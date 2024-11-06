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Муса прекрасно знает свой край и умеет увлекательно рассказывать, создавая теплую и дружелюбную атмосферу. Мы увидели уникальные пейзажи, узнали много интересного о природе и истории этих мест. Организация на высшем уровне, а сам гид внимателен к каждому гостю. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию! Рекомендую всем, кто хочет открыть для себя природные чудеса с опытным и душевным гидом.