Когда: Ежедневно с 9:00 до 16.00. На территорию Национального парка заезд на личном транспорте запрещен. Обзорную автобусную экскурсию по лесу пущи проводит местный гид.

Экскурсия длится около 6 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала