Присоединяйтесь к путешествию до одного из восьми редчайших Розовых солёных озёр мира — Масазыр. Насладитесь чудесными красотами горы Хызы, расположившейся на ветви старого Шелкового пути, и получите незабываемые впечатления от таинственной горы желаний — Бешбармаг.

Описание экскурсии

Откройте для себя чудеса редких озер мира!

Начните свое удивительное путешествие к горе желаний Бешбармаг и откройте для себя уникальное природное явление — розовое соленое озеро Масазыр. Это озеро является одним из восьми редких мертвых озер на планете, и его цвета варьируются от светло-розового до насыщенного красно-бурого в зависимости от времени года и солнечных лучей.

Уникальное озеро Масазыр

На протяжении более 150 лет здесь ведется добыча соли, а с 2012 года началась промышленная добыча, качество которой не уступает гималайской соли и продуктам ведущих европейских брендов.

Агатовые горы Хызы

Следующим пунктом нашего путешествия станут горы Хызы, известные как агатовые или цветные марсианские горы. Эти удивительные образования находятся на одной из ветвей старого Шёлкового Пути, где торговые караваны останавливались для отдыха. Путешественники отмечали необыкновенную красоту этих мест, сравнивая их с Долиной Смерти в США, хотя по насыщенности оттенков горы Хызы значительно превосходят ее.

Гора паломников — Бешбармаг

Далее мы направимся к священной горе Бешбармаг, что в переводе означает "пять пальцев". С определенного ракурса гора действительно напоминает открытую ладонь и возвышается на 500 метров над уровнем моря. Это место привлекает паломников, которые приходят сюда, чтобы очиститься и помолиться, ощущая особую энергетику окружающей природы. Согласно легенде, желания, загаданные на этой горе, сбываются, что и дало ей название гора Желаний.

Кулинарные наслаждения

На обратном пути, после насыщенного дня, мы сможем насладиться вкусным местным фастфудом: шашлыками с гранатовым соком и ароматным чаем по доступной цене. Это отличная возможность попробовать местные деликатесы и зарядиться энергией перед новыми приключениями!

Важная информация

Пожалуйста, одевайтесь по погоде. В случае прогноза дождя не забудьте взять с собой зонт или дождевик. Удобная обувь также будет необходима для комфортного передвижения по живописным местам.

Присоединяйтесь к этому незабываемому приключению, которое сочетает в себе природную красоту, культурное наследие и кулинарные наслаждения!