Путешествие в Беловежскую пущу

Вас ждет путешествие в реликтовый лес Европы, где произрастают дубы-великаны по 600 лет, и живет...

Вас ждет путешествие в реликтовый лес Европы, где произрастают дубы-великаны по 600 лет, и живет самая большая популяция Беловежских зубров в мире.

По дороге увидим самое древнее оборонительное сооружение Беларуси XIII века и посетим Троицкий костёл XVI века.
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу

Что вы увидите 🤩

  • Беловежская пуща
  • Троицкий костёл XVI века
  • Каменецкая башня XIII века
  • Музей природы и старинных технологий
Об экскурсии
Беловежская пуща – памятник природы, включённый в список ЮНЕСКО как самый реликтовый лес Европы. Находится на севере Брестской области, в 60 км от Бреста.
По дороге мы познакомимся с памятниками архитектуры: Троицкий костёл XVI века, построенный на средства рода Радзивилов, Каменецкая башня XIII века – древнейшее оборонительное сооружение Беларуси. Ее название в летописях – Белая Вежа, от неё и пошло название «Беловежская пуща».
В ходе экскурсии по Беловежской пущи мы узнаем ее историю за последние 700 лет, проедем по дорогам, проложенным ещё в период Российской империи и Кайзеровской Германии, посетим музей природы и старинных технологий, попробуем пущанский самогон и загадаем желание, обняв 600-летний дуб-великан. В вольерах с животными увидим исполина пущи – Беловежского зубра.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-6 человек
Общий
$70
$77

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед.
Место начала и завершения
Ваше место пребывания в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно с 9:00 до 16:00

Инна С.
Инна С.
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