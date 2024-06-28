Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После обеда познакомимся с сердцем Армении.

Во время пешеходной экскурсии по столице вы увидите главные достопримечательности, делающие Ереван уникальным и придающие ему колорит и очарование. Мы осмотрим площадь Республики, лестницу-амфитеатр с фонтанами и скульптурами «Каскад», мемориал Цицернакаберд и другие знаменитые локации.

Погрузимся в культуру и историю, посетив картинную галерею и национальный музей. А также узнаем о процессе производства коньяка и продегустируем несколько видов этого напитка на заводе «Арарат».