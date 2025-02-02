Это и покормить из рук, и обняться, и сделать селфи с этими крайне дружелюбными и тёплыми созданиями!
Описание экскурсии
Удивительное путешествие в Азербайджан
Азербайджан — это не только нефть, но и множество загадочных мест, уникальных памятников архитектуры, первоклассное вино и необычные животные — альпаки! Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие, где вас ждёт не только знакомство с этими дружелюбными созданиями, но и возможность покормить их, обняться и сделать яркие селфи!
Альпаки — уникальные создания
Шерсть альпаки считается одной из самых ценных среди всех разновидностей. Она невероятно мягкая и теплая. Именно ради этого уникального сырья в Шемахе разводят этих замечательных животных.
Интересные места на нашем пути
Но наше путешествие не ограничится только встречей с альпаками. Мы посетим множество удивительных мест:
- Суфийский мавзолей, который был построен в начале 15 века и кажется, будто он подвешен на скале;
- Мечеть Джума, возведенная в 743 году;
- Винодельня с роскошным садом и изысканным рестораном, где вам предложат блюда старинной азербайджанской кухни;
- Поиск Шемаханской Царицы и многое другое!
Непринужденная атмосфера
Весь день мы проведем в непринужденной обстановке, наслаждаясь атмосферой и общением. За организацию этого замечательного путешествия отвечаю я лично, а также моя команда профессионалов, которые помогут сделать ваше время незабываемым.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Азербайджана!
В любой день недели, кроме понедельника, согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суфийский мавзолей в городе Гобустан (Мараза)
- Джума-Мечеть
- Город Шемаха
- Ферма с альпаками
- Ресторан на территории винодельни в городе Шемаха (по желанию)
Что включено
- Транспортные расходы
- Услуги профессионального гида, свободно владеющего русским и английским языками
- Входные билеты на ферму альпак
Что не входит в цену
- Питание и прочие расходы
- Обед в ресторане при винодельне соответствует приблизительной стоимости в $30-40.