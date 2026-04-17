Если вы любите отдых на природе, то поездка в Беловежскую пущу идеальна для вас. Здесь растут дубы-великаны, которым уже 600 лет, а также обитают огромные зубры.
Со мной вы познакомитесь с историей этого места, посетите Троицкий собор и попробуете пущанский самогон.
Со мной вы познакомитесь с историей этого места, посетите Троицкий собор и попробуете пущанский самогон.
Описание экскурсииОб экскурсии Беловежская пуща – памятник природы, включённый в список ЮНЕСКО как самый реликтовый лес Европы. Находится на севере Брестской области, в 60 км. от Бреста. По дороге мы познакомимся с памятниками архитектуры: Троицкий костёл XVI века, построенный на средства рода Радзивилов, Каменецкая башня XIII века – древнейшее оборонительное сооружение Беларуси. Ее название в летописях – Белая Вежа, от неё и пошло название «Беловежская пуща». По приезду в Беловежскую пущу, прогуляемся с вами вдоль вольеров с животными, увидим зубра, оленей, медведей, волков, узнаем историю леса, подышим чистым пущанским воздухом. Посетим лучший музей о природе в Беларуси. Отведаем национальной кухне в кафе пущи либо колоритной усадьбе в заповедной зоне.
Ежедневно с 9:00 до 16.00. На территорию Национального парка заезд на личном транспорте запрещен. Обзорную автобусную экскурсию по лесу пущи проводит местный гид.
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Беловежская пуща
- Троицкий костёл XVI века
- Каменецкая башня XIII века
- Музей природы
- Прогулка по лесу вдоль вольеров с животными
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в исторической части города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 16.00. На территорию Национального парка заезд на личном транспорте запрещен. Обзорную автобусную экскурсию по лесу пущи проводит местный гид.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 124 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Экскурсовод Инна! Очень познавательно на всех этапах. Всю дорогу в машине исторические справки и интересная беседа. В самой Пуще знает как приманить животных и как лучше подойти. Спасибо. Дети в восторге. Данная экскурсия больше про фауну, чем про флору. Хотя и по деревьям много интересного узнали и увидели от Инны. Спасибо!
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А
Невероятно крутая гид Инна помогла увидеть самые интересные и увлекательные места по пути следования. Очень ненавязчиво и захватывающе шёл экскурсионный рассказ. И мне, и дочери очень понравилось)) Огромное спасибо!!!
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А
Экскурсия нам очень понравилась. Видно, что экскурсовод очень любит своё дело и Беловежскую Пущу. Очень подробно рассказал про историю этих мест, про животных, она очень приятный и открытый человек. Огромное спасибо за увлекательную экскурсию!
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А
10 июля нам довелось съездить на индивидуальную экскурсию в Беловежскую пущу. Гид прекрасный, очень эрудированный экскурсовод. По дороге в пущу рассказала и показала местные достопримечательности: Каменецкую башню и костел ХVI
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С
Отличное путешествие.
Беловежская пуща достояна внимания.
Гид Инна - очень грамотный специалист и интересный собеседник.
Рассказала всё, что касалось нашей поездки и даже чуть больше:)
Жаль, что внутри пущи нужно двигаться с другими гидами,
Беловежская пуща достояна внимания.
Гид Инна - очень грамотный специалист и интересный собеседник.
Рассказала всё, что касалось нашей поездки и даже чуть больше:)
Жаль, что внутри пущи нужно двигаться с другими гидами,
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А
Наш гид удивительный человек. Столько знает и с такой любовью рассказывает про свои родные места. Время на экскурсии пролетело незаметно. Программа очень многогранная: костел, Каменецкая башня и, конечно, сама Беловежская пуща. А какая подготовка к посещению вольеров с животными. Благодаря ей мы увидели всех животных, посмотрели их нрав. И, как сказал мой подросток, гид добрый и позитивный человек.
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Входит в следующие категории Бреста
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