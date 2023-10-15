Приглашаю вас узнать и посмотреть, как живет Азербайджан за пределами столицы.
Вы проедете по одной из самых живописных горных дорог страны и побываете в городе Шемаха, где находится соборная Джума-мечеть. А также исследуете живописную деревню Лагич, где много веков процветают традиционные ремесла.
Пройдете по навесному мосту над пропастью, попробуете вкуснейшие кутабы и вино на местном винзаводе «Мейсари»
Вы проедете по одной из самых живописных горных дорог страны и побываете в городе Шемаха, где находится соборная Джума-мечеть. А также исследуете живописную деревню Лагич, где много веков процветают традиционные ремесла.
Пройдете по навесному мосту над пропастью, попробуете вкуснейшие кутабы и вино на местном винзаводе «Мейсари»
Ближайшие даты:
15
окт
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16
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17
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мавзолей Дири-Баба
- Джума-мечеть
- Узкий подвесной мост
- Лагич
- Винзавод «Мейсари»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаю посмотреть, как живет Азербайджан за пределами столицы!
Что вас ждет:
- Вы проедете по одной из самых живописных горных дорог страны и побываете в городе Шемаха, где находится соборная Джума-мечеть.
- А также исследуете живописную деревню Лагич, где много веков процветают традиционные ремесла.
- Пройдете по навесному мосту над пропастью и попробуете вкуснейшие кутабы.
Что вы увидите:
- Мавзолей Дири-Баба: двухэтажный мавзолей-мечеть XV века под названием «Дири-Баба» является уникальным памятником архитектуры, расположенным по дороге из Баку в Шемаху, напротив старого кладбища в селе Маразы. Я расскажу, кто такой Дири-Баба и почему его гробница привлекает туристов со всего мира.
- Джума-мечеть: продолжение путешествия по Шамахы посещением центральной Соборной Мечети — одной из самых знаковых достопримечательностей и старейших храмов страны с красивой и самобытной архитектурой.
- Узкий подвесной мост — именно по нему можно попасть из старинного села Лагич в не менее уникальное село Зарнава. Внизу текут бурные реки Гирдыман, и только самые смелые решаются пройти по раскачиваемому мосту несколько сотней метров.
- Разумеется остановимся и около винзавод Мейсари и сделаем фотосессию по территории винзавода. Также можно заказать экскурсии и дегустации местных продукций.
- Лагич: высоко-высоко в горах укрылся от цивилизации город мастеров с самобытным устройством, бытом и даже диалектом. Гуляя по мощеным улочкам и рассматривая аутентичные лавки, вы узнаете, как получилось, что это место на многие века стало обителью ковроделов, чеканщиков, кожевников. А также познакомитесь с редкой архитектурой Лагича и поразитесь тысячелетним системам благоустройство. Лагич находится в 180 км. к Северо-западу от Баку, поездка будет интересной и не слишком утомительной.
- На высоте 1200 метров, на берегу реки Гирдыман вас встретит город-заповедник. Вы узнаете, какие легенды связаны с происхождением Лагича, как на его жизнь повлиял Великий Шелковый путь и чем интересен этнический состав местного населения.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Wi-fi
- Холодные напитки
- Транспорт
- Что не входит
- Еда
- Билеты на мавзолей
- Билеты на мост
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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