Давайте заглянем в забытые страницы истории Кавказа. Вы увидите руины древней столицы и первый христианский храм региона. Побываете в мастерской национальных платков, мозаик и витражей. И попробуете особые местные деликатесы.
Путешествие откроет для вас мир горного Азербайджана, своеобразие его традиций и связь настоящего с глубиной времени.
Описание экскурсии
Старинная Джума-мечеть, усыпальница «Семь куполов» и винодельня с многовековыми традициями — здесь начинается наш путь вглубь Кавказа
Габала — земля Кавказской Албании
Мы окажемся на месте древней столицы — Чухур Габале. Посетим храм святого апостола Елисея — одного из первых проповедников христианства на Кавказе. И заглянем в удинский центр, где жива культура потомков албанцев
Огуз — водопад в объятиях гор
Преодолеем лёгкий подъём через сосновый лес, который ведёт к водопаду — будем слушать шум воды и пение птиц
Шеки — город мастеров, сказок и вкусов
- Мы увидим дворец шекинских ханов, украшенный резными окнами шебеке, где свет проникает как узор
- Прогуляемся по караван-сараю, в котором до сих пор ощущается дух Великого шёлкового пути
- Заглянем в лавку шекинских сладостей, где пахнет орехами, мёдом и ванилью. Тонкая, многослойная шекинская пахлава делается вручную — это настоящее искусство. А ещё — гозинаки с грецким орехом, рахат-лукум с розовой водой, мёд из горных лугов и домашние варенья из белой черешни и грецкого ореха
- Посетим мастерскую платка Келагаи — одного из главных символов женской красоты и нежности в Азербайджане. Вы узнаете, как наносят орнаменты, что они означают и почему Келагеи — это не просто платок, а язык культуры
- Витражи шебеке, которыми славится Шеки, собираются вручную из дерева и стекла без единого гвоздя или клея. Каждый узор — математически выверенная мозаика. При желании вы заглянете в одну из мастерских
- Пообедаем в ресторане национальной кухни. Вы попробуете легендарное шекинское пити, приготовленное в глиняных горшочках с нутом, бараниной, каштанами и ароматными специями. А также долма из виноградных листьев, ачуруг (кисло-солёная закуска) и компот из айвы
Вы узнаете:
- Кто такие удины и почему их культура — это живое наследие древней Кавказской Албании
- Почему именно Габала считается одной из древнейших столиц на Кавказе
- Где начиналась христианская история Азербайджана и как связаны апостол Елисей, храм и удинский народ
- Как шекинские ханы превратили свой дворец в произведение искусства
- Что скрывают орнаменты на платках Келагаи и как платок стал символом женской души
- Что такое пити, и почему его едят особым образом — строго в два этапа
- И многое другое
Ориентировочный тайминг поездки:
День 1
- Баку—Шемаха — 2,5 часа
- Усыпальница «Семь куполов» и Джума-мечеть — 1 час
- Винодельня (экскурсия и дегустация) — 30 минут / 1час
- Шемаха—Огуз (через горы) — 2,5 часа
- Прогулка к водопаду в Огузе — 1,5 часа
- Огуз—Габала — 30 мин / 1 час
- Чухур Габала — 1,5 часа
- Храм апостола Елисея — 30 минут
- Ужин и заселение в Габала — 1 час
День 2
- Завтрак — 1 час
- Габала–Шеки — 1,5 / 2 часа
- Дворец шекинских ханов, караван-сарай — 1,5 часа
- Мастерская витражей шебеке — 30 минут
- Мастерская платка Келагаи — 30 минут
- Лавка шекинских сладостей (дегустация и покупки) — 30 минут
- Обед (пити, долма, компот) — 1,5 часа
- Шеки–Баку — 4 часа
Возвращение в Баку примерно в 20:00
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Santa Fe — комфортный внедорожник с двумя рядами сидений, кондиционером и вместительным салоном
- Возможно увеличение количества участников за доплату
- На маршруте не будет долгих утомительных прогулок, но будет несколько подъёмов
- Дополнительно оплачивается питание по меню — средний чек за один приём пищи — €2–20 за чел.
- Билеты в музеи и заповедники по маршруту не входят в стоимость, в общей сложности — €35 за чел.
- Ночёвка в Шеки возможна в отеле или гостевом доме, стоимость ночи — €30–50 за чел. Путешественники также оплачивают ночёвку гида — €35
- Обратите внимание: в случае неблагоприятных погодных условий мы договоримся о корректировке маршрута накануне
Лия — ваш гид в Баку
Провела экскурсии для 1159 туристов
Дорогие друзья! Азербайджан — это удивительная, гостеприимная, безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все её потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зелёные горы
