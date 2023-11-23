Мы отправимся на винный завод, расположенный в горах Большого Кавказа, в шемахинском селе Мейсери. Здесь вы прогуляетесь по виноградникам, увидите, как изготавливаются вина по французской технологии, а также сможете побывать на дегустации. После нас ждет город ремесленников Лагич, где издавна занимались производством медной посуды.

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