Брест и Беловежская пуща из Минска
Мы предлагаем вам уникальную возможность познакомиться с двумя значимыми местами Беларуси – городом Брестом и национальным парком «Беловежская пуща». Экскурсия представляет собой увлекательное путешествие в историю, культуру и природу этого региона.
Ближайшие даты:
18
июн
июн
25
июн
июн
2
июл
июл
9
июл
июл
16
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Брест
- Брестская крепость
- Беловежская пуща
- Музей природы
- Вольеры с животными
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обзор Брестской крепости
Выехав из Минска, мы направимся в город Брест – один из старейших городов Беларуси. Здесь вы сможете посетить знаменитую Брестскую крепость, исторический комплекс, который играл важную роль во время Великой Отечественной войны, в котором сохранены памятники и мемориалы, посвященные событиям того времени, а также сможете прогуляться по территории крепости и насладиться видами на реку Мухавец.
Посещение национального парка «Беловежская пуща»
Побывав в Бресте, отправимся в Беловежскую пущу – одну из самых известных природных достопримечательностей Беларуси и один из старейших национальных парков в Европе. Здесь вы сможете погрузиться в уникальный мир дикой природы и увидеть древние дубы, а также знаменитых жителей парка – заповедных зубров. А еще вы сможете посетить музей «Беловежская пуща» и узнать больше об истории и экологии этого удивительного места.
Краткая программа:
- Сбор группы;
- Переезд в Брест с санитарными остановками;
- Экскурсия по Брестской крепости;
- Комплексный горячий обед;
- Переезд в пущу;
- Экскурсия по Музею природы;
- Посещение вольеров;
- Переезд в Минск с санитарными остановками.
По воскресеньям в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспорт
- Входные билеты
- Обед
- Место начала и завершения?
- Площадь Свободы, 2, Минск
- Когда и сколько длится?
- Когда: По воскресеньям в 7:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Сбор группы по адресу: г. Минск
- Площадь Свободы
- 2 (городская Ратуша)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Выездные
На весь день
Военные
История и культура
Беловежская пуща
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Дата и количество участников выбирается при бронировании