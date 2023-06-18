Обзор Брестской крепости

Выехав из Минска, мы направимся в город Брест – один из старейших городов Беларуси. Здесь вы сможете посетить знаменитую Брестскую крепость, исторический комплекс, который играл важную роль во время Великой Отечественной войны, в котором сохранены памятники и мемориалы, посвященные событиям того времени, а также сможете прогуляться по территории крепости и насладиться видами на реку Мухавец.

Посещение национального парка «Беловежская пуща»

Побывав в Бресте, отправимся в Беловежскую пущу – одну из самых известных природных достопримечательностей Беларуси и один из старейших национальных парков в Европе. Здесь вы сможете погрузиться в уникальный мир дикой природы и увидеть древние дубы, а также знаменитых жителей парка – заповедных зубров. А еще вы сможете посетить музей «Беловежская пуща» и узнать больше об истории и экологии этого удивительного места.

Краткая программа: