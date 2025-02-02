Познакомьтесь с уникальными и дружелюбными альпаками

Азербайджан — это не только нефть, но и великое множество загадочных мест, памятников архитектуры, первоклассное вино и необычные животные — альпаки! Именно к ним мы с вами, дорогие друзья, и совершим визит. И это не только посмотреть.

Это и покормить из рук, и обняться, и сделать селфи с этими крайне дружелюбными и тёплыми созданиями!
Познакомьтесь с уникальными и дружелюбными альпаками
Познакомьтесь с уникальными и дружелюбными альпаками
Познакомьтесь с уникальными и дружелюбными альпаками
Ближайшие даты:
2
фев4
фев5
фев6
фев7
фев8
фев9
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Удивительное путешествие в Азербайджан

Азербайджан — это не только нефть, но и множество загадочных мест, уникальных памятников архитектуры, первоклассное вино и необычные животные — альпаки! Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие, где вас ждёт не только знакомство с этими дружелюбными созданиями, но и возможность покормить их, обняться и сделать яркие селфи!

Альпаки — уникальные создания

Шерсть альпаки считается одной из самых ценных среди всех разновидностей. Она невероятно мягкая и теплая. Именно ради этого уникального сырья в Шемахе разводят этих замечательных животных.

Интересные места на нашем пути

Но наше путешествие не ограничится только встречей с альпаками. Мы посетим множество удивительных мест:

  • Суфийский мавзолей, который был построен в начале 15 века и кажется, будто он подвешен на скале;
  • Мечеть Джума, возведенная в 743 году;
  • Винодельня с роскошным садом и изысканным рестораном, где вам предложат блюда старинной азербайджанской кухни;
  • Поиск Шемаханской Царицы и многое другое!

Непринужденная атмосфера

Весь день мы проведем в непринужденной обстановке, наслаждаясь атмосферой и общением. За организацию этого замечательного путешествия отвечаю я лично, а также моя команда профессионалов, которые помогут сделать ваше время незабываемым.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Азербайджана!

В любой день недели, кроме понедельника, согласно расписанию.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Суфийский мавзолей в городе Гобустан (Мараза)
  • Джума-Мечеть
  • Город Шемаха
  • Ферма с альпаками
  • Ресторан на территории винодельни в городе Шемаха (по желанию)
Что включено
  • Транспортные расходы
  • Услуги профессионального гида, свободно владеющего русским и английским языками
  • Входные билеты на ферму альпак
Что не входит в цену
  • Питание и прочие расходы
  • Обед в ресторане при винодельне соответствует приблизительной стоимости в $30-40.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало и окончание у вашего отеля/апартаментов
Завершение: Любая удобная для вас локация
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели, кроме понедельника, согласно расписанию.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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