Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)

Групповая экскурсия в Минске

Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет

На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в путешествие по столице Беларуси.

Увидите исторический центр, который начали застраивать в 16 веке, и узнаете, почему 3 столетия спустя здесь снесли ратушу. Оцените памятники конструктивизма 30-х годов и современные постройки. Мы расскажем, как восстановили Театр оперы и балета и что находится под главной площадью страны.
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Ближайшие даты:
8
дек
9
дек
10
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15
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 750 ₽
Дети до 18 лет875 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Исторический центр, он же Верхний город, где царит европейский дух. Вы узнаете, почему стоящую тут ратушу снесли в 19 веке и заново отстроили в 2003 году.
  • Троицкое предместье — здесь в Средние века был город с торговой площадью. Мы расскажем, почему раньше жители получали письма, где в адресе указан не номер дома, а его цвет.
  • Остров Мужества и Скорби — искусственный остров на реке Свислочь с мемориалом в память о погибших в Афганской войне.
  • Проспект Независимости, где расположились архитектурные шедевры, определяющие лицо города.
  • Национальная академия наук, Дом офицеров — памятники конструктивизма 1930-х годов.
  • Национальная библиотека — современное здание, напоминающее блестящий алмаз.
  • Ворота Минска — две башни в стиле сталинского ампира. Мы расскажем, как на одной из них появились немецкие часы.
  • Площадь Независимости — главная площадь республики, где находятся административные здания, университеты и Красный костёл. Вы узнаете, что находится под площадью.
  • Большой театр оперы и балета. После войны разбомбленное и разграбленное здание отреставрировали, вокруг разбили парк, а на сцене снова стали давать представления.
  • Музей истории Великой Отечественной войны. Он располагается в здании в стиле хай-тек, а внутри собрана самая большая в Беларуси коллекция свидетельств о войне.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами. Все достопримечательности осматриваем снаружи.
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Caravelle или аналоге.
  • Доплата за экскурсию производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка на день проведения экскурсии.
  • Экскурсию проведу я или один гидов из нашей команды.

в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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