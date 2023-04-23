Экскурсия в Баку: погладьте и покормите альпака на ферме «Альпака Азербайджан»
Посетите первую ферму альпака в стране — «Альпака Азербайджан». Познакомьтесь поближе с милыми альпака, родиной которых являются Анды в Южной Америке.
Здесь вы сможете узнать все о жизни этих животных, погладить их, покормить и сделать много милых фото. От этой поездки у вас останутся только самые приятные впечатления.
Здесь вы сможете узнать все о жизни этих животных, погладить их, покормить и сделать много милых фото. От этой поездки у вас останутся только самые приятные впечатления.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мавзолей Дири Баба
- Джума-мечеть
- Ферма «Альпака Азербайджан»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Наше путешествие начнется с посещения удивительного места — мавзолея Дири Баба, что переводится как «живой старец». Этот двухэтажный мавзолей-мечеть был построен в 1402 году на отвесной скале и является одним из самых впечатляющих архитектурных чудес в мире. Здесь вы сможете почувствовать дух древности и познакомиться с историей этого удивительного места.
- Наша следующая остановка — Джума-мечеть, которая была построена в VIII-IX веках и является старейшей мечетью Азербайджана. Это сооружение поражает своими размерами и величием, а также богатой историей, связанной с городом Шемаха.
- Далее — самое интересное! Мы посетим «Альпака Азербайджан» — первую ферму альпака в стране, которая специализируется на обработке и производстве высококачественной продукции из шерсти альпака. Здесь вы сможете узнать все о жизни альпака, погладить их, покормить и сделать незабываемые фотографии в компании этих милых животных.
- Также на ферме вы сможете приобрести различные продукты из шерсти — шарфы, шапки, перчатки, игрушки и многое другое, сделанные руками местных мастеров.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный гид
- Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
- Бутилированная вода
- Wi-fi в машине
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По месту проживанияЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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