Азербайджан — это не только нефть, но и великое множество загадочных мест, памятников архитектуры, первоклассное вино и необычные животные — альпаки! Именно к ним мы с вами, дорогие друзья, и совершим визит. И это не только посмотреть. Это и покормить из рук, и обняться, и сделать селфи с этими крайне дружелюбными и тёплыми созданиями!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 6 чел.)

Описание экскурсии

Удивительное путешествие в Азербайджан

Азербайджан — это не только нефть, но и множество загадочных мест, уникальных памятников архитектуры, первоклассное вино и необычные животные — альпаки! Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие, где вас ждёт не только знакомство с этими дружелюбными созданиями, но и возможность покормить их, обняться и сделать яркие селфи!

Альпаки — уникальные создания

Шерсть альпаки считается одной из самых ценных среди всех разновидностей. Она невероятно мягкая и теплая. Именно ради этого уникального сырья в Шемахе разводят этих замечательных животных.

Интересные места на нашем пути

Но наше путешествие не ограничится только встречей с альпаками. Мы посетим множество удивительных мест:

Суфийский мавзолей, который был построен в начале 15 века и кажется, будто он подвешен на скале;

Мечеть Джума, возведенная в 743 году;

Винодельня с роскошным садом и изысканным рестораном, где вам предложат блюда старинной азербайджанской кухни;

Поиск Шемаханской Царицы и многое другое!

Непринужденная атмосфера

Весь день мы проведем в непринужденной обстановке, наслаждаясь атмосферой и общением. За организацию этого замечательного путешествия отвечаю я лично, а также моя команда профессионалов, которые помогут сделать ваше время незабываемым.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Азербайджана!