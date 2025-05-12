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Провела экскурсии для 312 туристов

читать дальше уменьшить всё совмещаю! Это значит — у меня получаются чудеса. Прогулки со мной всегда оригинальны, необычны и очень увлекательны! Люблю, когда все вокруг счастливы, и действительно знаю много интересного. Умею найти ответы на любые каверзные вопросы. Я крайне любопытный гид, который любит мир вокруг, и хочу, чтобы он каждому дарил самые незабываемые впечатления.

Светлана, профессиональный гид по Минску и Беларуси. Я дизайнер, учёный, арт-менеджер, морской капитан и многое другое, но всё это о том, что я страстно люблю Беларусь, корабли, путешествия — и