Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в путешествие по столице Беларуси.
Увидите исторический центр, который начали застраивать в 16 веке, и узнаете, почему 3 столетия спустя здесь снесли ратушу. Оцените памятники конструктивизма 30-х годов и современные постройки. Мы расскажем, как восстановили Театр оперы и балета и что находится под главной площадью страны.
Увидите исторический центр, который начали застраивать в 16 веке, и узнаете, почему 3 столетия спустя здесь снесли ратушу. Оцените памятники конструктивизма 30-х годов и современные постройки. Мы расскажем, как восстановили Театр оперы и балета и что находится под главной площадью страны.
Ближайшие даты:
8
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
15
дек
дек
16
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дек
17
дек
дек
22
дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 750 ₽
|Дети до 18 лет
|875 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Исторический центр, он же Верхний город, где царит европейский дух. Вы узнаете, почему стоящую тут ратушу снесли в 19 веке и заново отстроили в 2003 году.
- Троицкое предместье — здесь в Средние века был город с торговой площадью. Мы расскажем, почему раньше жители получали письма, где в адресе указан не номер дома, а его цвет.
- Остров Мужества и Скорби — искусственный остров на реке Свислочь с мемориалом в память о погибших в Афганской войне.
- Проспект Независимости, где расположились архитектурные шедевры, определяющие лицо города.
- Национальная академия наук, Дом офицеров — памятники конструктивизма 1930-х годов.
- Национальная библиотека — современное здание, напоминающее блестящий алмаз.
- Ворота Минска — две башни в стиле сталинского ампира. Мы расскажем, как на одной из них появились немецкие часы.
- Площадь Независимости — главная площадь республики, где находятся административные здания, университеты и Красный костёл. Вы узнаете, что находится под площадью.
- Большой театр оперы и балета. После войны разбомбленное и разграбленное здание отреставрировали, вокруг разбили парк, а на сцене снова стали давать представления.
- Музей истории Великой Отечественной войны. Он располагается в здании в стиле хай-тек, а внутри собрана самая большая в Беларуси коллекция свидетельств о войне.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами. Все достопримечательности осматриваем снаружи.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Caravelle или аналоге.
- Доплата за экскурсию производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка на день проведения экскурсии.
- Экскурсию проведу я или один гидов из нашей команды.
в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 10521 туриста
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!
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