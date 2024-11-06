Это эскурсия раскроет перед вами уникальные природные явления Азербайджана, включая розовое озеро и гору Бешбармаг.
Вы получите знания о природных процессах, создающих уникальные пейзажи, и насладитесь величественными видами Агатовых гор и заповедника Алтыагач.
Вы получите знания о природных процессах, создающих уникальные пейзажи, и насладитесь величественными видами Агатовых гор и заповедника Алтыагач.
Описание экскурсииДорогие путешественники! Приглашаем вас отправиться в удивительное путешествие по самым красивым и уникальным местам Азербайджана! В ходе этой экскурсии вас ждут завораживающие природные пейзажи, интересные исторические факты и захватывающие легенды. Что вас ожидает:• Розовое озеро Масазыр — одна из девяти природных жемчужин мира с уникальным розовым оттенком воды. Здесь вы сможете не только полюбоваться удивительными цветами озера, но и собрать соль прямо с его поверхности, добавив особую изюминку в ваше путешествие.
- Агатовые горы Хызы — невероятные пейзажи, где горы словно разукрашены золотыми, красными и коричневыми оттенками. Здесь вы почувствуете себя на другой планете, наслаждаясь марсианскими пейзажами и погружаясь в историю Хызынского района.
- Дом-музей Микаила Мушфига, известного азербайджанского поэта, которого называют «Есениным Азербайджана». Вы узнаете о жизни и творчестве этого выдающегося деятеля культуры.
- Джейранбатанское водохранилище — один из важнейших водных резервуаров страны, обеспечивающий Баку пресной водой. Вы не только услышите историю его строительства, но и откроете для себя романтическую легенду о любви, связанную с этим местом.
- Мистическая гора Бешбармаг — священное место, покрытое древними легендами и преданиями. Поднимитесь на её вершину, чтобы насладиться потрясающими видами, а также посетите руины древнего святилища Хызырзинде, датируемого VIII веком.
- Национальный парк Алтыагач — прекрасное завершение нашей экскурсии. Здесь вас ждёт встреча с дикой природой, увлекательная прогулка на канатной дороге и возможность отведать блюда традиционной азербайджанской кухни. Это путешествие откроет для вас новый взгляд на богатую культуру и природу Азербайджана, подарив незабываемые впечатления.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро
- Агатовые горы
- Музей поэта Михаила Мушфига
- Джейранбатанскре водохранилище
- Гора Бешбармаг
- Заповедник Алтыагач
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в музеи
- Билеты на канатную дорогу
- Билеты в заповедник
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Завершение: Ваш отель или апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Irina
6 ноя 2024
Добрый вечер! Решила не откладывать в долгий ящик написанию отзыва об эскурсии по маршруту: розовое озеро, агатовые горы, гора Бешбармаг и заповедник Алтыагач. Это было настоящее приключение, наполненное яркими впечатлениями
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