Незабываемое путешествие по Апшерону

Увидеть главные достопримечательности в окрестностях Баку
На этой экскурсии мы совершим путешествие в доисторические времена. Заглянем в заповедник Гобустан, где обнаружены стоянки древних людей. Полюбуемся уникальным розовым озером, которое меняет цвет. Вы увидите грязевые вулканы в окружении марсианских пейзажей. И Янардаг — гору, которая горит на протяжении нескольких столетий.
5
2 отзыва
Незабываемое путешествие по Апшерону
Незабываемое путешествие по Апшерону
Незабываемое путешествие по Апшерону
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Заповедник Гобустан

Когда-то море плескалось прямо у подножия этих гор, но потом отступило и оставило на скалах характерные рельефные следы. Вы посетите современный интерактивный музей и увидите наскальные рисунки, которые расскажут о культуре и обычаях людей, живших здесь с 15 века.

Грязевые вулканы

Вас ждут марсианские пейзажи — пустынная равнина испещрена множеством небольших кратеров грязевых вулканов. Именно на территории Азербайджана их больше всего — 60% от мирового числа. А затем можем заглянуть в ресторан и заказать свежую рыбу, которая водится в Каспии.

Мечеть Биби-Эйбат

Вы познакомитесь с необычной истории создания мечети, которая была одной из основных святынь исламского мира на протяжении нескольких веков. А ещё мы остановимся у первой в мире скважины, где началась промышленная добыча нефти.

Атешгях

Мы заглянем в храм огнепоклонников, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Он был возведён в 17-18 веках на месте неугасимых огней — горящих выходов естественного газа.

Озеро Масазыр

Иначе его называют розовым или мёртвым. В мире всего восемь озёр такого цвета — и вы полюбуетесь одним из них. Оттенок воды в нём меняется в зависимости от освещения и концентрации соли.

Горящая гора Янардаг

На склоне горы вы увидите редчайшее явление — природный вечный огонь. Ни дождь, ни снег, ни ветер не могут его погасить вот уже несколько столетий.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном Kia Ceed, Nissan X-trail, Kia Carnival или Mercedes Vito
  • По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
  • По желанию можно заехать на восточный базар, где вы сможете приобрести различные сладости, сухофрукты, орехи, специи и даже натуральную черную икру
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в Гобустан, Янардаг и Атешгях — €14 за человека
  • Такси к грязевым вулканам — €12 за машину
  • Обед — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
23 ноя 2024
Экскурсия интересная, хорошо подготовленный экскурсовод вел нас по всему маршруту. Однозначно рекомендую.
Экскурсия интересная, хорошо подготовленный экскурсовод вел нас по всему маршруту. Однозначно рекомендую.Экскурсия интересная, хорошо подготовленный экскурсовод вел нас по всему маршруту. Однозначно рекомендую.Экскурсия интересная, хорошо подготовленный экскурсовод вел нас по всему маршруту. Однозначно рекомендую.Экскурсия интересная, хорошо подготовленный экскурсовод вел нас по всему маршруту. Однозначно рекомендую.Экскурсия интересная, хорошо подготовленный экскурсовод вел нас по всему маршруту. Однозначно рекомендую.Экскурсия интересная, хорошо подготовленный экскурсовод вел нас по всему маршруту. Однозначно рекомендую.Экскурсия интересная, хорошо подготовленный экскурсовод вел нас по всему маршруту. Однозначно рекомендую.Экскурсия интересная, хорошо подготовленный экскурсовод вел нас по всему маршруту. Однозначно рекомендую.
Л
5 ноя 2024
Гид Анар провел увлекательную экскурсию и проявил внимание к нашим предпочтениям!

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