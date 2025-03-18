Посмотрели всё главное и известное в Баку? Тогда самое время запрыгнуть в мощный полноприводный внедорожник и по бездорожью отправиться в путешествие. Сначала побродим у грязевых вулканов и окажемся словно в инопланетном мире. Затем в заповеднике Гобустан погрузимся в прошлое Азербайджана. Загадочные петроглифы и рисунки ещё никого не оставляли равнодушными!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Грязевые вулканы
По пути к вулканам мы увидим первую в мире нефтяную вышку и мечеть Биби-Эйбат — место паломничества мусульман. Затем доедем до самих вулканов. Вы посмотрите на кипящее грязевое озеро, узнаете о целебной силе жидкой глины и, конечно, увезёте с собой впечатляющие фото необычных пейзажей.
Заповедник Гобустан
Затем мы отправимся в археологический музей под открытым небом. Именно здесь были обнаружены древние стоянки первобытных жителей. Вы увидите предметы разных эпох, наскальные рисунки и уникальные петроглифы. А ещё сможете поиграть на одном из самых древних музыкальных инструментов на планете.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, Nissan Patrol или другой аналогичной модели
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей в Гобустане (по желанию) — 10 манат (около $7) за человека, обед в ресторане (по желанию) — $18 за человека
- Путь от Баку до вулканов займёт около часа
- Можем организовать экскурсию для корпоративной группы до 100 человек и более. Подробности и стоимость обсудим в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Санан — ваша команда гидов в Баку
Мы всегда и с удовольствием готовы помочь вам в организации вашего отдыха в Азербайджане. Дельные советы и рекомендации, акции и скидки, а также самые оптимальные и комфортные маршрутыЗадать вопрос
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