Природная Симфония Азербайджана: Розовое Озеро, Горы и Алтыагач

Природная Симфония Азербайджана
Это эскурсия раскроет перед вами уникальные природные явления Азербайджана, включая розовое озеро и гору Бешбармаг.

Вы получите знания о природных процессах, создающих уникальные пейзажи, и насладитесь величественными видами Агатовых гор и заповедника Алтыагач.
5
1 отзыв
Природная Симфония Азербайджана: Розовое Озеро, Горы и Алтыагач
Природная Симфония Азербайджана: Розовое Озеро, Горы и Алтыагач
Природная Симфония Азербайджана: Розовое Озеро, Горы и Алтыагач
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Дорогие путешественники! Приглашаем вас отправиться в удивительное путешествие по самым красивым и уникальным местам Азербайджана! В ходе этой экскурсии вас ждут завораживающие природные пейзажи, интересные исторические факты и захватывающие легенды. Что вас ожидает:• Розовое озеро Масазыр — одна из девяти природных жемчужин мира с уникальным розовым оттенком воды. Здесь вы сможете не только полюбоваться удивительными цветами озера, но и собрать соль прямо с его поверхности, добавив особую изюминку в ваше путешествие.
  • Агатовые горы Хызы — невероятные пейзажи, где горы словно разукрашены золотыми, красными и коричневыми оттенками. Здесь вы почувствуете себя на другой планете, наслаждаясь марсианскими пейзажами и погружаясь в историю Хызынского района.
  • Дом-музей Микаила Мушфига, известного азербайджанского поэта, которого называют «Есениным Азербайджана». Вы узнаете о жизни и творчестве этого выдающегося деятеля культуры.
  • Джейранбатанское водохранилище — один из важнейших водных резервуаров страны, обеспечивающий Баку пресной водой. Вы не только услышите историю его строительства, но и откроете для себя романтическую легенду о любви, связанную с этим местом.
  • Мистическая гора Бешбармаг — священное место, покрытое древними легендами и преданиями. Поднимитесь на её вершину, чтобы насладиться потрясающими видами, а также посетите руины древнего святилища Хызырзинде, датируемого VIII веком.
  • Национальный парк Алтыагач — прекрасное завершение нашей экскурсии. Здесь вас ждёт встреча с дикой природой, увлекательная прогулка на канатной дороге и возможность отведать блюда традиционной азербайджанской кухни. Это путешествие откроет для вас новый взгляд на богатую культуру и природу Азербайджана, подарив незабываемые впечатления.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Розовое озеро
  • Агатовые горы
  • Музей поэта Михаила Мушфига
  • Джейранбатанскре водохранилище
  • Гора Бешбармаг
  • Заповедник Алтыагач
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Билеты в музеи
  • Билеты на канатную дорогу
  • Билеты в заповедник
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Завершение: Ваш отель или апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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6 ноя 2024
Добрый вечер! Решила не откладывать в долгий ящик написанию отзыва об эскурсии по маршруту: розовое озеро, агатовые горы, гора Бешбармаг и заповедник Алтыагач. Это было настоящее приключение, наполненное яркими впечатлениями
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Муса прекрасно знает свой край и умеет увлекательно рассказывать, создавая теплую и дружелюбную атмосферу. Мы увидели уникальные пейзажи, узнали много интересного о природе и истории этих мест. Организация на высшем уровне, а сам гид внимателен к каждому гостю. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию! Рекомендую всем, кто хочет открыть для себя природные чудеса с опытным и душевным гидом.

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