  1. Австрия
  2. Экскурсии

Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля

Anna B.
Anna B. – Гид из Инсбрука
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €200 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля

Что вы увидите

  • Красивые ландшафты Тироля
  • Озеро Чимзее - или Баварское море в дороге
  • Дворец и сад Мирабель
  • Дом, где жил Моцарт
  • Дом, где родился Моцарт
  • Гетрейдегасс (самая красивая средневековая улица города)
  • Главный собор Зальцбурга
  • Магазин оригинальных конфет Моцарт Кугель
  • Старинное и самое красиво кладбище около собора Св. Павла
  • Собор св. Павла
  • Монашескую пекарню
  • Городской фермерский рынок
  • Университетскую церковь, которую любил Моцарт
  • Опера Зальцбурга и экспонаты современного искусства
  • Панорамный вид на Зальцбург с горы Мехберг
  • Небольшая прогулка по крепостной горе по желанию
Экскурсия начнется у самого романтического замка Зальцбурга — Мирабель, в который сейчас приезжаю пары со всего света, чтобы заключить брак именно там. Почему? Узнаете на экскурсии 🧭 еще Вы услышите за время нашей прогулки? Вы узнаете где родился и вырос Моцарт, в каких условиях он жил и как складывалась его не простая и, как у всех великих, очень короткая жизнь…почувствуете дух того времени, когда маленький Моцарт исполнял свои великие композиции скитаясь по дворцам.
А также вы прогуляетесь 👣 по средневековым переулкам и галереям, узнаете истории 📖 необычных вывесок над современными бутиковыми магазинами, насладитесь роскошью борокко и, конечно же, узнаете историю настоящих конфет Моцарткюгель в голубой обвертке.
Узнаете почему хозяин шоколадной фабрики заставлял свои работников петь во время варки шоколада. Уже догадались? Подумайте, а ответ скажете нам при встрече!😉 Кто ответит получит голубую конфету Моцарт)
Свободное время после Вы можете посвятить шоппингу. Изобилие магазинов Вас порадует! также сможете попить кофе в кафе-музее или дегустированию вкусных блюд в традиционном ресторане, а также посещением крепостей и музеев.
Мы будем с Вами с утра и до позднего вчера!
Что входит
  • Трансфер отель — Зальцбург и обратно (в зависимости от дороги 1, 5-2, 5 часа)
  • Экскурсионная программа около 3-5-ти часов
  • Сопровождение и перевод в течение всей поездки (свободное время не ограничено)
Что не входит
  • Питание и кофе-пауза
  • По желанию посещение музеев и Крепости Зальцбурга в свободное время
Начало
🚩 От отеля
Место завершения
🏁 Отель
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля
Экскурсия в Зальцбург с выездом из Тироля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anna B.
Anna B.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Anna B. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
235
8 часов
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
8 отзывов
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
80
2 часа
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Тирольские йодли, танцы, музыка
30
3 часа
Тирольские йодли, танцы, музыка
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
130
2 часа
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Трансфер из Иннсбрука на горнолыжные курорты Австрии
100
2 часа
Трансфер из Иннсбрука на горнолыжные курорты Австрии

Еще несколько необычных экскурсий в Инсбруке

В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
От 285
7 часов
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
2 отзыва
Калейдоскоп австро-немецких ландшафтов, неизведанные факты о короле Людвиге и баварская пивоварня
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
От 144
2.5 часа
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Услышать о хрустальной империи от человека, который работал в компании и знает ее изнутри
Замок Амбрас
150
2 часа
Замок Амбрас
Экскурсия по городу Халь
163
2 часа
Экскурсия по городу Халь
Замок Тратцберг
150
2 часа
Замок Тратцберг
Кристальные миры Сваровски
150
2 часа
Кристальные миры Сваровски