Об экскурсии

Беловежская пуща – памятник природы, включённый в список ЮНЕСКО как самый реликтовый лес Европы. Находится на севере Брестской области, в 60 км от Бреста.

По дороге мы познакомимся с памятниками архитектуры: Троицкий костёл XVI века, построенный на средства рода Радзивилов, Каменецкая башня XIII века – древнейшее оборонительное сооружение Беларуси. Ее название в летописях – Белая Вежа, от неё и пошло название «Беловежская пуща».

В ходе экскурсии по Беловежской пущи мы узнаем ее историю за последние 700 лет, проедем по дорогам, проложенным ещё в период Российской империи и Кайзеровской Германии, посетим музей природы и старинных технологий, попробуем пущанский самогон и загадаем желание, обняв 600-летний дуб-великан. В вольерах с животными увидим исполина пущи – Беловежского зубра.