Водопад Афурджа и средневековый замок

Этот маршрут поведет нас на север, в город Губа - столицу древнего кубинского ханства, расположенную

Этот маршрут поведет нас на север, в город Губа — столицу древнего кубинского ханства, расположенную в 165 км севернее Баку, в самом сердце оборонительного пояса «джалганского коридора». Далее наш маршрут будет лежать дальше – в леса выше селения Алыш.

После суеты города, лес поразит вас своей тишиной, чистейшим воздухом, обилием запахов природы и величием водопада Афруджа. Ну, а в завершении экскурсии, мы посетим живописные руины крепости Чираг
Водопад Афурджа и средневековый замок
Водопад Афурджа и средневековый замок
Водопад Афурджа и средневековый замок
Водопад Афурджа и средневековый замок
Водопад Афурджа и средневековый замок
Водопад Афурджа и средневековый замок

Что вас ожидает 🤩

  • Город Губа
  • Ущелье Тенгеалты
  • Гора Бешбармаг
  • Руины крепости Чираг Гала

Что вас ожидает:

Целебные уголки города Губа и его окрестностей

Один из самых красивых городов страны, буквально расцветающий весной садами и парками, город славится крепостью XVI столетия, Соборной мечетью (XIX в.), мечетью Сакины-ханум (XVIII в.), ардабильской мечетью (XIX в.), средневековыми банями, богатым Историко-краеведческим музеем и, несомненно, знаменитыми кубинскими коврами. После выезда из отеля мы направимся строго на север и через полтора часа достигнем Губы. Город сам по себе крайне интересен с этнографической точки зрения, но наш маршрут лежит дальше — в леса выше селения Алыш.

Вдохновляющая природа

Отдохнув по сенью деревьев мы подкрепимся и отправимся в ущелье Тенгеалты, высота стен которого достигает 600 метров. Для любителей природы и гор — это идеальное место для фотосессии. Дальше все выше в горы и мы попадем к одному из самых высоких водопадов Азербайджана — водопаду Афруджа. Низвергаясь с высоты 94 метров, этот водопад представляет собой потрясающее зрелище.

Руины древней крепости

После посещения водопада и обеда, направляемся обратно, в сторону Баку. По правую сторону от нас, на высоте 1200 метров над уровнем моря, в лесах выше деревни Машриф и санатория Галаалты впечатляюще расположены руины крепости «Чираг». Это одна из немногих крепостей Азербайджана которая сохранила свой вид в виде замка. Часть древней цепи укреплений, возрастом 1600 лет, крепость «Чираг», что в переводе означает лампа, служила сигнальной башней, возвещающей о нападении врагов. В течении XVIII века, башня была пограничным пунктом южной части Кубинского ханства. Нога врага не ступала в эту башня, а в упадок она пришла после оставления ее людьми.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Индивидуальный гид
  • Бутилированная вода
  • 4х4 машины на маршруте
Что не входит
  • Обед
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Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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