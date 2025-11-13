После завтрака в отеле начнётся насыщенная экскурсионная программа по столице Азербайджана. В 9:30 мы отправимся знакомиться с городом, соединяющим древность и современность. Нас ждёт неспешное погружение в атмосферу Баку с перерывом на обед в ресторане национальной кухни.

Вы увидите первую нефтяную вышку в истории, архитектурный шедевр, Центр Гейдара Алиева, а также знаменитые Пламенные башни. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамой города, пройдём по Старому городу, посетим Музей ковра и познакомимся с современной городской инфраструктурой.

Вечером возможен самостоятельный выход в город или отдых в отеле.