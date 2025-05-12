Мы отправляемся в Несвиж и Мир, чтобы поговорить о старейшей династии — Радзивиллах. Вы побываете в их сказочных замках и проникнете в семейные тайны. Познакомитесь с историей, традициями и бытом шляхты — дворянского сословия.
Посетите совершенный по пропорциям костёл Божьего Тела, окажетесь в Мирском замке и узнаете, действительно ли у него есть камни-хранители.
Посетите совершенный по пропорциям костёл Божьего Тела, окажетесь в Мирском замке и узнаете, действительно ли у него есть камни-хранители.
Описание экскурсии
Мы расскажем о жизни шляхты и магнатского сословия во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. О быте, нравах, традициях и развлечениях. Познакомим вас с самым богатым родом Речи Посполитой — Радзивиллами, от первого до последнего представителя. Каждый из них оставил глубочайший след в истории, а их потомки живы до сих пор.
Вы увидите:
- Несвижский замок 16 века, построенный в стиле итальянского барокко. Осмотрим роскошные интерьеры и подробнее поговорим о его истории
- Парки Несвижского замка. Всю площадь в 100 га мы не пройдём, но обсудим самое интересное, что можно найти в парках богатейшего рода Радзивиллов
- Камень желаний в Старом парке — Антоний Радзивилл подарил его своей жене Марии в честь 25-летия со дня основания парка. Прикосновение к камню дарит уверенность, что загаданное вами желание сбудется
- Костёл Божьего Тела — первый памятник барокко в Северной и Восточной Европе. Рассмотрим совершенство пропорций снаружи и уникальное изображение Тайной вечери внутри
- Крипту Радзивиллов, в которой хранятся мумии членов семейства — третью в мире по численности, после королевских крипт Бурбонов и Габсбургов. Раскроем некоторые из её секретов
- Несвиж. Познакомимся с главными достопримечательностями города, его историей и легендами. Посмотрим на ратушу — самую древнюю в Беларуси, главный фонтан и старинную карту Несвижа от самого Томаша Маковского — первого картографа Речи Посполитой. Проедем вокруг брамы — входных ворот в Несвиж. Окажемся на месте первого театра Несвижа — Камеди-хауза. Увидим торговые ряды и дом ремесленника в барочном стиле
- Мирский замок с его эклектичной архитектурой. Поговорим, чем он уникален и какие секреты хранит. Осмотрим башни замка и часовню-усыпальницу семьи Святополк-Мирских. А ещё полюбуемся замковым озером, имеющим легендарное происхождение
- Город Мир. Увидим старинный костёл Николая Чудотворца, Троицкий православный храм и находящуюся в нём чудотворную икону из настоящего шёлка. Посетим главную рыночную площадь, посмотрим на еврейские дома и познакомимся с особенностями жизни евреев в Мире
Организационные детали
- В стоимость входят: услуги гида, трансфер на новом комфортабельном микроавтобусе Volkswagen
- Дополнительно оплачиваются: вход в крипту — 5 BYN за чел., обед
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 312 туристов
Светлана, профессиональный гид по Минску и Беларуси. Я дизайнер, учёный, арт-менеджер, морской капитан и многое другое, но всё это о том, что я страстно люблю Беларусь, корабли, путешествия — и
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо гиду Светлане за организованное для нашей сложной группы с двумя маленькими детьми путешествие по двум чудесным замкам!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Светская экскурсия в замки Мир и Несвиж»
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя величие белорусских памятников ЮНЕСКО
10 июн в 08:00
11 июн в 08:00
17 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Погулять по величественным дворцово-парковым комплексам и погрузиться в атмосферу Средневековья
Начало: Площадь Свободы 2а
Завтра в 00:00
12 июн в 00:00
28 299 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Групповая
Экскурсия в замки Мир и Несвиж из Минска
Начало: Ул. Советская 15, у входа в Красный Костел
Расписание: Экскурсия проводится во: вторник, четверг, суббота в 10:00
10 июн в 09:30
11 июн в 09:30
156.80 Br
165 Br за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по замкам Беларуси
Узнайте о жизни рода Радзивиллов, посетив замки Мира и Несвижа. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и насладитесь красотой белорусских пейзажей
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июн в 08:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
от 32 000 ₽ за экскурсию