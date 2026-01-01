-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: Можем подстроиться под удобное для dас время
500 Br
625 Br за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Лидский, Несвижский, Мирский замки из Гродно
Начало: Гродно
Расписание: Оговорить расписание, изменить маршрут, время и дату выезда можно отдельно
824 Br
1030 Br за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Премиум-трансфер Гродно - Лида - Гродно на BMW 5 Series 2023
Начало: Гродно, ваш адрес проживания
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00.
405 Br
450 Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Лиду и обратно. Комфортное путешествие в одну из исторических жемчужин Беларуси
Начало: От вашего дома
Расписание: По договоренности
535 Br за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Лида»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Гродно
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Гродно в январе 2026
Сейчас в Гродно в категории "Лида" можно забронировать 4 экскурсии от 405 до 824 со скидкой до 20%.
Забронируйте экскурсию в Гродно на 2026 год по теме «Лида», цены от 405Br. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март