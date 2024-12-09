Вы увидите самые популярные места города, колоритные здания и памятники архитектуры, музеи и культурные центры Баку. Я расскажу вам историю города и интересные факты, сниму множество фотографий для вас. В течении дня ваше представление и мнение о Баку и Азербайджане в целом сильно изменятся. Я влюблю вас в мою страну с первого дня!

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 20 чел.)

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Баку

Вас ждет незабываемая экскурсия по самым популярным местам столицы Азербайджана — Баку. Вы сможете увидеть колоритные здания, величественные памятники архитектуры, а также посетить интересные музеи и культурные центры.

Что вас ожидает

Уникальные архитектурные сооружения, которые расскажут о богатой истории города.

Интересные факты о Баку, которые помогут вам лучше понять культуру и традиции Азербайджана.

Множество фотографий, которые станут яркими воспоминаниями о вашем путешествии.

В течение дня ваше восприятие Баку и Азербайджана изменится, и вы увидите этот город с совершенно новой стороны. Я с радостью поделюсь с вами своими знаниями и любовью к родной стране.

Организация экскурсии

Экскурсия начнется прямо от вашего отеля, что сделает ваше путешествие максимально комфортным. Для передвижения между локациями мы будем использовать минивэн, что обеспечит вам удобство и возможность насладиться окружающими пейзажами.

Присоединяйтесь к нам, и откройте для себя все прелести Баку!