"Ичари Шахар" или на русском "Внутренний город" является изюминкой Баку, окутывающий "пледом необычайно насыщенной истории". Это одна из центральных частей столицы ⭐️, представляющая собой историко-архитектурный заповедник и плотно защищенная оборонительной ветвью крепостных стен 12-го века.

Во время экскурсии 🧭, туристы смогут насладиться двумя мировыми наследиями: "Девичьей Башней" - единственного в своем роде оборонительно-ритуального сооружения в мире и дворцовым комплексом "Ширваншахов". Далее они посетят удивительный музей 🖼 "Миниатюрных книг", где увидят целую библиотеку из сотни маленьких книг, из разных стран.

Узкие и едва проходимые улочки, дадут возможность туристам окунуться в очаровательную атмосферу древнего мира и ознакомиться с историческими фактами.

Также, в программе экскурсии есть посещение уникального в своем роде исторического отеля, напоминающего восточный сказочный дворец, где гости нашего города, с большим удовольствием устраивают фотосессии.