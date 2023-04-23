Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку

Экскурсия в Баку: погладьте и покормите альпака на ферме «Альпака Азербайджан»

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Посетите первую ферму альпака в стране — «Альпака Азербайджан». Познакомьтесь поближе с милыми альпака, родиной которых являются Анды в Южной Америке.

Здесь вы сможете узнать все о жизни этих животных, погладить их, покормить и сделать много милых фото. От этой поездки у вас останутся только самые приятные впечатления.
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Ближайшие даты:
23
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Что вас ожидает:

  • Мавзолей Дири Баба
  • Джума-мечеть
  • Ферма «Альпака Азербайджан»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Наше путешествие начнется с посещения удивительного места — мавзолея Дири Баба, что переводится как «живой старец». Этот двухэтажный мавзолей-мечеть был построен в 1402 году на отвесной скале и является одним из самых впечатляющих архитектурных чудес в мире. Здесь вы сможете почувствовать дух древности и познакомиться с историей этого удивительного места.
  • Наша следующая остановка — Джума-мечеть, которая была построена в VIII-IX веках и является старейшей мечетью Азербайджана. Это сооружение поражает своими размерами и величием, а также богатой историей, связанной с городом Шемаха.
  • Далее — самое интересное! Мы посетим «Альпака Азербайджан» — первую ферму альпака в стране, которая специализируется на обработке и производстве высококачественной продукции из шерсти альпака. Здесь вы сможете узнать все о жизни альпака, погладить их, покормить и сделать незабываемые фотографии в компании этих милых животных.
  • Также на ферме вы сможете приобрести различные продукты из шерсти — шарфы, шапки, перчатки, игрушки и многое другое, сделанные руками местных мастеров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
  • Бутилированная вода
  • Wi-fi в машине
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту проживания
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Религиозные
На весь день
Джума-Мечеть
Популярные места
Природа и пейзажи
Заповедники

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