Посмотрели всё главное и известное в Баку? Тогда самое время запрыгнуть в мощный полноприводный внедорожник и по бездорожью отправиться в путешествие. Сначала побродим у грязевых вулканов и окажемся словно в инопланетном мире. Затем в заповеднике Гобустан погрузимся в прошлое Азербайджана. Загадочные петроглифы и рисунки ещё никого не оставляли равнодушными!

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Грязевые вулканы

По пути к вулканам мы увидим первую в мире нефтяную вышку и мечеть Биби-Эйбат — место паломничества мусульман. Затем доедем до самих вулканов. Вы посмотрите на кипящее грязевое озеро, узнаете о целебной силе жидкой глины и, конечно, увезёте с собой впечатляющие фото необычных пейзажей.

Заповедник Гобустан

Затем мы отправимся в археологический музей под открытым небом. Именно здесь были обнаружены древние стоянки первобытных жителей. Вы увидите предметы разных эпох, наскальные рисунки и уникальные петроглифы. А ещё сможете поиграть на одном из самых древних музыкальных инструментов на планете.

Организационные детали