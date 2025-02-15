Приглашаю в путешествие, которое понравится гостям всех возрастов! Вы увидите интересные религиозно-исторические достопримечательности: мечеть Джума и скальный мавзолей Дири Баба.
Побываете на ферме с очаровательными альпаками и заедете на винодельню, где приятно погулять и по желанию попробовать азербайджанское вино.
Побываете на ферме с очаровательными альпаками и заедете на винодельню, где приятно погулять и по желанию попробовать азербайджанское вино.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- посетите двухэтажный мавзолей-мечеть Дири Баба 15 века
- погладите, обнимете и покормите дружелюбных альпак
- осмотрите соборную мечеть Джума, возведённую более 1200 лет назад
- погуляете по живописному саду винодельни
Я поделюсь интересными фактами, связанными с этими местами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: мавзолей Дири Баба — €5, до 7 лет бесплатно, ферма альпак: взрослые — €20 (€50, если вы один), дети 6-14 лет — €10, до 5 лет бесплатно, экскурсия по винодельне с дегустацией (по желанию) — €60 за 1-2 чел, €30 за каждого последующего участника
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 25 туристов
Здравствуйте. Я по профессии учитель истории. Предлагаю гостям нашего прекрасного города свои услуги в качестве гида и водителя. С удовольствием организую и помогу провести вам незабываемые дни в Баку и его окрестностях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Kirill
15 фев 2025
Отличный гид!!!
Все было прекрасно)
Интересные историю по экскурсии и не только.
Всем советую)
Все было прекрасно)
Интересные историю по экскурсии и не только.
Всем советую)
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