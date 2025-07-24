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Экскурсии про космос в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Космос» в Баку на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Все краски Баку: от старинных парков до «космической» архитектуры
На машине
3 часа
105 отзывов
Индивидуальная
Все краски Баку: от старинных парков до «космической» архитектуры
Узнать о нефтяном буме и почувствовать ритм многонационального города - пешком и на машине
Начало: У вашего отеля
22 июн в 09:30
23 июн в 09:30
от €135 за человека
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
На машине
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
Насладитесь красотой разноцветных гор Хызы и окунитесь в мистику горы Бешбармаг. Пейзажи, которые оставят вас без слов, и истории, которые запомнятся навсегда
Начало: В центральной части города
21 июн в 08:00
22 июн в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Азербайджан: космические пейзажи, тайны предков и гастро-пауза
На автобусе
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Азербайджан: космические пейзажи, тайны предков и гастро-пауза
История о том, как природные богатства сформировали облик и характер Баку
Начало: У Проспекта Азербайджана, 1
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 июн в 08:00
€35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Т
Все краски Баку: от старинных парков до «космической» архитектуры
Экскурсия прошла на высшем уровне! 🥰 Сабина - прекрасный экскурсовод, рассказывала все замечательно и интересно! Осталась очень довольна! Всем советую!
Экскурсия прошла на высшем уровне! 🥰 Сабина - прекрасный экскурсовод, рассказывала все замечательно и интересно! Осталась
Экскурсия прошла на высшем уровне! 🥰 Сабина - прекрасный экскурсовод, рассказывала все замечательно и интересно! Осталась
Экскурсия прошла на высшем уровне! 🥰 Сабина - прекрасный экскурсовод, рассказывала все замечательно и интересно! Осталась
Экскурсия прошла на высшем уровне! 🥰 Сабина - прекрасный экскурсовод, рассказывала все замечательно и интересно! Осталась+1
Экскурсия прошла на высшем уровне! 🥰 Сабина - прекрасный экскурсовод, рассказывала все замечательно и интересно! Осталась
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М
Все краски Баку: от старинных парков до «космической» архитектуры
Провела три замечательных часа с Сабиной. Очень интересный и содержательный рассказ о Баку. Я влюбилась в этот город контрастов, и
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в гида тоже. Очень интересные факты о Баку, о его знаменитых людях, о достопримечательностях. Всем рекомендую посетить Баку, а все краски Баку покажет вам Сабина. Узнала от Сабины много интересных слов, которые постоянно повторяю и улыбаюсь. Спасибо!!!!

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Елена
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
Гид Офил организовал интересную встречу с прошлым и настоящим родного края.
Экскурсия очень познавательна и интересна.
Гид очень понравился и эрудирован.
Рекомендуем Офила.
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О
Все краски Баку: от старинных парков до «космической» архитектуры
Мы, двое туристок из Москвы, забронировали у Сабины несколько экскурсий. 16 апреля должна была состояться обзорная экскурсия по Баку, но….
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Ей помешал погодный катаклизм. В городе случился небывалый ливень, плюс практически ураганный ветер и температура воздуха нехарактерная для этого сезона. Но Сабина не отменила экскурсию и не бросила своих туристов. Была подобрана экскурсия из нашего списка, большая часть которой проходит в помещении - Дворцы нефтяных магнатов Баку. Это была прекрасная прогулка! Пусть с дождем и ветром временами. Благодаря неординарным знаниям и эрудиции Сабины мы узнали очень много нового и интересного, чего не встретишь в стандартных путеводителях. У Сабины в запасе множество занимательных, увлекательных, а иногда и комичных историй. У неё очень подкупающая и располагающая к себе манера общения и изложения материала. Ну и сами объекты экскурсии - вилла братьев Нобиль и дворец Тагиева великолепны! Они совершенно разные, но и вилла, и дворец очень интересны своими интерьерами, убранством, экспонатами, историей. Не буду их описывать, описаний везде достаточно, но очень советую посмотреть, если будете в Баку. И обязательно с Сабиной! Без неё некоторые двери для вас не откроются, а тайны так и останутся тайнами. 😊

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Н
Все краски Баку: от старинных парков до «космической» архитектуры
Это наша вторая экскурсия с Сабиной и опять полный восторг. Красивые места, интересные факты, немного юмора. Умение совместить полезное с
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приятным. Сабина профессионал с большой буквы. Благодаря ей наше пребывание в Баку было незабываемым. Понравилось все: город, история, кухня… 👍. Очень надеемся вернуться в этот город. Это любовь с первого взгляда!!!

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Р
Все краски Баку: от старинных парков до «космической» архитектуры
Три с половиной часа с Сабиной пролетели незаметно, но в памяти останутся надолго. Экскурсия познавательна и отлично организована. Информация преподносится легко, с юмором, нешаблонно. Сабина обеспечила даже солнце в январе!
Однозначно рекомендую и гида, и экскурсию.
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Ольга
Все краски Баку: от старинных парков до «космической» архитектуры
Хочу выразить огромную благодарность Сабине за замечательную экскурсию по Баку для моих родителей! Организация на высшем уровне.
Море впечатлений и эмоций! Спасибо большое.
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И
Все краски Баку: от старинных парков до «космической» архитектуры
Провели сегодня три часа с Сабиной на прекрасной экскурсии по Баку.
100% рекомендую, все было отлично: настроение, погода, гид, город, водитель.
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С таким гидом можно легко влюбиться в город и в страну и в людей.
Много было индивидуальной информации, много не туристических мест.
Замечательная экскурсия!

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Ц
Все краски Баку: от старинных парков до «космической» архитектуры
Были с Сабиной на экскурсии «Раскрой все краски Баку». По нашей просьбе Сабина изменила маршрут и провела часть экскурсии по Старому городу. Не смотря на дождь, экскурсия прошла очень позитивно и интересно. Сабина очень профессиональный гид и веселый человек! Рекомендую!
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Елена
Все краски Баку: от старинных парков до «космической» архитектуры
Дорогая Сабина, огромное спасибо тебе за необычную и интересную прогулку по Баку, мы посмотрели и новый, и старый, и уже
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почти исчезнувший город. Факты, подача материала и отношение к нам, экскурсантам, все было прекрасно и оставило след в нашей Памяти. Ещё раз Спасибо…

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Всего 108 отзывов в Баку в категории "Космос"

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Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Космос»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Все краски Баку: от старинных парков до «космической» архитектуры;
  2. Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг;
  3. Азербайджан: космические пейзажи, тайны предков и гастро-пауза.
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город;
  2. Девичья башня;
  3. Дворец Ширваншахов;
  4. Нагорный парк;
  5. Пламенные башни;
  6. Центр Гейдара Алиева;
  7. Гобустан;
  8. Янардаг;
  9. Розовые озера;
  10. Мечеть Биби-Эйбат.
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2026
Сейчас в Баку в категории "Космос" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 154. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Космос», 108 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август