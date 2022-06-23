Грязевые вулканы и наскальные рисунки - азербайджанские Чудеса Света

На территории Азербайджана находится почти половина всех грязевых вулканов мира, большая их часть - на Апшеронском

На территории Азербайджана находится почти половина всех грязевых вулканов мира, большая их часть — на Апшеронском полуострове, а самые известные — рядом с городом Гобустан, куда вам и предстоит отправиться.

Вы познакомитесь с удивительным миром этих геологических образований и посетите историко-художественный заповедник, который откроет вам двери в мир первобытного человека.

А также осмотрите значимый памятник исламского зодчества — мечеть Биби-Эйбат, где покоится потомок пророка Мухаммеда.
Грязевые вулканы и наскальные рисунки - азербайджанские Чудеса Света
Грязевые вулканы и наскальные рисунки - азербайджанские Чудеса Света
Грязевые вулканы и наскальные рисунки - азербайджанские Чудеса Света
Грязевые вулканы и наскальные рисунки - азербайджанские Чудеса Света
Грязевые вулканы и наскальные рисунки - азербайджанские Чудеса Света
Грязевые вулканы и наскальные рисунки - азербайджанские Чудеса Света

Что вас ожидает 🤩

  • Историко-художественный заповедник Гобустан
  • Мир вулканов и «мечеть Фатимы»
  • Святилище Биби-Эйбат

Что вас ожидает:

  • Знаете ли вы, что всего в 70 км от столицы Азербайджана находится одно из чудес света? Каждому гостю страны обязательно стоит побывать в историко-художественном заповеднике Гобустан. Почему? Во-первых, потому что здесь можно увидеть удивительное природное явление — грязевые вулканы, а во-вторых, полюбоваться на наскальные рисунки, которые оставили после себя наши далекие предки. Заповедник Гобустан включен в список ЮНЕСКО и является одним из чудес света.

Палеонтология: искусство сквозь века

Искусство не умирает и не устаревает. В этом вы легко сможете убедиться в историко-художественном заповеднике Гобустана. Достаточно спуститься в пещеры и внимательно осмотреть уникальные рисунки, высеченные на сводах пещер. Дух захватывает от того, насколько древние эти картины, но их сюжеты до сих пор понятны современному человеку — дикие звери, погоня, дележ добычи.
Наскальные рисунки Гобустана относятся к периоду верхнего палеолита, по оценкам экспертов им несколько десятков тысяч лет! Только представьте, сколько времени прошло с тех пор, как древние художники запечатлели на сводах пещер свою простую жизнь. Люди приручили огонь и диких зверей, научились земледелию, освоили плавку металла, строили и разрушали города, осваивали новые земли и воевали…
В современном интерактивном музее вы также осмотрите стоянку первобытных людей и познакомитесь с их бытом, узнаете, чем они питались, на кого охотились, какие растения и животные их окружали. Во время прогулки и осмотра пещер вы услышите о других сенсационных открытиях, которые здесь сделал норвежский исследователь Т. Хейердал и узнаете тайну латинской надписи, которая была нанесена на одну из скал Гобустана в первом веке нашей эры.

Геологическое чудо: грязевые вулканы

Следующий пункт экскурсии — грязевые вулканы. Гобустан называют страной грязевых вулканов, поскольку тут их больше, чем где бы то ни было. Кстати, в Азербайджане находится больше половины грязевых вулканов мира! Во время экскурсии вы сможете во всех подробностях рассмотреть это чудо природы, узнаете, как оно образуется, и какие типы вулканов существуют в природе (в Гобустане есть практически все!).
На обратной дороге к Баку будет небольшая остановка у святилища Биби-Эйлат, где покоится прах одного из потомков пророка Мухаммеда. Вы сможете сделать памятные фото этой красивейшей достопримечательности Азербайджана и узнаете обо всех превратностях ее судьбы.

Важная информация:

  • Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендуется выбрать удобную обувь и одежду по сезону. Возьмите деньги на покупку сувениров и не забудьте фотоаппарат — вы увидите много красивых мест, зданий и пейзажей, которые захочется запечатлеть. И не забудьте о хорошем настроении! Впрочем, даже если вы встанете с утра не с той ноги, увлекательные рассказы экскурсовода и чудесные виды природы быстро вернут вам радость жизни.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
AZ1001, г. Баку Истиглалият 4. Сабаильский район
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендуется выбрать удобную обувь и одежду по сезону. Возьмите деньги на покупку сувениров и не забудьте фотоаппарат — вы увидите много красивых мест, зданий и пейзажей, которые захочется запечатлеть. И не забудьте о хорошем настроении! Впрочем, даже если вы встанете с утра не с той ноги, увлекательные рассказы экскурсовода и чудесные виды природы быстро вернут вам радость жизни
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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