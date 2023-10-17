Музей под открытым небом В 70 км. от Баку расположен обширный историко-художественный комплекс — музей под открытом небом Гобустан. Здесь можно познакомиться с мотивами наскальных изображений и символикой петроглифов, увидеть древние стоянки и курганные захоронения, пройти по следам древнего человека и узнать о первобытных племенах полуострова Апшерон.

Лава, нефть и огонь В Азербайджане находится больше трети грязевых вулканов планеты, а самые известные можно увидеть как раз в окрестностях Гобустана. Они извергают лаву, грязь и жидкость, которые используются в химической и строительной промышленности, а также в фармакологии. А пейзажи извергающихся вулканов будто бы переносят в другую реальность.

Первая в мире нефтяная вышка находится в пригороде Баку. Она была выбурена в 1846 году (за 13 лет до американской скважины Эдвина Дрейка в Пенсильвании) и является первой нефтяной скважиной в мире.