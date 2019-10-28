2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Белоруссия
  2. Экскурсии

  3. Вкусы и ароматы Гродно

Историко-гастрономическая прогулка по городу с дегустациями

Svetlana
Задать вопрос
Svetlana – ваш гид
Гродно — это не только красивая архитектура и захватывающая история, но и интересное место для гастрономических открытий.

На прогулке по старинным улицам и площадям вы взглянете на кулинарное прошлое и настоящее города.

Узнаете о средневековом меню королевских дворов, продегустируете особенный кофейный напиток «каву па-паўстанску» и попробуете необычное мороженое.

А в белорусской корчме вас будет ждать аппетитный обед из традиционных блюд и клюквенной настойки.

Приходите, будет интересно и вкусно!
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Вкусы и ароматы Гродно
Вкусы и ароматы Гродно

Что вас ожидает

Вкусные истории и дегустация кофейного напитка
Вы посетите Старый и Новый королевские замки, где узнаете о гастрономических предпочтениях наших предков в Средневековье и о том, какие блюда подавали королевскому двору во время Сеймов. А возле синагоги 16 века я расскажу вам, какое место в городе занимала еврейская кухня, что входило в ее меню и какая еда считается кошерной. На улице Замковой вас будет ждать первая дегустация. В маленькой, но очень популярной кофейне готовят особый напиток — «каву па-паўстанску». Его секрет в том, что в кофе добавляют местный самогон, суровый и пылающий, как сердце повстанцев. В качестве альтернативы вам также будет предложен чай из облепихи с медом или прохладный лимонад (по сезону).

Главная площадь и необычное мороженое
После кофейной паузы вы отправитесь на главную площадь города — Советскую. Увидите панораму ренессансного Гродно, узнаете трагическую историю старейшего костела — Фары Витовта и посетите Кафедральный костел св. Франциска Ксаверия — один из красивейших храмов Беларуси. Здесь же, на площади, состоится вторая дегустация. Вам предстоит оценить неожиданное вкусовое сочетание: мороженое с белыми грибами! Традиционный вкус вперемешку с ароматом необычного ингредиента — одно из гастрономических открытий, которые можно сделать в Гродно.

Прогулка по атмосферной улице и обед в корчме
Отведав мороженое, вы направитесь к улице Советской. Здания 16-19 веков, торговые ряды с сувенирами и работами ремесленников и уличные музыканты создают здесь особую атмосферу, которую так ценят жители и гости Гродно. Пройдя по этой улице, вы попадете в относительно новый район города — Городницу, где осмотрите Ботанический сад 18 века, дом-музей польской писательницы Элизы Ожешко, первую в Речи Посполитой Медицинскую академию и единственную в Беларуси действующую Лютеранскую кирху 18 века. А в завершении прогулки вам будет предложен обед в белорусской корчме — аутентичном здании 18 века, где вы продегустируете традиционные блюда и напитки.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии для группы от 5 участников: 35 евро с человека; от 10-ти: 25 евро с человека; от 15-ти: 20 евро с человека.
  • В стоимость включена дегустация кофе с самогоном, мороженного с белыми грибами и обед-дегустация в ресторане белорусской кухни (суп, салат, горячее блюдо и 50 гр. клюквенной настойки или вина (по желанию).
Вкусы и ароматы Гродно
Вкусы и ароматы Гродно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Svetlana
Svetlana
Я люблю свой город и поэтому сделала экскурсии и прием гостей своей профессией. Сначала окончила Исторический факультет, а затем — «Менеджмент туристской индустрии». Уже более 15 лет я помогаю людям увидеть Гродно во всей красе и рассмотреть его загадки. Помимо обзорных экскурсий мне удалось попробовать и тематические, и костюмированные, и даже гастрономические. Я глубоко убеждена, что люди путешествуют, чтобы стать лучше и привезти домой новые впечатления. Поэтому стараюсь зарядить своих туристов позитивом и сделать даже очень серьезную информацию легкой и интересной!
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 октября 2019
Спасибо большое Светлане, Экскурсия отлично дополнила наше пребывание в городе Гродно!
Ирина
16 сентября 2019
Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Удачное сочетание культурных впечатлений (прогулки по городу с рассказами о достопримечательностях Гродно и связанных с ними исторических фактах) и гастрономических впечатлений!

Svetlana проводит ещё 1 экскурсию

Королевский город ГродноКоролевский город ГродноКоролевский город Гродно
49 за экскурсию
3 часа
38 отзывов
Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии
Гродно часто называют «городом-музеем», но эти слова не отражают всего обаяния и духа этого города на самом западе Беларуси. За время экскурсии вы не только откроете старинную историю Гродно, посетив древние замки, но и обнаружите его архитектурное и конфессиональное разнообразие. Вас ждёт и костёл с деревянными статуями, и лютеранская кирха, и древняя церковь, и главный православный храм. Я расскажу вам о значимых зданиях на пешеходной Советской улице и в районе Городница, а также поделюсь местными легендами. И обязательно помогу полюбить Гродно за один день!

Выбирайте и другие экскурсии в Гродно

Необычные маршрутыГастрономическиеИстория и архитектураИндивидуальныеВсеОбзорныеПешком