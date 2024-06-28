Встретим вас у аэропорта Еревана и доставим в отель. После размещения отправимся гулять по столице Армении.

Рассмотрим архитектурный ансамбль площади Республики и лестницу-амфитеатр «Каскад» с фонтанами и скульптурами. Посетим мемориал Цицернакаберд, посвящённый жертвам геноцида 1915 года.

Любуясь уникальными коллекциями искусства и артефактов в картинной галерее и национальном музее, погрузимся в историю и культуру страны. Заглянем на знаменитый завод «Арарат», где познакомимся с процессом производства коньяка и продегустируем несколько сортов этого напитка.