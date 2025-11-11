Отправимся на обзорную экскурсию по столице и осмотрим все визитные карточки. Начнём с центра Гейдара Алиева — современного культурного комплекса с аудиториумом, музеем, выставочными залами, офисами. Футуристичное здание построено по проекту Захи Хадид и входит в число самых узнаваемых символов Баку.

Далее — Нагорный парк. Поднимемся на смотровую, откуда Город ветров и Бакинская бухта открываются во всей красе. Посетим мечеть Биби-Эйбат на побережье и продолжим экскурсию в Ичери-Шехер.

Старый город, обнесённый массивной крепостной стеной, сохранил атмосферу прошлого и множество уникальных памятников. Тут нам встретятся дворец Ширваншахов с усыпальницей, диван-хане, мечетью, Девичья башня, древние святыни, остатки караван-сараев и бань.