От лозы до бокала: отдых в горах со вкусом вина

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы отправимся на винный завод, расположенный в горах Большого Кавказа, в шемахинском селе Мейсери.

Здесь вы прогуляетесь по виноградникам, увидите, как изготавливаются вина по французской технологии, а также сможете побывать на дегустации. После нас ждет город ремесленников Лагич, где издавна занимались производством медной посуды.
От лозы до бокала: отдых в горах со вкусом вина
От лозы до бокала: отдых в горах со вкусом вина
От лозы до бокала: отдых в горах со вкусом вина
От лозы до бокала: отдых в горах со вкусом вина
От лозы до бокала: отдых в горах со вкусом вина
От лозы до бокала: отдых в горах со вкусом вина
От лозы до бокала: отдых в горах со вкусом вина
Ближайшие даты:
23
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Соборная мечеть Шамаха
  • Винный завод Мейсери
  • Город ремесленников Лагич
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Предлагаю отправиться на винный завод, расположенный в горах Большого Кавказа, в шемахинском селе Мейсери. Это фирменный отдых для истинных гурманов! В этой местности веками выращивали виноград, и в честь этой деревни символичное название получила марка первого органического биовина Азербайджана — MEYSƏRİ. Прибыв на винзавод, прогуляемся по местным виноградникам, где выращивают виноград локальных, французских и грузинских сортов. На заводском производстве увидим, как изготавливается белое, красное и розовое вино с применением французской технологии. После пройдем в погреб, где за изысканным столом профессиональный сомелье проведет незабываемую дегустацию. Помимо знакомства с винным производством Азербайджана, в рамках этой экскурсии вас ожидает чудесная природа с горными пейзажами, глубокими каньонами, водопадом, альпийскими лугами Азербайджана, чистыми реками и прогулка по центру ремесленников — городу Лагич. Лагич расположен на хребте Большого Кавказа, на высоте 1375 метров над уровнем моря. Это старинный поселок кустарного производства медной посуды. Аутентичная чеканка меди от местных мастеров внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В Лагиче увидим, как и в наши дни мастера чеканят медь и делают прекрасные сувениры по старинным технологиям. В местных лавках вы найдете множество горных трав, специй, платков, ковров и, конечно, изумительных медных сувениров.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Дегустация на винном заводе — от 15 до 30$ на человека
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Оденьтесь удобно
  • Связь с гидом +9994552556154 ватсап,телеграмм, вайбер
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Индивидуальные
Необычные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
Гастрономические
На весь день

Похожие туры из Баку

Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
82 отзыва
Популярное предложение
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Побывать на другой планете, забраться на вершину волшебный горы и узнать, каков верблюд на вкус
Сегодня
Завтра
23 ноя
24 ноя
150 за всё до 3 чел.
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
121 отзыв
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
Провести день, как настоящий бакинец, и попробовать лучшие блюда в аутентичных ресторанах
в вашем отеле
Завтра
23 ноя
24 ноя
27 ноя
от 250 за всё до 4 чел.
Из Баку - к радужным горам
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Из Баку - к радужным горам
Увидеть красочный нерукотворный шедевр, где природа дала волю фантазии
по месту вашего проживания в Баку
Завтра
23 ноя
24 ноя
27 ноя
10584 за человека
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ