Экскурсия начнется у самого романтического замка Зальцбурга — Мирабель, в который сейчас приезжаю пары со всего света, чтобы заключить брак именно там. Почему? Узнаете на экскурсии 🧭 еще Вы услышите за время нашей прогулки? Вы узнаете где родился и вырос Моцарт, в каких условиях он жил и как складывалась его не простая и, как у всех великих, очень короткая жизнь…почувствуете дух того времени, когда маленький Моцарт исполнял свои великие композиции скитаясь по дворцам.

А также вы прогуляетесь 👣 по средневековым переулкам и галереям, узнаете истории 📖 необычных вывесок над современными бутиковыми магазинами, насладитесь роскошью борокко и, конечно же, узнаете историю настоящих конфет Моцарткюгель в голубой обвертке.

Узнаете почему хозяин шоколадной фабрики заставлял свои работников петь во время варки шоколада. Уже догадались? Подумайте, а ответ скажете нам при встрече!😉 Кто ответит получит голубую конфету Моцарт)

Свободное время после Вы можете посвятить шоппингу. Изобилие магазинов Вас порадует! также сможете попить кофе в кафе-музее или дегустированию вкусных блюд в традиционном ресторане, а также посещением крепостей и музеев.

Мы будем с Вами с утра и до позднего вчера!