В этой поездке вы познакомитесь с культурным наследием Азербайджана и его историей, а ещё увидите красивейшие места Шемахи. Посетите старейшую Джума-мечеть и древний мавзолей Дири Баба. Полюбуетесь горами, проезжая через Шемахинский перевал. Погуляете вместе с альпаками. А дополнит впечатления дегустация вин.

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Описание экскурсии

Мавзолей Дири Баба

Первую остановку по пути в Шемаху мы сделаем у уникального ширванского памятника — мавзолей высечен прямо в скале. Вы полюбуетесь строгостью его архитектуры и узнаете о легендах, связанных с этим местом.

Джума-мечеть

В Шемахе мы посетим Джума-мечеть — старейшую мечеть Азербайджана. Я расскажу её историю, а вы полюбуетесь внутренним убранством. А затем проедем через Шемахинский перевал, откуда открываются потрясающие виды на горы.

Ферма альпак

На интерактивной ферме среди живописных гор и зелёных пастбищ вы познакомитесь с этими милыми животными. Погладите их, сможете покормить — и сделаете массу классных фотографий.

Дегустация ширванских вин

Мы отправимся на винодельню Shirvan Wines, где вы узнаете о технологиях и древних традициях производства знаменитых азербайджанских вин. Понаблюдаете за процессом производства и конечно, продегустируете несколько сортов вина.

Организационные детали