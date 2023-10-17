Индивидуальная экскурсия по Апшерону: Горы, Гобустан и первая нефтяная вышка
Вас ждет поездка по знаковым местам полуострова Апшерон.
Вы осмотрите стоянки первобытных племен и наскальную живопись в парке Гобустан, побываете в храме огнепоклонников и в мире грязевых вулканов, увидите первую нефтяную вышку, а также объятую пламенем гору Янардаг. Всего за один день вы сможете исследовать необычные достопримечательности Азербайджана!
Вы осмотрите стоянки первобытных племен и наскальную живопись в парке Гобустан, побываете в храме огнепоклонников и в мире грязевых вулканов, увидите первую нефтяную вышку, а также объятую пламенем гору Янардаг. Всего за один день вы сможете исследовать необычные достопримечательности Азербайджана!
Ближайшие даты:
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
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окт
23
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Что вас ожидает:
- Гобустан
- Грязевые вулканы
- Первая нефтяная вышка
- Мечеть Бибихейбет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Музей под открытым небом В 70 км. от Баку расположен обширный историко-художественный комплекс — музей под открытом небом Гобустан. Здесь можно познакомиться с мотивами наскальных изображений и символикой петроглифов, увидеть древние стоянки и курганные захоронения, пройти по следам древнего человека и узнать о первобытных племенах полуострова Апшерон.
Лава, нефть и огонь В Азербайджане находится больше трети грязевых вулканов планеты, а самые известные можно увидеть как раз в окрестностях Гобустана. Они извергают лаву, грязь и жидкость, которые используются в химической и строительной промышленности, а также в фармакологии. А пейзажи извергающихся вулканов будто бы переносят в другую реальность.
Первая в мире нефтяная вышка находится в пригороде Баку. Она была выбурена в 1846 году (за 13 лет до американской скважины Эдвина Дрейка в Пенсильвании) и является первой нефтяной скважиной в мире.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Холодные напитки
- WiFi
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место жительство туристаЗавершение: место жительство клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- С нами можно связаться по WhatsApp
- Viber
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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