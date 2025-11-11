Мои заказы

Увидеть Баку и влюбиться: всё главное в столице и окрестностях

Пройти по улицам в свете дня и вечерних фонарей, изучить весь Старый город и посетить храм огня
Изучить столицу — отличный способ начать знакомство с новой страной.

Мы приглашаем вас провести выходные в жарком Баку и осмотреть все визитные карточки самого города и окрестностей. Сердце Азербайджана вы увидите
как в свете солнечных лучей, так и в сиянии ночных огней.

Восхититесь плавностью линий футуристичного центра Гейдара Алиева, подниметесь на смотровую Нагорного парка, чтобы полюбоваться бухтой с высоты, перенесётесь в прошлое на несколько веков назад, гуляя по древнему Ичери-Шехер.

А также исследуете «огненные» достопримечательности, где никогда не угасает природное пламя, — почитаемый зороастрийцами храм Атешгях и горящую с незапамятных времён гору Янардаг.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

2 день

Знакомство с Баку: центр Гейдара Алиева, Нагорный парк, мечеть Биби-Эйбат, дворец Ширваншахов, Девичья башня

Отправимся на обзорную экскурсию по столице и осмотрим все визитные карточки. Начнём с центра Гейдара Алиева — современного культурного комплекса с аудиториумом, музеем, выставочными залами, офисами. Футуристичное здание построено по проекту Захи Хадид и входит в число самых узнаваемых символов Баку.

Далее — Нагорный парк. Поднимемся на смотровую, откуда Город ветров и Бакинская бухта открываются во всей красе. Посетим мечеть Биби-Эйбат на побережье и продолжим экскурсию в Ичери-Шехер.

Старый город, обнесённый массивной крепостной стеной, сохранил атмосферу прошлого и множество уникальных памятников. Тут нам встретятся дворец Ширваншахов с усыпальницей, диван-хане, мечетью, Девичья башня, древние святыни, остатки караван-сараев и бань.

Знакомство с Баку: центр Гейдара Алиева, Нагорный парк, мечеть Биби-Эйбат, дворец Ширваншахов, Девичья башня
3 день

Храм огнепоклонников Атешгях, гора Янардаг, огни вечернего Баку

Ненадолго покинем столицу, чтобы увидеть настоящую азербайджанскую экзотику — храм огнепоклонников Атешгях, где вы погрузитесь в историю зороастризма. Ещё одно популярное местечко — гора Янардаг, на склонах которой всегда пылает природный огонь.

Вечером погуляем в огнях вечернего Баку. Снова побываем в Нагорном парке, пройдём по бульвару вдоль моря и живописной улице Низами с красивой архитектурой, множеством памятников, кинотеатров, парков, магазинов.

Храм огнепоклонников Атешгях, гора Янардаг, огни вечернего Баку
4 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 962 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Баку и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - от 2000 ₽ с местным алкоголем
  • Доплата за 1-местное размещение / дополнительное место - зависит от выбранного отеля
  • Сборы за фото - и видеосъёмку в музеях
  • Медицинская страховка - от 1000 ₽
Место начала и завершения?
Аэропорт Баку, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 66 туристов
За 30 лет работы мы организовали отдых для 370 000+ счастливых туристов, и с каждым годом это число продолжает расти. Нас рекомендуют благодаря множеству положительных отзывов и постоянному стремлению к
совершенству. Наши организаторы объездили всю планету. Мы всегда выбираем лучших гидов на местах — настоящих экспертов в своём деле. Мы выбираем для вас самые интересные маршруты, чтобы показать нашу и другие страны с разных сторон. Наша команда — лауреаты премии «Лидеры туриндустрии», всероссийского конкурса «Сделано в России», регионального конкурса «Сделано в Петербурге». Есть награды Комитетов по туризму Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Федерального агентства по туризму.

