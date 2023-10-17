Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины

Индивидуальная экскурсия по Апшерону: Горы, Гобустан и первая нефтяная вышка

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Вас ждет поездка по знаковым местам полуострова Апшерон.

Вы осмотрите стоянки первобытных племен и наскальную живопись в парке Гобустан, побываете в храме огнепоклонников и в мире грязевых вулканов, увидите первую нефтяную вышку, а также объятую пламенем гору Янардаг. Всего за один день вы сможете исследовать необычные достопримечательности Азербайджана!
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
22
окт
23
окт
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окт
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Что вас ожидает:

  • Гобустан
  • Грязевые вулканы
  • Первая нефтяная вышка
  • Мечеть Бибихейбет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Музей под открытым небом В 70 км. от Баку расположен обширный историко-художественный комплекс — музей под открытом небом Гобустан. Здесь можно познакомиться с мотивами наскальных изображений и символикой петроглифов, увидеть древние стоянки и курганные захоронения, пройти по следам древнего человека и узнать о первобытных племенах полуострова Апшерон.
Лава, нефть и огонь В Азербайджане находится больше трети грязевых вулканов планеты, а самые известные можно увидеть как раз в окрестностях Гобустана. Они извергают лаву, грязь и жидкость, которые используются в химической и строительной промышленности, а также в фармакологии. А пейзажи извергающихся вулканов будто бы переносят в другую реальность.
Первая в мире нефтяная вышка находится в пригороде Баку. Она была выбурена в 1846 году (за 13 лет до американской скважины Эдвина Дрейка в Пенсильвании) и является первой нефтяной скважиной в мире.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Холодные напитки
  • WiFi
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место жительство туриста
Завершение: место жительство клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • С нами можно связаться по WhatsApp
  • Viber
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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