапГрузияВыездныеВсе турыПлощадь РеспубликиКаскадЦицернакабердНораванкМастер-классыГастрономическиеВинные турыДегустационные туры

Похожие туры из Еревана

Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 000 за человека
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
54 500 за человека
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
18 авг в 08:00
8 сен в 10:00
75 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана
ХорошоТам