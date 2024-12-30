Утром отправимся на экскурсию по столице: посетим площадь Республики со зданиями, напоминающими средневековый стиль, прогуляемся по Северному проспекту, полюбуемся зданием оперы и балета и поднимемся на Каскад.

Пообедаем в национальном ресторане и продолжим прогулку. Увидим монумент «Мать Армения» в Парке Победы и заглянем на местный рынок, чтобы закупиться сухофруктами, сладостями, ароматными чаями, закусками и алкоголем.

Немного отдохнём в гостинице, а в 22:30 поедем в ресторан «Валенсия», где отпразднуем наступление Нового года с ужином и шоу-программой. Веселиться будем до 4 утра, но по желанию отвезём вас в отель в любое время.

В программе живая музыка, выступления певцов, танцы и салют.

В меню: алкогольные напитки (на одного человека: 1 бокал армянского шампанского, 250 мл водки, 200 мл красного домашнего вина), закуски и салаты (мясное и сырное ассорти, оливки, сцеженный мацони, лимон, микс свежих овощей, салат Цезарь, салат из овощей и брокколи), горячие блюда (армянский шашлык из свинины, кюфта и плов из полбы с грибами, хлеб и лаваш), а также вода, простая и минеральная, лимонад и фрукты.