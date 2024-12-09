Вы увидите самые популярные места города, колоритные здания и памятники архитектуры, музеи и культурные центры Баку. Я расскажу вам историю города и интересные факты, сниму множество фотографий для вас. В течении дня ваше представление и мнение о Баку и Азербайджане в целом сильно изменятся. Я влюблю вас в мою страну с первого дня!
Время начала: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по Баку
Вас ждет незабываемая экскурсия по самым популярным местам столицы Азербайджана — Баку. Вы сможете увидеть колоритные здания, величественные памятники архитектуры, а также посетить интересные музеи и культурные центры.
Что вас ожидает
- Уникальные архитектурные сооружения, которые расскажут о богатой истории города.
- Интересные факты о Баку, которые помогут вам лучше понять культуру и традиции Азербайджана.
- Множество фотографий, которые станут яркими воспоминаниями о вашем путешествии.
В течение дня ваше восприятие Баку и Азербайджана изменится, и вы увидите этот город с совершенно новой стороны. Я с радостью поделюсь с вами своими знаниями и любовью к родной стране.
Организация экскурсии
Экскурсия начнется прямо от вашего отеля, что сделает ваше путешествие максимально комфортным. Для передвижения между локациями мы будем использовать минивэн, что обеспечит вам удобство и возможность насладиться окружающими пейзажами.
Присоединяйтесь к нам, и откройте для себя все прелести Баку!
В любой день недели с 09:30.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1-4 человека
|$130
|5-7 человек
|$150
|8-11 человек
|$200
|12-15 человек
|$240
|16-20
|$280
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город (Ичери-шехер)
- Девичья башня
- Дворец Ширваншахов
- Музей Миниатюрных книг
- Мастерская местного художника Али Шамси
- Нагорный парк
- Нефтяная скважина
- Приморский бульвар
- Музей Ковра
- Колесо обозрения
- Центр Гейдара Алиева
- Стоимость входных билетов на 1 человека $50
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или иное удобное для вас место
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели с 09:30.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
9 дек 2024
Огромное спасибо Гасанову Эльнуру за экскурсию по прекрасному городу Баку!!! Большой профессионал своего дела!!! От исторического прошлого и до настоящего времени получили очень познавательную информацию!!! За один день мы влюбились в Азербайджан и его столицу! Всем рекомендую!
М
Марианна
2 окт 2024
Мы с друзьями только что совершили замечательную поездку в Баку. Эльнур был нашим водителем и гидом. Он свободно говорит по-русски, хорошо осведомлен, любезен и пунктуален. Я настоятельно рекомендую Эльнура для поездок по Азербайджану и внутри него! Эльнур, спасибо тебе от нашей маленькой группы - Марианны (Сан-Франциско, Калифорния), Тани и Лены (Москва), Нины (Санкт-Петербург)! Мы вернемся!
А
Альбина
20 сен 2024
Эльнур, спасибо большое за качественное и профессиональное сопровождение наших туристов! Все всегда на высоте! Доверяем путешествие по Азербайджану только Вам!!
С
Сердар
10 сен 2024
Всем рекомендую тур Эльнура, если вы хотите открыть для себя Азербайджан во всей его красоте 🇦🇿. Очень профессиональное обслуживание, отличный автомобиль, новый микроавтобус Mercedes, полностью оборудованный для путешествий с полным комфортом для 6 путешественников!!! И, кроме того, он добрый, очень образованный человек, очень внимательный к деталям. Ваша поездка в Азербайджан запомнится вам на всю жизнь.
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