На этой экскурсии мы совершим путешествие в доисторические времена. Заглянем в заповедник Гобустан, где обнаружены стоянки древних людей. Полюбуемся уникальным розовым озером, которое меняет цвет. Вы увидите грязевые вулканы в окружении марсианских пейзажей. И Янардаг — гору, которая горит на протяжении нескольких столетий.

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Описание экскурсии

Заповедник Гобустан

Когда-то море плескалось прямо у подножия этих гор, но потом отступило и оставило на скалах характерные рельефные следы. Вы посетите современный интерактивный музей и увидите наскальные рисунки, которые расскажут о культуре и обычаях людей, живших здесь с 15 века.

Грязевые вулканы

Вас ждут марсианские пейзажи — пустынная равнина испещрена множеством небольших кратеров грязевых вулканов. Именно на территории Азербайджана их больше всего — 60% от мирового числа. А затем можем заглянуть в ресторан и заказать свежую рыбу, которая водится в Каспии.

Мечеть Биби-Эйбат

Вы познакомитесь с необычной истории создания мечети, которая была одной из основных святынь исламского мира на протяжении нескольких веков. А ещё мы остановимся у первой в мире скважины, где началась промышленная добыча нефти.

Атешгях

Мы заглянем в храм огнепоклонников, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Он был возведён в 17-18 веках на месте неугасимых огней — горящих выходов естественного газа.

Озеро Масазыр

Иначе его называют розовым или мёртвым. В мире всего восемь озёр такого цвета — и вы полюбуетесь одним из них. Оттенок воды в нём меняется в зависимости от освещения и концентрации соли.

Горящая гора Янардаг

На склоне горы вы увидите редчайшее явление — природный вечный огонь. Ни дождь, ни снег, ни ветер не могут его погасить вот уже несколько столетий.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном Kia Ceed, Nissan X-trail, Kia Carnival или Mercedes Vito

По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке

По желанию можно заехать на восточный базар, где вы сможете приобрести различные сладости, сухофрукты, орехи, специи и даже натуральную черную икру

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы