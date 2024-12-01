скидка
50%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Баку вечерний известный и неизведанный
Познакомиться с городом, украшенным после заката яркими огоньками, на машине и пешком
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 19:45
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
40€20 за человека
2 часа
Индивидуальная
Баку древний, советский и современный
Ощутить контрасты солнечного города и узнать шокирующие истории о его достопримечательностях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорно-познавательная автоэкскурсия по современному городу
Начало: Перед отелем
10 дек в 15:00
11 дек в 09:00
$120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРамиль1 декабря 2024Содержательная и интересная экскурсия. Правильно выбрано время для начала - чтобы не стоять в пробках в центре. За 2 часа
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Памятник Рихарду Зорге»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Баку в декабре 2024
Сейчас в Баку в категории "Памятник Рихарду Зорге" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 120 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Памятник Рихарду Зорге», 1 ⭐ отзыв, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль