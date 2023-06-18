Брест и Беловежская пуща из Минска (все включено)

Брест и Беловежская пуща из Минска

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Мы предлагаем вам уникальную возможность познакомиться с двумя значимыми местами Беларуси – городом Брестом и национальным парком «Беловежская пуща». Экскурсия представляет собой увлекательное путешествие в историю, культуру и природу этого региона.
Брест и Беловежская пуща из Минска (все включено)
Брест и Беловежская пуща из Минска (все включено)
Брест и Беловежская пуща из Минска (все включено)
Брест и Беловежская пуща из Минска (все включено)
Брест и Беловежская пуща из Минска (все включено)
Брест и Беловежская пуща из Минска (все включено)
Ближайшие даты:
18
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июн
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Что вас ожидает:

  • Брест
  • Брестская крепость
  • Беловежская пуща
  • Музей природы
  • Вольеры с животными
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обзор Брестской крепости

Выехав из Минска, мы направимся в город Брест – один из старейших городов Беларуси. Здесь вы сможете посетить знаменитую Брестскую крепость, исторический комплекс, который играл важную роль во время Великой Отечественной войны, в котором сохранены памятники и мемориалы, посвященные событиям того времени, а также сможете прогуляться по территории крепости и насладиться видами на реку Мухавец.

Посещение национального парка «Беловежская пуща»

Побывав в Бресте, отправимся в Беловежскую пущу – одну из самых известных природных достопримечательностей Беларуси и один из старейших национальных парков в Европе. Здесь вы сможете погрузиться в уникальный мир дикой природы и увидеть древние дубы, а также знаменитых жителей парка – заповедных зубров. А еще вы сможете посетить музей «Беловежская пуща» и узнать больше об истории и экологии этого удивительного места.

Краткая программа:

  • Сбор группы;
  • Переезд в Брест с санитарными остановками;
  • Экскурсия по Брестской крепости;
  • Комплексный горячий обед;
  • Переезд в пущу;
  • Экскурсия по Музею природы;
  • Посещение вольеров;
  • Переезд в Минск с санитарными остановками.

По воскресеньям в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 2, Минск
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Сбор группы по адресу: г. Минск
  • Площадь Свободы
  • 2 (городская Ратуша)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Выездные
На весь день
Военные
История и культура
Беловежская пуща
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