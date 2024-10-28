Увидеть старинные постройки, погладить альпак и попробовать азербайджанское вино
В этой поездке вы познакомитесь с культурным наследием Азербайджана и его историей, а ещё увидите красивейшие места Шемахи. Посетите старейшую Джума-мечеть и древний мавзолей Дири Баба. Полюбуетесь горами, проезжая через Шемахинский перевал. Погуляете вместе с альпаками. А дополнит впечатления дегустация вин.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Мавзолей Дири Баба
Первую остановку по пути в Шемаху мы сделаем у уникального ширванского памятника — мавзолей высечен прямо в скале. Вы полюбуетесь строгостью его архитектуры и узнаете о легендах, связанных с этим местом.
Джума-мечеть
В Шемахе мы посетим Джума-мечеть — старейшую мечеть Азербайджана. Я расскажу её историю, а вы полюбуетесь внутренним убранством. А затем проедем через Шемахинский перевал, откуда открываются потрясающие виды на горы.
Ферма альпак
На интерактивной ферме среди живописных гор и зелёных пастбищ вы познакомитесь с этими милыми животными. Погладите их, сможете покормить — и сделаете массу классных фотографий.
Дегустация ширванских вин
Мы отправимся на винодельню Shirvan Wines, где вы узнаете о технологиях и древних традициях производства знаменитых азербайджанских вин. Понаблюдаете за процессом производства и конечно, продегустируете несколько сортов вина.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе
В стоимость включено: сопровождение гида, посещение фермы альпак и дегустация (3 сорта вина)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центральных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф — ваш гид в Баку
Я — гид, влюблённый в свой город. Вы отправитесь путешествовать по лучшим местам города Баку. Баку это город, в который можно возвращаться вновь и вновь. Но очень важно, чтобы первая читать дальше
встреча с ним была не хаотичной и выматывающей, а последовательной и в меру насыщенной. Я работаю гидом по Азербайджану уже 8 лет — и сделаю всё, чтобы ваша поездка стала незабываемой.