Хотели бы вы увидеть Баку, каким он был больше века назад?Какой был бы на город 🏙️, будь наши предки внимательнее к историческому наследию?
Используя наши технологии и контент, мы покажем вам столицу такой, какой вы ее никогда не увидите в реальности
Вы сможете оказаться между двух крепостных стен старого города, увидеть самой большой православный храм на всем Кавказе, увидеть одно из самых больших строений на воде в начале 20 века и многое другое.
Во время экскурсии 🧭 с помощью VR технологий вы увидите:
Вторые стены старого города
Первый православный храм в Баку
Бакинские Купальни
Губернаторский Дом
Церковь Святого Варфоломея
Александро-Невский Собор
Всех этих зданий уже не существует, но у вас есть эксклюзивный шанс увидеть их в дополненной реальности