В этом путешествии мы погрузим вас в легенды о Шемаханской царице и расскажем о религиозной архитектуре региона.
Вы узнаете о ключевых моментах истории, насладитесь горами и пастбищами альпак, познакомитесь с местным бытом. Посетите древнюю святыню и ощутите спокойствие этих необычных мест.
Вы узнаете о ключевых моментах истории, насладитесь горами и пастбищами альпак, познакомитесь с местным бытом. Посетите древнюю святыню и ощутите спокойствие этих необычных мест.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Город Шемаха
Вы посетите Джума-мечеть (743 г.) — старейшую на Кавказе. Узнаете о многовековой истории, пережитых реставрациях и символике в исламе. Прочувствуете дух древнего религиозного центра.
Важно: мужчин не пустят в мечеть в шортах, женщинам предложат накинуть платки (можно взять на месте)
Ферма альпак
Общение с этими животными подарит спокойствие и радость. Вы услышите о происхождении и особенностях содержания альпак. Сможете погладить и покормить их, сделать фото с этими добродушными пушистиками.
Обед на винодельне (по желанию)
После насыщенного дня вас ждут блюда традиционной азербайджанской кухни: ароматный плов, кутабы с зеленью и мясом, долма, свежевыпеченный хлеб из тандыра. Отдыхать и восстанавливать силы вы будете с видом на виноградники и горы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях (Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Sprinter)
- Заказывайте экскурсию минимум за 1 день, чтобы мы успели забронировать место на ферме альпак
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты на ферму — 40 манат
- Обед по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азик — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1155 туристов
Здравствуйте, меня зовут Азик, я гид в Азербайджане уже более 5 лет. Считаю, что моя работа — не просто работа, а призвание. Я обожаю делиться знаниями об истории, культуре иЗадать вопрос
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