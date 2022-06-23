Что вас ожидает:

Знаете ли вы, что всего в 70 км от столицы Азербайджана находится одно из чудес света? Каждому гостю страны обязательно стоит побывать в историко-художественном заповеднике Гобустан. Почему? Во-первых, потому что здесь можно увидеть удивительное природное явление — грязевые вулканы, а во-вторых, полюбоваться на наскальные рисунки, которые оставили после себя наши далекие предки. Заповедник Гобустан включен в список ЮНЕСКО и является одним из чудес света.

Палеонтология: искусство сквозь века

Искусство не умирает и не устаревает. В этом вы легко сможете убедиться в историко-художественном заповеднике Гобустана. Достаточно спуститься в пещеры и внимательно осмотреть уникальные рисунки, высеченные на сводах пещер. Дух захватывает от того, насколько древние эти картины, но их сюжеты до сих пор понятны современному человеку — дикие звери, погоня, дележ добычи.

Наскальные рисунки Гобустана относятся к периоду верхнего палеолита, по оценкам экспертов им несколько десятков тысяч лет! Только представьте, сколько времени прошло с тех пор, как древние художники запечатлели на сводах пещер свою простую жизнь. Люди приручили огонь и диких зверей, научились земледелию, освоили плавку металла, строили и разрушали города, осваивали новые земли и воевали…

В современном интерактивном музее вы также осмотрите стоянку первобытных людей и познакомитесь с их бытом, узнаете, чем они питались, на кого охотились, какие растения и животные их окружали. Во время прогулки и осмотра пещер вы услышите о других сенсационных открытиях, которые здесь сделал норвежский исследователь Т. Хейердал и узнаете тайну латинской надписи, которая была нанесена на одну из скал Гобустана в первом веке нашей эры.

Геологическое чудо: грязевые вулканы

Следующий пункт экскурсии — грязевые вулканы. Гобустан называют страной грязевых вулканов, поскольку тут их больше, чем где бы то ни было. Кстати, в Азербайджане находится больше половины грязевых вулканов мира! Во время экскурсии вы сможете во всех подробностях рассмотреть это чудо природы, узнаете, как оно образуется, и какие типы вулканов существуют в природе (в Гобустане есть практически все!).

На обратной дороге к Баку будет небольшая остановка у святилища Биби-Эйлат, где покоится прах одного из потомков пророка Мухаммеда. Вы сможете сделать памятные фото этой красивейшей достопримечательности Азербайджана и узнаете обо всех превратностях ее судьбы.

Важная информация: