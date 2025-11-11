Увидеть Баку и влюбиться: всё главное в столице и окрестностях
Пройти по улицам в свете дня и вечерних фонарей, изучить весь Старый город и посетить храм огня
Изучить столицу — отличный способ начать знакомство с новой страной.
Мы приглашаем вас провести выходные в жарком Баку и осмотреть все визитные карточки самого города и окрестностей. Сердце Азербайджана вы увидите читать дальше
как в свете солнечных лучей, так и в сиянии ночных огней.
Восхититесь плавностью линий футуристичного центра Гейдара Алиева, подниметесь на смотровую Нагорного парка, чтобы полюбоваться бухтой с высоты, перенесётесь в прошлое на несколько веков назад, гуляя по древнему Ичери-Шехер.
А также исследуете «огненные» достопримечательности, где никогда не угасает природное пламя, — почитаемый зороастрийцами храм Атешгях и горящую с незапамятных времён гору Янардаг.
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
2 день
Знакомство с Баку: центр Гейдара Алиева, Нагорный парк, мечеть Биби-Эйбат, дворец Ширваншахов, Девичья башня
Отправимся на обзорную экскурсию по столице и осмотрим все визитные карточки. Начнём с центра Гейдара Алиева — современного культурного комплекса с аудиториумом, музеем, выставочными залами, офисами. Футуристичное здание построено по проекту Захи Хадид и входит в число самых узнаваемых символов Баку.
Далее — Нагорный парк. Поднимемся на смотровую, откуда Город ветров и Бакинская бухта открываются во всей красе. Посетим мечеть Биби-Эйбат на побережье и продолжим экскурсию в Ичери-Шехер.
Старый город, обнесённый массивной крепостной стеной, сохранил атмосферу прошлого и множество уникальных памятников. Тут нам встретятся дворец Ширваншахов с усыпальницей, диван-хане, мечетью, Девичья башня, древние святыни, остатки караван-сараев и бань.
3 день
Храм огнепоклонников Атешгях, гора Янардаг, огни вечернего Баку
Ненадолго покинем столицу, чтобы увидеть настоящую азербайджанскую экзотику — храм огнепоклонников Атешгях, где вы погрузитесь в историю зороастризма. Ещё одно популярное местечко — гора Янардаг, на склонах которой всегда пылает природный огонь.
Вечером погуляем в огнях вечернего Баку. Снова побываем в Нагорном парке, пройдём по бульвару вдоль моря и живописной улице Низами с красивой архитектурой, множеством памятников, кинотеатров, парков, магазинов.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Баку и обратно в ваш город
Обеды и ужины - от 2000 ₽ с местным алкоголем
Доплата за 1-местное размещение / дополнительное место - зависит от выбранного отеля
Сборы за фото - и видеосъёмку в музеях
Медицинская страховка - от 1000 ₽
Место начала и завершения?
Аэропорт Баку, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 66 туристов
За 30 лет работы мы организовали отдых для 370 000+ счастливых туристов, и с каждым годом это число продолжает расти. Нас рекомендуют благодаря множеству положительных отзывов и постоянному стремлению к читать дальше
совершенству. Наши организаторы объездили всю планету. Мы всегда выбираем лучших гидов на местах — настоящих экспертов в своём деле. Мы выбираем для вас самые интересные маршруты, чтобы показать нашу и другие страны с разных сторон. Наша команда — лауреаты премии «Лидеры туриндустрии», всероссийского конкурса «Сделано в России», регионального конкурса «Сделано в Петербурге». Есть награды Комитетов по туризму Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Федерального агентства по туризму.