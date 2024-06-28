Вы увидите её визитные карточки — величественную вершину Арарат и знаменитое озеро Севан, а также полюбуетесь живописнейшими
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Проживание. Двухместное размещение в отеле 3*: Median Hotel, Ani Central Inn или 14th floor. *Фото отелей взяты с сайта Booking.com.
Питание. В стоимость тура включены ежедневные завтраки в отеле. Обеды, ужины и остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Армению, знакомство с Ереваном
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После обеда познакомимся с сердцем Армении.
Во время пешеходной экскурсии по столице вы увидите главные достопримечательности, делающие Ереван уникальным и придающие ему колорит и очарование. Мы осмотрим площадь Республики, лестницу-амфитеатр с фонтанами и скульптурами «Каскад», мемориал Цицернакаберд и другие знаменитые локации.
Погрузимся в культуру и историю, посетив картинную галерею и национальный музей. А также узнаем о процессе производства коньяка и продегустируем несколько видов этого напитка на заводе «Арарат».
Арарат, монастыри Хор Вирап и Нораванк
Будьте внимательны: экскурсионная программа со второго по четвёртый дни с входными билетами и обедами оплачивается дополнительно.
После завтрака нас ждёт насыщенный день. Мы отправимся в долину, откуда открывается головокружительная панорама величественного Арарата, упоминавшегося в Библии. Посетим церковь при древнем монастыре Хор Вирап, прогуляемся по прилегающей территории.
Затем через живописнейший каньон доберёмся к скалистому ущелью, где расположен монастырь Нораванк. Заглянем в пещеру, где была найдена самая древняя в мире кожаная обувь. Перед возвращением в Ереван можем заехать на винодельню и попробовать местные вина (за доплату).
Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней», монастырь Гегард, кулинарный мастер-класс
Позавтракав, поедем в село Гарни. По пути ненадолго остановимся у интересного сооружения — арки Чаренца. По прибытии нас ждёт единственный сохранившийся в Армении языческий храм в греческом стиле. После спустимся в ущелье реки Азат и полюбуемся уже природным чудом — базальтовыми колоннами, называемыми «Симфонией камней».
Обедать будем в частном доме, где для нас проведут мастер-класс по выпечке лаваша. Далее осмотрим древний монастырь Гегард, частично высеченный в скалах. В Ереван вернёмся вечером.
Севан, Дилижан, монастыри Севанаванк и Ахпат
После завтрака направимся к знаменитому озеру Севан, которое местные жители называют армянским морем и голубой жемчужиной. Погуляем по полуострову, где возвышается монастырь Севанаванк.
Продолжится наше приключение на курорте Дилижан. Пройдёмся по извилистым улочкам, осмотрим достопримечательности, среди которых есть памятник героям фильма «Мимино». Посетим уникальное место с богатой историей и архитектурным наследием — многовековой монастырь Ахпат. Вечером вернёмся в столицу.
Возвращение домой
Освобождение номеров — до 12:00. После завтрака в отеле будет свободное время для шопинга. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|72 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Авиаперелёт экономклассом Санкт-Петербург - Ереван и обратно (из другого города - с доплатой)
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Завтраки
- Пешеходная экскурсия по Еревану
Что не входит в цену
- Обеды и ужины - от 2000 ₽
- Экскурсионный пакет с входными билетами по программе и обедами (2-4 дни) - 19 000 ₽
- Дегустация на винодельне - 6000 ₽
- Доплата за одноместное размещение - 12 000 ₽
- Медицинская страховка - от 2500 ₽
- Стоимость тура в период с 25 по 29 октября 2024 года составляет 62 000 ₽