Erkin
Erkin – Гид из Баку
Вы бы хотели увидеть Баку, которого больше нет? Используя современные технологии, мы покажем вам город 🏙️, каким он был более ста лет назад.

Вы пройдете между крепостными стенами, увидите Бакинские купальни, Губернаторский дом, Александро-Невский собор и другие утраченные исторические здания.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $50 за экскурсию

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Забытый Баку
Забытый Баку

Что вы увидите

  • Вторые стены старого города
  • Первый православный храм в Баку
  • Бакинские Купальни
  • Губернаторский Дом
  • Церковь Святого Варфоломея
  • Александро-Невский Собор
Хотели бы вы увидеть Баку, каким он был больше века назад?Какой был бы на город 🏙️, будь наши предки внимательнее к историческому наследию?
Используя наши технологии и контент, мы покажем вам столицу такой, какой вы ее никогда не увидите в реальности
Вы сможете оказаться между двух крепостных стен старого города, увидеть самой большой православный храм на всем Кавказе, увидеть одно из самых больших строений на воде в начале 20 века и многое другое.

Во время экскурсии 🧭 с помощью VR технологий вы увидите:

    Вторые стены старого города
    Первый православный храм в Баку
    Бакинские Купальни
    Губернаторский Дом
    Церковь Святого Варфоломея
    Александро-Невский Собор
    Всех этих зданий уже не существует, но у вас есть эксклюзивный шанс увидеть их в дополненной реальности
    Что входит
    • Оборудование
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Транспорт
    Начало и место завершения
    🚩 Парк Сабира
    Забытый Баку
    Забытый Баку
    Забытый Баку
    Забытый Баку

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Erkin
    Erkin
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