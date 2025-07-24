Индивидуальная
Все краски Баку: от старинных парков до «космической» архитектуры
Узнать о нефтяном буме и почувствовать ритм многонационального города - пешком и на машине
Начало: У вашего отеля
22 июн в 09:30
23 июн в 09:30
от €135 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
Насладитесь красотой разноцветных гор Хызы и окунитесь в мистику горы Бешбармаг. Пейзажи, которые оставят вас без слов, и истории, которые запомнятся навсегда
Начало: В центральной части города
21 июн в 08:00
22 июн в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Азербайджан: космические пейзажи, тайны предков и гастро-пауза
История о том, как природные богатства сформировали облик и характер Баку
Начало: У Проспекта Азербайджана, 1
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 июн в 08:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Т
Экскурсия прошла на высшем уровне! 🥰 Сабина - прекрасный экскурсовод, рассказывала все замечательно и интересно! Осталась очень довольна! Всем советую!
+1
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М
Провела три замечательных часа с Сабиной. Очень интересный и содержательный рассказ о Баку. Я влюбилась в этот город контрастов, и
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Гид Офил организовал интересную встречу с прошлым и настоящим родного края.
Экскурсия очень познавательна и интересна.
Гид очень понравился и эрудирован.
Рекомендуем Офила.
Экскурсия очень познавательна и интересна.
Гид очень понравился и эрудирован.
Рекомендуем Офила.
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О
Мы, двое туристок из Москвы, забронировали у Сабины несколько экскурсий. 16 апреля должна была состояться обзорная экскурсия по Баку, но….
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Н
Это наша вторая экскурсия с Сабиной и опять полный восторг. Красивые места, интересные факты, немного юмора. Умение совместить полезное с
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Р
Три с половиной часа с Сабиной пролетели незаметно, но в памяти останутся надолго. Экскурсия познавательна и отлично организована. Информация преподносится легко, с юмором, нешаблонно. Сабина обеспечила даже солнце в январе!
Однозначно рекомендую и гида, и экскурсию.
Однозначно рекомендую и гида, и экскурсию.
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Хочу выразить огромную благодарность Сабине за замечательную экскурсию по Баку для моих родителей! Организация на высшем уровне.
Море впечатлений и эмоций! Спасибо большое.
Море впечатлений и эмоций! Спасибо большое.
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И
Провели сегодня три часа с Сабиной на прекрасной экскурсии по Баку.
100% рекомендую, все было отлично: настроение, погода, гид, город, водитель.
100% рекомендую, все было отлично: настроение, погода, гид, город, водитель.
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Ц
Были с Сабиной на экскурсии «Раскрой все краски Баку». По нашей просьбе Сабина изменила маршрут и провела часть экскурсии по Старому городу. Не смотря на дождь, экскурсия прошла очень позитивно и интересно. Сабина очень профессиональный гид и веселый человек! Рекомендую!
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Дорогая Сабина, огромное спасибо тебе за необычную и интересную прогулку по Баку, мы посмотрели и новый, и старый, и уже
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Всего 108 отзывов в Баку в категории "Космос"
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Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Космос»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2026
Сейчас в Баку в категории "Космос" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 154. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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