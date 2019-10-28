2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вкусные истории и дегустация кофейного напитка

Вы посетите Старый и Новый королевские замки, где узнаете о гастрономических предпочтениях наших предков в Средневековье и о том, какие блюда подавали королевскому двору во время Сеймов. А возле синагоги 16 века я расскажу вам, какое место в городе занимала еврейская кухня, что входило в ее меню и какая еда считается кошерной. На улице Замковой вас будет ждать первая дегустация. В маленькой, но очень популярной кофейне готовят особый напиток — «каву па-паўстанску». Его секрет в том, что в кофе добавляют местный самогон, суровый и пылающий, как сердце повстанцев. В качестве альтернативы вам также будет предложен чай из облепихи с медом или прохладный лимонад (по сезону).

Главная площадь и необычное мороженое

После кофейной паузы вы отправитесь на главную площадь города — Советскую. Увидите панораму ренессансного Гродно, узнаете трагическую историю старейшего костела — Фары Витовта и посетите Кафедральный костел св. Франциска Ксаверия — один из красивейших храмов Беларуси. Здесь же, на площади, состоится вторая дегустация. Вам предстоит оценить неожиданное вкусовое сочетание: мороженое с белыми грибами! Традиционный вкус вперемешку с ароматом необычного ингредиента — одно из гастрономических открытий, которые можно сделать в Гродно.

Прогулка по атмосферной улице и обед в корчме

Отведав мороженое, вы направитесь к улице Советской. Здания 16-19 веков, торговые ряды с сувенирами и работами ремесленников и уличные музыканты создают здесь особую атмосферу, которую так ценят жители и гости Гродно. Пройдя по этой улице, вы попадете в относительно новый район города — Городницу, где осмотрите Ботанический сад 18 века, дом-музей польской писательницы Элизы Ожешко, первую в Речи Посполитой Медицинскую академию и единственную в Беларуси действующую Лютеранскую кирху 18 века. А в завершении прогулки вам будет предложен обед в белорусской корчме — аутентичном здании 18 века, где вы продегустируете традиционные блюда и напитки.