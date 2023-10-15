Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы

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Приглашаю вас узнать и посмотреть, как живет Азербайджан за пределами столицы.

Вы проедете по одной из самых живописных горных дорог страны и побываете в городе Шемаха, где находится соборная Джума-мечеть. А также исследуете живописную деревню Лагич, где много веков процветают традиционные ремесла.

Пройдете по навесному мосту над пропастью, попробуете вкуснейшие кутабы и вино на местном винзаводе «Мейсари»
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
Ближайшие даты:
15
окт
16
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17
окт
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окт
19
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Что вас ожидает:

  • Мавзолей Дири-Баба
  • Джума-мечеть
  • Узкий подвесной мост
  • Лагич
  • Винзавод «Мейсари»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаю посмотреть, как живет Азербайджан за пределами столицы!

Что вас ждет:

  • Вы проедете по одной из самых живописных горных дорог страны и побываете в городе Шемаха, где находится соборная Джума-мечеть.
  • А также исследуете живописную деревню Лагич, где много веков процветают традиционные ремесла.
  • Пройдете по навесному мосту над пропастью и попробуете вкуснейшие кутабы.

Что вы увидите:

  • Мавзолей Дири-Баба: двухэтажный мавзолей-мечеть XV века под названием «Дири-Баба» является уникальным памятником архитектуры, расположенным по дороге из Баку в Шемаху, напротив старого кладбища в селе Маразы. Я расскажу, кто такой Дири-Баба и почему его гробница привлекает туристов со всего мира.
  • Джума-мечеть: продолжение путешествия по Шамахы посещением центральной Соборной Мечети — одной из самых знаковых достопримечательностей и старейших храмов страны с красивой и самобытной архитектурой.
  • Узкий подвесной мост — именно по нему можно попасть из старинного села Лагич в не менее уникальное село Зарнава. Внизу текут бурные реки Гирдыман, и только самые смелые решаются пройти по раскачиваемому мосту несколько сотней метров.
  • Разумеется остановимся и около винзавод Мейсари и сделаем фотосессию по территории винзавода. Также можно заказать экскурсии и дегустации местных продукций.
  • Лагич: высоко-высоко в горах укрылся от цивилизации город мастеров с самобытным устройством, бытом и даже диалектом. Гуляя по мощеным улочкам и рассматривая аутентичные лавки, вы узнаете, как получилось, что это место на многие века стало обителью ковроделов, чеканщиков, кожевников. А также познакомитесь с редкой архитектурой Лагича и поразитесь тысячелетним системам благоустройство. Лагич находится в 180 км. к Северо-западу от Баку, поездка будет интересной и не слишком утомительной.
  • На высоте 1200 метров, на берегу реки Гирдыман вас встретит город-заповедник. Вы узнаете, какие легенды связаны с происхождением Лагича, как на его жизнь повлиял Великий Шелковый путь и чем интересен этнический состав местного населения.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Wi-fi
  • Холодные напитки
  • Транспорт
Что не входит
  • Еда
  • Билеты на мавзолей
  • Билеты на мост
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Обзорные
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