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"Очарование древнего мира - прогулка по сердцу Баку"

Нурана Г.
Нурана Г. – Гид из Баку
"Очарование древнего мира - прогулка по сердцу Баку"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • $60 за экскурсию

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"Очарование древнего мира - прогулка по сердцу Баку"
"Очарование древнего мира - прогулка по сердцу Баку"

Что вы увидите

  • Вы увидите, ознакомитесь и посетите:
  • Крепостные стены Старого города
  • Шах палас - уникальный в своем роде исторический отель
  • Архитектурный дом с цепями 19-го века
  • Дом с котами 19-го века
  • Каравансараи Мултани и Бухара
  • Мировое наследие Девичья Башня
  • Мадраса
  • Хан каравансарай
  • Место сцены из легендарного фильма "Черт побери"
  • Неотразимый креативный памятник Алиага Вахиду (местный фольклор), Также
  • протестируете местные вина и коньяки, увидите (по желанию) посетите -Мировое наследие Недоконченного комплекса Ширваншахов
  • и, прогуляетесь по узким необычным улочкам крепости.
"Ичари Шахар" или на русском "Внутренний город" является изюминкой Баку, окутывающий "пледом необычайно насыщенной истории". Это одна из центральных частей столицы ⭐️, представляющая собой историко-архитектурный заповедник и плотно защищенная оборонительной ветвью крепостных стен 12-го века.
Во время экскурсии 🧭, туристы смогут насладиться двумя мировыми наследиями: "Девичьей Башней" - единственного в своем роде оборонительно-ритуального сооружения в мире и дворцовым комплексом "Ширваншахов". Далее они посетят удивительный музей 🖼 "Миниатюрных книг", где увидят целую библиотеку из сотни маленьких книг, из разных стран.
Узкие и едва проходимые улочки, дадут возможность туристам окунуться в очаровательную атмосферу древнего мира и ознакомиться с историческими фактами.
Также, в программе экскурсии есть посещение уникального в своем роде исторического отеля, напоминающего восточный сказочный дворец, где гости нашего города, с большим удовольствием устраивают фотосессии.
Что входит
  • Пол литра воды на каждого туриста.
  • Услуги гида-экскурсовода.
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • дополнительные траты на еду и напитки.
Начало
🚩 Ул. Кичик Гала 8 1, Баку, Азербайджан
Место завершения
🏁 ул. Кичик Гала 8 1, Баку, Азербайджан
"Очарование древнего мира - прогулка по сердцу Баку"
"Очарование древнего мира - прогулка по сердцу Баку"
"Очарование древнего мира - прогулка по сердцу Баку"
"Очарование древнего мира - прогулка по сердцу Баку"
"Очарование древнего мира - прогулка по сердцу Баку"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Нурана Г.
Нурана Г.
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