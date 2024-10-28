Из Баку - в древнюю Шемаху

Увидеть старинные постройки, погладить альпак и попробовать азербайджанское вино
В этой поездке вы познакомитесь с культурным наследием Азербайджана и его историей, а ещё увидите красивейшие места Шемахи. Посетите старейшую Джума-мечеть и древний мавзолей Дири Баба. Полюбуетесь горами, проезжая через Шемахинский перевал. Погуляете вместе с альпаками. А дополнит впечатления дегустация вин.
Из Баку - в древнюю Шемаху
Из Баку - в древнюю Шемаху
Из Баку - в древнюю Шемаху
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Мавзолей Дири Баба

Первую остановку по пути в Шемаху мы сделаем у уникального ширванского памятника — мавзолей высечен прямо в скале. Вы полюбуетесь строгостью его архитектуры и узнаете о легендах, связанных с этим местом.

Джума-мечеть

В Шемахе мы посетим Джума-мечеть — старейшую мечеть Азербайджана. Я расскажу её историю, а вы полюбуетесь внутренним убранством. А затем проедем через Шемахинский перевал, откуда открываются потрясающие виды на горы.

Ферма альпак

На интерактивной ферме среди живописных гор и зелёных пастбищ вы познакомитесь с этими милыми животными. Погладите их, сможете покормить — и сделаете массу классных фотографий.

Дегустация ширванских вин

Мы отправимся на винодельню Shirvan Wines, где вы узнаете о технологиях и древних традициях производства знаменитых азербайджанских вин. Понаблюдаете за процессом производства и конечно, продегустируете несколько сортов вина.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе
  • В стоимость включено: сопровождение гида, посещение фермы альпак и дегустация (3 сорта вина)
  • Дополнительно оплачивается обед

в будние дни в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€87
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центральных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
На машине
12 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Баку в Ленкорань: уникальное путешествие в субтропики Азербайджана
Вас ждет погружение в мир азербайджанских субтропиков, исторические открытия и гастрономические удовольствия
Начало: У вашего отеля в черте города
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Истоки древнего Баку и колоритный Ичери-шехер. Индивидуальная экскурсия
Пешая
скидка
30%
15 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 9768 за всё до 4 чел.
Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
На машине
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку
ХорошоТам