Хотели бы вы увидеть Баку, каким он был больше века назад?Какой был бы на город 🏙️, будь наши предки внимательнее к историческому наследию?

Используя наши технологии и контент, мы покажем вам столицу такой, какой вы ее никогда не увидите в реальности

Вы сможете оказаться между двух крепостных стен старого города, увидеть самой большой православный храм на всем Кавказе, увидеть одно из самых больших строений на воде в начале 20 века и многое другое.

Во время экскурсии 🧭 с помощью VR технологий вы увидите:

Вторые стены старого города

Первый православный храм в Баку

Бакинские Купальни

Губернаторский Дом

Церковь Святого Варфоломея

Александро-Невский Собор

Всех этих зданий уже не существует, но у вас есть эксклюзивный шанс увидеть их в дополненной реальности