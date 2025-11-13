Собрать коллекцию впечатлений в Азербайджане: природные чудеса и аутентичные города только для вас
Увидеть Агатовые горы, побывать в ремесленном Лагиче и ощутить силу стихии огня на Апшероне
В этом путешествии вы ощутите многообразие Азербайджана: от старинных переулков Баку до пейзажей, напоминающих другую планету. Вы прогуляетесь по Старому городу, заглянете в музеи и подниметесь к Пламенным башням. Отправитесь читать дальше
в высокогорный Лагич, где ремёсла живут по законам веков, и проедете через Шемаху.
В Гобустане вас ждут грязевые вулканы, наскальные рисунки и заповедная тишина, а на Апшеронском полуострове — огонь Янардага и храм зороастрийцев.
Завершит маршрут поездка к Агатовым горам Хызы — природному феномену, где оттенки склонов сменяются, словно мазки на холсте.
В любое время суток вас встретит наш водитель и организует трансфер до отеля на комфортабельном автомобиле. После заселения у вас будет свободное время для отдыха.
2 день
Прогулка по столице: Старый город, Центр Гейдара Алиева, Музей ковра и Пламенные башни
После завтрака в отеле начнётся насыщенная экскурсионная программа по столице Азербайджана. В 9:30 мы отправимся знакомиться с городом, соединяющим древность и современность. Нас ждёт неспешное погружение в атмосферу Баку с перерывом на обед в ресторане национальной кухни.
Вы увидите первую нефтяную вышку в истории, архитектурный шедевр, Центр Гейдара Алиева, а также знаменитые Пламенные башни. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамой города, пройдём по Старому городу, посетим Музей ковра и познакомимся с современной городской инфраструктурой.
Вечером возможен самостоятельный выход в город или отдых в отеле.
3 день
Путешествие в Лагич
Утром после завтрака мы отправимся за пределы столицы. В 9:00 поедем исследовать регионы в сопровождении опытного водителя.
Посёлок Лагич, затерянный в горах, — это уникальное место, где жизнь сохранила ритм прежних времён. Здесь по-прежнему уважают ручной труд и передают ремесленные традиции из поколения в поколение.
По пути мы сделаем остановки у мавзолея Дири Баба, познакомимся с восточной архитектурой Шемахи, проедем по живописному серпантину и пройдёмся по подвесному мосту.
К вечеру мы вернёмся в Баку. Ночь в отеле.
4 день
Гобустан и полуостров Апшерон
В 9:00 отправимся в сторону Гобустана, славящегося своими инопланетными пейзажами и грязевыми вулканами. Мы посетим интерактивный музей в природном заповеднике, а затем доберёмся до группы вулканов.
После обеда нас ждёт исследование полуострова Апшерон. Здесь мы увидим древнюю крепость, храм огнепоклонников Атешгях и уникальное природное явление — горящую гору Янардаг.
Возвращение в Баку.
5 день
Разноцветные горы Хызы
После завтрака мы отправимся в сторону Хызы. В 9:00 нас заберёт водитель, и мы начнём путь к необычным ландшафтам.
Проедем мимо горы Бешбармаг, а затем достигнем района Хызы, где увидим разноцветные горные хребты. Этот природный феномен оставляет сильное впечатление и считается одним из самых фотогеничных мест Азербайджана.
Вечером — возвращение в Баку.
6 день
Окончание тура
Доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида (только в Баку)
Экскурсии
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты
Что не входит в цену
Перелёт до Баку и обратно
Остальное питание
Услуги гида в Шеки
Входные билеты
Улучшение вариантов транспорта
Медицинская страховка
Обратите внимание: стоимость зависит от количества участников
2 гостя - от $965
3 гостя - от $1195
4+ человек - по запросу
Количество участников не ограничено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — Организатор в Баку
Я окончил Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) и вот уже 10 лет с вдохновением открываю Азербайджан для путешественников.
Свое дело я построил на простых, но важных принципах: качественная организация, читать дальше
внимание к деталям и душевный подход. Для меня важно, чтобы каждая поездка была наполнена комфортом, теплотой и впечатлениями, которые останутся с вами навсегда. Я лично подбираю гидов, водителей, отели и рестораны, чтобы вы чувствовали себя в руках профессионалов, которые ценят людей больше, чем деньги.
В каждом маршруте я стараюсь показать не просто достопримечательности, но и душу Азербайджана — гостеприимство, искренность и колорит мест, которые невозможно забыть.