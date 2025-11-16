Давайте заглянем в забытые страницы истории Кавказа. Вы увидите руины древней столицы и первый христианский храм региона. Побываете в мастерской национальных платков, мозаик и витражей. И попробуете особые местные деликатесы. Путешествие откроет для вас мир горного Азербайджана, своеобразие его традиций и связь настоящего с глубиной времени.

от €296 за 1–2 человек или €99 за человека, если вас больше

Лия Ваш гид в Баку

Старинная Джума-мечеть, усыпальница «Семь куполов» и винодельня с многовековыми традициями — здесь начинается наш путь вглубь Кавказа

Габала — земля Кавказской Албании

Мы окажемся на месте древней столицы — Чухур Габале. Посетим храм святого апостола Елисея — одного из первых проповедников христианства на Кавказе. И заглянем в удинский центр, где жива культура потомков албанцев

Огуз — водопад в объятиях гор

Преодолеем лёгкий подъём через сосновый лес, который ведёт к водопаду — будем слушать шум воды и пение птиц

Шеки — город мастеров, сказок и вкусов

Мы увидим дворец шекинских ханов , украшенный резными окнами шебеке, где свет проникает как узор

, украшенный резными окнами шебеке, где свет проникает как узор Прогуляемся по караван-сараю , в котором до сих пор ощущается дух Великого шёлкового пути

, в котором до сих пор ощущается дух Великого шёлкового пути Заглянем в лавку шекинских сладостей , где пахнет орехами, мёдом и ванилью. Тонкая, многослойная шекинская пахлава делается вручную — это настоящее искусство. А ещё — гозинаки с грецким орехом, рахат-лукум с розовой водой, мёд из горных лугов и домашние варенья из белой черешни и грецкого ореха

, где пахнет орехами, мёдом и ванилью. Тонкая, многослойная шекинская пахлава делается вручную — это настоящее искусство. А ещё — гозинаки с грецким орехом, рахат-лукум с розовой водой, мёд из горных лугов и домашние варенья из белой черешни и грецкого ореха Посетим мастерскую платка Келагаи — одного из главных символов женской красоты и нежности в Азербайджане. Вы узнаете, как наносят орнаменты, что они означают и почему Келагеи — это не просто платок, а язык культуры

— одного из главных символов женской красоты и нежности в Азербайджане. Вы узнаете, как наносят орнаменты, что они означают и почему Келагеи — это не просто платок, а язык культуры Витражи шебеке , которыми славится Шеки, собираются вручную из дерева и стекла без единого гвоздя или клея. Каждый узор — математически выверенная мозаика. При желании вы заглянете в одну из мастерских

, которыми славится Шеки, собираются вручную из дерева и стекла без единого гвоздя или клея. Каждый узор — математически выверенная мозаика. При желании вы заглянете в одну из мастерских Пообедаем в ресторане национальной кухни. Вы попробуете легендарное шекинское пити, приготовленное в глиняных горшочках с нутом, бараниной, каштанами и ароматными специями. А также долма из виноградных листьев, ачуруг (кисло-солёная закуска) и компот из айвы

Вы узнаете:

Кто такие удины и почему их культура — это живое наследие древней Кавказской Албании

Почему именно Габала считается одной из древнейших столиц на Кавказе

Где начиналась христианская история Азербайджана и как связаны апостол Елисей, храм и удинский народ

Как шекинские ханы превратили свой дворец в произведение искусства

Что скрывают орнаменты на платках Келагаи и как платок стал символом женской души

Что такое пити, и почему его едят особым образом — строго в два этапа

И многое другое

Ориентировочный тайминг поездки:

День 1

Баку—Шемаха — 2,5 часа

Усыпальница «Семь куполов» и Джума-мечеть — 1 час

Винодельня (экскурсия и дегустация) — 30 минут / 1час

Шемаха—Огуз (через горы) — 2,5 часа

Прогулка к водопаду в Огузе — 1,5 часа

Огуз—Габала — 30 мин / 1 час

Чухур Габала — 1,5 часа

Храм апостола Елисея — 30 минут

Ужин и заселение в Габала — 1 час

День 2

Завтрак — 1 час

Габала–Шеки — 1,5 / 2 часа

Дворец шекинских ханов, караван-сарай — 1,5 часа

Мастерская витражей шебеке — 30 минут

Мастерская платка Келагаи — 30 минут

Лавка шекинских сладостей (дегустация и покупки) — 30 минут

Обед (пити, долма, компот) — 1,5 часа

Шеки–Баку — 4 часа

Возвращение в Баку примерно в 20:00

Организационные детали