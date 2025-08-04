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Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
Сегодня в 14:00
17 авг в 14:00
75 920 ₽
94 900 ₽ за человека
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
14 сен в 09:30
6 окт в 09:30
78 900 ₽ за человека
Индивидуальный тур по Армении и Грузии: знаковые достопримечательности
Заглянуть на винодельню, погулять по Сигнахи и Тбилиси и подняться в горы на фуникулёре
Начало: Ереван, ваш отель, 9:00
28 авг в 09:00
4 сен в 09:00
€1300 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Монастырь Бодбе»
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