В этом путешествии мы погрузим вас в легенды о Шемаханской царице и расскажем о религиозной архитектуре региона. Вы узнаете о ключевых моментах истории, насладитесь горами и пастбищами альпак, познакомитесь с местным бытом. Посетите древнюю святыню и ощутите спокойствие этих необычных мест.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Город Шемаха

Вы посетите Джума-мечеть (743 г.) — старейшую на Кавказе. Узнаете о многовековой истории, пережитых реставрациях и символике в исламе. Прочувствуете дух древнего религиозного центра.

Важно: мужчин не пустят в мечеть в шортах, женщинам предложат накинуть платки (можно взять на месте)

Ферма альпак

Общение с этими животными подарит спокойствие и радость. Вы услышите о происхождении и особенностях содержания альпак. Сможете погладить и покормить их, сделать фото с этими добродушными пушистиками.

Обед на винодельне (по желанию)

После насыщенного дня вас ждут блюда традиционной азербайджанской кухни: ароматный плов, кутабы с зеленью и мясом, долма, свежевыпеченный хлеб из тандыра. Отдыхать и восстанавливать силы вы будете с видом на виноградники и горы.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных автомобилях (Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Sprinter)

Заказывайте экскурсию минимум за 1 день, чтобы мы успели забронировать место на ферме альпак

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы