Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом

Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Едем в Армению — красивейшую страну с восхитительными природными локациями и многовековыми рукотворными шедеврами.

Вы увидите её визитные карточки — величественную вершину Арарат и знаменитое озеро Севан, а также полюбуетесь живописнейшими
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Нораванкским каньоном и ущельем «Симфония камней».

Осмотрите древние монастыри и храмы, пройдётесь по главным достопримечательностям Еревана и сфотографируетесь с памятником героям советской комедии «Мимино» в Дилижане.

А дополнят впечатления от отпуска посещение коньячного завода с дегустацией и мастер-класс по выпечке лаваша.

Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Проживание. Двухместное размещение в отеле 3*: Median Hotel, Ani Central Inn или 14th floor. *Фото отелей взяты с сайта Booking.com.

Питание. В стоимость тура включены ежедневные завтраки в отеле. Обеды, ужины и остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Армению, знакомство с Ереваном

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После обеда познакомимся с сердцем Армении.

Во время пешеходной экскурсии по столице вы увидите главные достопримечательности, делающие Ереван уникальным и придающие ему колорит и очарование. Мы осмотрим площадь Республики, лестницу-амфитеатр с фонтанами и скульптурами «Каскад», мемориал Цицернакаберд и другие знаменитые локации.

Погрузимся в культуру и историю, посетив картинную галерею и национальный музей. А также узнаем о процессе производства коньяка и продегустируем несколько видов этого напитка на заводе «Арарат».

Прибытие в Армению, знакомство с ЕреваномПрибытие в Армению, знакомство с ЕреваномПрибытие в Армению, знакомство с ЕреваномПрибытие в Армению, знакомство с ЕреваномПрибытие в Армению, знакомство с ЕреваномПрибытие в Армению, знакомство с ЕреваномПрибытие в Армению, знакомство с ЕреваномПрибытие в Армению, знакомство с Ереваном
2 день

Арарат, монастыри Хор Вирап и Нораванк

Будьте внимательны: экскурсионная программа со второго по четвёртый дни с входными билетами и обедами оплачивается дополнительно.

После завтрака нас ждёт насыщенный день. Мы отправимся в долину, откуда открывается головокружительная панорама величественного Арарата, упоминавшегося в Библии. Посетим церковь при древнем монастыре Хор Вирап, прогуляемся по прилегающей территории.

Затем через живописнейший каньон доберёмся к скалистому ущелью, где расположен монастырь Нораванк. Заглянем в пещеру, где была найдена самая древняя в мире кожаная обувь. Перед возвращением в Ереван можем заехать на винодельню и попробовать местные вина (за доплату).

Арарат, монастыри Хор Вирап и НораванкАрарат, монастыри Хор Вирап и НораванкАрарат, монастыри Хор Вирап и НораванкАрарат, монастыри Хор Вирап и НораванкАрарат, монастыри Хор Вирап и НораванкАрарат, монастыри Хор Вирап и НораванкАрарат, монастыри Хор Вирап и НораванкАрарат, монастыри Хор Вирап и Нораванк
3 день

Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней», монастырь Гегард, кулинарный мастер-класс

Позавтракав, поедем в село Гарни. По пути ненадолго остановимся у интересного сооружения — арки Чаренца. По прибытии нас ждёт единственный сохранившийся в Армении языческий храм в греческом стиле. После спустимся в ущелье реки Азат и полюбуемся уже природным чудом — базальтовыми колоннами, называемыми «Симфонией камней».

Обедать будем в частном доме, где для нас проведут мастер-класс по выпечке лаваша. Далее осмотрим древний монастырь Гегард, частично высеченный в скалах. В Ереван вернёмся вечером.

Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней», монастырь Гегард, кулинарный мастер-классАрка Чаренца, Гарни, «Симфония камней», монастырь Гегард, кулинарный мастер-классАрка Чаренца, Гарни, «Симфония камней», монастырь Гегард, кулинарный мастер-классАрка Чаренца, Гарни, «Симфония камней», монастырь Гегард, кулинарный мастер-классАрка Чаренца, Гарни, «Симфония камней», монастырь Гегард, кулинарный мастер-классАрка Чаренца, Гарни, «Симфония камней», монастырь Гегард, кулинарный мастер-классАрка Чаренца, Гарни, «Симфония камней», монастырь Гегард, кулинарный мастер-класс
4 день

Севан, Дилижан, монастыри Севанаванк и Ахпат

После завтрака направимся к знаменитому озеру Севан, которое местные жители называют армянским морем и голубой жемчужиной. Погуляем по полуострову, где возвышается монастырь Севанаванк.

Продолжится наше приключение на курорте Дилижан. Пройдёмся по извилистым улочкам, осмотрим достопримечательности, среди которых есть памятник героям фильма «Мимино». Посетим уникальное место с богатой историей и архитектурным наследием — многовековой монастырь Ахпат. Вечером вернёмся в столицу.

Севан, Дилижан, монастыри Севанаванк и АхпатСеван, Дилижан, монастыри Севанаванк и АхпатСеван, Дилижан, монастыри Севанаванк и АхпатСеван, Дилижан, монастыри Севанаванк и АхпатСеван, Дилижан, монастыри Севанаванк и АхпатСеван, Дилижан, монастыри Севанаванк и АхпатСеван, Дилижан, монастыри Севанаванк и Ахпат
5 день

Возвращение домой

Освобождение номеров — до 12:00. После завтрака в отеле будет свободное время для шопинга. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет72 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Авиаперелёт экономклассом Санкт-Петербург - Ереван и обратно (из другого города - с доплатой)
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Завтраки
  • Пешеходная экскурсия по Еревану
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины - от 2000 ₽
  • Экскурсионный пакет с входными билетами по программе и обедами (2-4 дни) - 19 000 ₽
  • Дегустация на винодельне - 6000 ₽
  • Доплата за одноместное размещение - 12 000 ₽
  • Медицинская страховка - от 2500 ₽
  • Стоимость тура в период с 25 по 29 октября 2024 года составляет 62 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
Завершение: аэропорт Еревана, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыГарниПопулярные местаГегардЗавод АраратОзеро СеванПрирода и пейзажиДилижанХор ВирапВсе туры5-дневные турыПлощадь РеспубликиКаскадНораванкГоры

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