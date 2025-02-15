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Приглашаю в путешествие, которое понравится гостям всех возрастов! Вы увидите интересные религиозно-исторические достопримечательности: мечеть Джума и скальный мавзолей Дири Баба.



Побываете на ферме с очаровательными альпаками и заедете на винодельню, где приятно погулять и по желанию попробовать азербайджанское вино.