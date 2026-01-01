Мои заказы

Лида – экскурсии в Гродно

Ваш личный трансфер в Лидский замок с максимальным комфортом из Гродно
6 часов
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Гродно
Расписание: Можем подстроиться под удобное для dас время
500 Br625 Br за всё до 4 чел.
Трансфер в Лидский, Несвижский, Мирский замки из Гродно
12 часов
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Гродно
Расписание: Оговорить расписание, изменить маршрут, время и дату выезда можно отдельно
824 Br1030 Br за всё до 4 чел.
Премиум-трансфер Гродно - Лида - Гродно на BMW 5 Series 2023
7 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Гродно, ваш адрес проживания
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00.
405 Br450 Br за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Лиду и обратно. Комфортное путешествие в одну из исторических жемчужин Беларуси
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: От вашего дома
Расписание: По договоренности
535 Br за всё до 4 чел.

