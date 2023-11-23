Мы отправимся на винный завод, расположенный в горах Большого Кавказа, в шемахинском селе Мейсери.
Здесь вы прогуляетесь по виноградникам, увидите, как изготавливаются вина по французской технологии, а также сможете побывать на дегустации. После нас ждет город ремесленников Лагич, где издавна занимались производством медной посуды.
Здесь вы прогуляетесь по виноградникам, увидите, как изготавливаются вина по французской технологии, а также сможете побывать на дегустации. После нас ждет город ремесленников Лагич, где издавна занимались производством медной посуды.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Соборная мечеть Шамаха
- Винный завод Мейсери
- Город ремесленников Лагич
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПредлагаю отправиться на винный завод, расположенный в горах Большого Кавказа, в шемахинском селе Мейсери. Это фирменный отдых для истинных гурманов! В этой местности веками выращивали виноград, и в честь этой деревни символичное название получила марка первого органического биовина Азербайджана — MEYSƏRİ. Прибыв на винзавод, прогуляемся по местным виноградникам, где выращивают виноград локальных, французских и грузинских сортов. На заводском производстве увидим, как изготавливается белое, красное и розовое вино с применением французской технологии. После пройдем в погреб, где за изысканным столом профессиональный сомелье проведет незабываемую дегустацию. Помимо знакомства с винным производством Азербайджана, в рамках этой экскурсии вас ожидает чудесная природа с горными пейзажами, глубокими каньонами, водопадом, альпийскими лугами Азербайджана, чистыми реками и прогулка по центру ремесленников — городу Лагич. Лагич расположен на хребте Большого Кавказа, на высоте 1375 метров над уровнем моря. Это старинный поселок кустарного производства медной посуды. Аутентичная чеканка меди от местных мастеров внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В Лагиче увидим, как и в наши дни мастера чеканят медь и делают прекрасные сувениры по старинным технологиям. В местных лавках вы найдете множество горных трав, специй, платков, ковров и, конечно, изумительных медных сувениров.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Дегустация на винном заводе — от 15 до 30$ на человека
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: Ваш адрес
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Оденьтесь удобно
- Связь с гидом +9994552556154 ватсап,телеграмм, вайбер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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