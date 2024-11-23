Увидеть главные достопримечательности в окрестностях Баку
На этой экскурсии мы совершим путешествие в доисторические времена. Заглянем в заповедник Гобустан, где обнаружены стоянки древних людей. Полюбуемся уникальным розовым озером, которое меняет цвет. Вы увидите грязевые вулканы в окружении марсианских пейзажей. И Янардаг — гору, которая горит на протяжении нескольких столетий.
Когда-то море плескалось прямо у подножия этих гор, но потом отступило и оставило на скалах характерные рельефные следы. Вы посетите современный интерактивный музей и увидите наскальные рисунки, которые расскажут о культуре и обычаях людей, живших здесь с 15 века.
Грязевые вулканы
Вас ждут марсианские пейзажи — пустынная равнина испещрена множеством небольших кратеров грязевых вулканов. Именно на территории Азербайджана их больше всего — 60% от мирового числа. А затем можем заглянуть в ресторан и заказать свежую рыбу, которая водится в Каспии.
Мечеть Биби-Эйбат
Вы познакомитесь с необычной истории создания мечети, которая была одной из основных святынь исламского мира на протяжении нескольких веков. А ещё мы остановимся у первой в мире скважины, где началась промышленная добыча нефти.
Атешгях
Мы заглянем в храм огнепоклонников, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Он был возведён в 17-18 веках на месте неугасимых огней — горящих выходов естественного газа.
Озеро Масазыр
Иначе его называют розовым или мёртвым. В мире всего восемь озёр такого цвета — и вы полюбуетесь одним из них. Оттенок воды в нём меняется в зависимости от освещения и концентрации соли.
Горящая гора Янардаг
На склоне горы вы увидите редчайшее явление — природный вечный огонь. Ни дождь, ни снег, ни ветер не могут его погасить вот уже несколько столетий.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном Kia Ceed, Nissan X-trail, Kia Carnival или Mercedes Vito
По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
По желанию можно заехать на восточный базар, где вы сможете приобрести различные сладости, сухофрукты, орехи, специи и даже натуральную черную икру
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входной билет в Гобустан, Янардаг и Атешгях — €14 за человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 3137 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я работаю в сфере туризма уже более 5 лет. Очень люблю свою страну, хорошо знаю её историю, традиции и обычаи. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными и увлечёнными единомышленниками. Знакомить гостей с Азербайджаном для нас — большое удовольствие. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло интересно и комфортно.